La chocotorta fue elegida el mejor postre del mundo: cuál es la historia y la receta de la torta más fácil de Argentina

Fácil, rica, rápida. Al no llevar horno pero sí mucho dulce de leche, crema y galletitas de chocolate, la chocotorta es una de las preferidas de los argentinos. Y parece que del mundo también: la chocotorta argentina fue premiada como el mejor postre del mundo.

Así lo definió el ranking internacional Taste Atlas, que rastrea y premia lo mejor en ingredientes locales, comidas típicas y restaurantes especializados. La torta insignia de la Argentina ocupó el primer puesto de la categoría, superando al helado de pistachos de Italia y la tarta de manzanas de Alemania.

Además, en la edición 2020 otros 6 platos argentinos ganaron posiciones en el ranking de los más populares de Sudamérica: parrilla, alfajor, milanesa, asado, dulce de leche y chimichurri.

La chocotorta se consagró con un promedio de 4.8 estrellas sobre 5 entre los postres votados alrededor del planeta. “Esta torta de chocolate sin cocción fue influenciada por la cocina italiana y el famoso tiramisú”, indica la descripción del staff de los autodenominados 'catadores mundiales de comidas'.

“Está hecha con 3 ingredientes argentinos: galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema. Las galletitas se ablandan con leche y se apilan en capas con una combinación de queso crema y dulce de leche. Las formas pueden variar y las galletitas pueden remojarse en leche chocolatada, café o licor de café", cuenta la publicación.

According to your ratings on TasteAtlas, #Chocotorta ���� is named #1 Best #dessert in the world in 2020. All winners here: https://t.co/E0wiqKUQqK



More desserts: https://t.co/pHqV9z6KHg



�� https://t.co/VaDJ04Zjfe pic.twitter.com/5thEMRdWtH