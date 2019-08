Llega Brunchear: tres semanas para desayunar con descuentos del 25%

Desde el 1° al 22 de septiembre, Buenos Aires estrena el primer circuito gastronómico dedicado al brunch. De lunes a domingo, y durante tres semanas, se podrá elegir entre más de 30 restaurantes porteños.



Los restaurantes seleccionados ofrecerán un menú exclusivo y especialmente elaborado para Brunchear, que incluye un descuento del 25%. Además, los clientes que posean las tarjetas de crédito Comafi ÚNICO de Banco Comafi obtendrán un descuento adicional del 20%. Durante la primera semana, ambos descuentos (25% + 20% adicional) serán exclusivos para los clientes COMAFI ÚNICO.



Bodega Lola Montes se suma al circuito proponiendo un momento de disfrute y llenando de encanto los exclusivos menús. Para acompañar el brunch, los comensales podrán elegir una copa de vino o espumante, entre los cuales se podrá seleccionar : Lola Montes Rosé, White Blend, Circus Dulce Terroir o espumante Circus Extra Brut.



Entre los restaurantes participantes de la capital y sus alrededores, estarán: Yeite, Möoi, Malvón, Moshu, Adorado Honduras, Adorado Gurruchaga, Adorado Distrito Histórico, Adorado Mercado San Telmo, Bourbon Brunch & Beer, Broome, B-Fresh, Los Galgos, Root Café, Bilbo, Big, Rabbit Coffee, Lab Sucre, Duca, Komyun, Deltoro, Fayer, Buenos Aires Verde, Santal, Import Coffee & co. de calle Libertad, Piani by Le Marguerite, Hotel Home, White Bar de Hotel Madero, Le Moulin de la Fleur y The Avocado Company. Por su parte, de La Plata y City Bell, estarán participando Café Urquiza, Flora, Paesano y Perla.



Esta primera edición del Circuito Brunchear es producida por GDI, Generación de Ideas, agencia de contenidos y productora del programa Brunch, el clásico de los domingos de Metro 95.1, conducido por Nico Artusi, Conejo Martelli y Mariana Merlo. Nicolás Artusi, como embajador del evento, anticipa lo que será un fenómeno foodie: “Cuando empezamos con el programa hace 10 años, teníamos que explicar lo que era un brunch. Hoy no, hubo un cambio cultural que hizo que el brunch se extendiera y saliera de los hoteles —su lugar de origen— a la calle”.