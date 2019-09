Llegó la primavera: eventos y festivales gastronómicos para no perderse en octubre Con el clima cálido, llegan numerosas propuestas gastronómicas al aire libre que vale la pena aprovechar.

Día Internacional del Café en Coffee Town

El 1 de Octubre se celebra el Día Internacional del Café y para festejar Coffee Town propone disfrutar del café de especialidad de la India, servido en copa, por partida doble en sus locales de San Telmo y Palermo. El café de la India, también llamado “el café del monzón”, es único en el mundo por las características que obtiene luego del proceso natural de humedecimiento al que es sometido y se consigue sólo en la costa oeste de India, desde donde lo traen los especialistas de Coffee Town para el disfrute de sus clientes.

We Wine

El 3 y 4 de octubre llega We Wine en La Rural, el gran festival del vino que apuesta a cautivar a las nuevas generaciones con una serie de degustaciones de la mano de las más reconocidas bodegas de nuestro país. Durante dos días, We Wine dará a su público la posibilidad de catar y degustar los vinos más deliciosos de la mano de sus protagonistas. Se exhibirán las propuestas de las más importantes bodegas nacionales acompañadas por una agenda de actividades y espacios de recreación al aire libre, siendo el plan perfecto para un after office entre amigos o una original manera de terminar la semana.

Tomando como punto de partida el creciente interés de la generación millennial por el vino, esta iniciativa de Bodegas de Argentina busca brindar una experiencia disruptiva e innovadora a sus visitantes, fusionando lo mejor de esta bebida con diferentes propuestas gastronómicas, música en vivo, talleres de arte experimental, wine cocktails, catas guiadas con especialistas y un mercado gourmet, entre otras atracciones. El encuentro se llevará a cabo los días jueves 3 y viernes 4 de octubre, de 18 a 00 hs, en el Pabellón Frers de La Rural. Al adquirir su entrada en las boleterías del predio, los visitantes recibirán una copa y 12 cupones de degustaciones a elección. El precio de la entrada es $450 y se consigue en la web de We Wine

Bocas abiertas

Del 3 al 6 de octubre, en el Centro Municipal de Exposiciones, Del Barco Centenera y el río se realizará Bocas Abiertas, la fiesta de la cocina del Bajo de San Isidro que reúne a los mejores chefs, entre clases abiertas y ollas calientes, y a una legión de comensales lista para el disfrute. A cielo abierto, con los sabores del barrio y los mejores chefs en acción. Llega la VII edición del festival Bocas Abiertas, una explosión de aromas con 30 expositores seleccionados, entre restaurantes, chefs, caterings, food trucks, pastelerías y heladerías. También clases, mercado, música en vivo y sorteos.

El festival, de 18 a 23, el jueves, y de 12 a 23 el resto de los días, ofrecerá más de un centenar de platos para picar con la mano o el tenedor, que no superarán los $190 (salados) y $150 (postres). Un amplio abanico que refleja la creatividad y el gusto de un barrio en el que la gastronomía es cosa seria, que se complementará con 10 puntos de venta en barra de aguas, gaseosas, cervezas hasta vinos, aperitivos, sidra y gin. La general saldrá $200 y el pase libre por los cuatro días $400. Los que lleguen en bicicleta, $100, al igual que los jubilados con credencial. Menores de 12 años y personas con discapacidad (con credencial), gratis.

Feria leer y comer

El sábado 5 y domingo 6 de octubre se realizará Leer y Comer, la feria que propone disfrutar de los pequeños placeres de la vida con amigos y en familia, a través de charlas, presentaciones de libros y actividades recreativas. Además de los food trucks, y las tradicionales charlas y presentaciones de reconocidos cocineros y prestigiosos escritores, esta edición contará con actividades para grandes y chicos de todas las edades: Shows en vivo, cine, talleres de huertas, Origami, pintura y cocina, maquillaje artístico, lectura de la borra de café, degustación de vinos, cervezas y chocolates, barbería, clases de baile y gimnasia, lectura de cuentos, juegos, búsquedas del tesoro, espacio de recreación, sorteos y mucho más. Se realizará en Concepción Arenal 4865 (Av. Warnes 1500), CABA. De 12 a 21 h. Entrada gratuita.

Viví Francia

La iniciativa organizada por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, con una variada propuesta de actividades, incluyendo la Ruta Gourmet. El domingo 6 de octubre de 12hs a 18hs en Avenida de Mayo entre Bolívar y Chacabuco (a metros de Plaza de Mayo) habrá un típico mercado francés con stands de los mejores chefs franceses o de cocina francesa de la ciudad y un festival de Música Francesa

Primera edición de Gastro Corea Food Week

Del 11 al 18 de octubre, KIA presenta esta semana donde 20 restaurantes se unen para ofrecer lo mejor de la cocina coreana y fusión, a través de menúes creados especialmente para la ocasión, y difundir así los sabores más representativos. Con menúes exclusivos y actividades especiales como clases y tutoriales online, llega la primera GASTRO COREA FOOD WEEK. 21 establecimientos gastronómicos especializados de Capital Federal más 6 restaurantes invitados, se unen para ser parte de esta celebración de sabores que invitan a descubrir más sobre la cocina y la milenaria tradición coreana.

Bariloche a la carta

Durante la semana de duración de Bariloche a la Carta del 7 al 14 de octubre los visitantes pueden disfrutar de diferentes propuestas en el centro cívico de la Ciudad con entrada libre y gratuita. Lo mejor de la ruta gastronómica patagónica, los productos emblemáticos y la ruta del vino en 2500 mts2, todo frente a la mejor vista del Lago Nahuel Huapi.También habrá precios promocionales en mas de 70 establecimientos.

Festival Al Dente!

El domingo 13 de octubre de 12 a 20hs en Honduras y Ravignani, Palermo Hollywood llega el Festi Oktubre Al Dente con bandas, DJ´s, radio en vivo, muestras de arte, talleres de hip hop y lo mejor de la gastronomía. Esta será la séptima edición de un ya clásico de la Ciudad de Buenos Aires, que en esta ocasión, se realizará en las intersecciones de las calles Honduras y Ravignani. Para continuar promoviendo la cultura y el arte en familia, durante una tarde de domingo junto a Radio Octubre FM 89.1.

Line Up - Escenario Oktubre FM: TURF - JÓVENES PORDIOSEROS - ELLA ES TAN CARGOSA FIANRU - BENITO CERATI - ROCCO POSCA - LO PIBITOS.

Escenario Aldente: CATA SPINETTA & LOS FLUOS - BELDI - INTI RAP - ANGRY Z - SIMON Y LA NAVE DE CARTON - MALEBOUX - BAUTISTA SANTOS - THE DANDY CHANGOS - GIN TRONIC - STORIES OF DHARMA - LA KIMBO - JUAN PRYOR - MONKEY PORN - URBAN GROOVE - TRICICLO - PICNIC - UNDER MC - EL CHASKI - BARIDI BARIDI - LIVERS - ARTISTAS PLÁSTICOS - MAXI BAGNASCO - BROKEN PIBA - GABBIE CUSTOM ART, entre otros.