Día del Padre en cuarentena: propuestas gastronómicas para sorprender a papá por delivery

En medio de la cuarentena, cayó el primer "día de" de este 2020. El domingo 21 de junio es el Día del Padre y no son pocos los hijos que pasarán esta fecha lejos de sus padres y que cambiarán el almuerzo familiar por un Zoom en familia. Pero para que la distancia no se sienta tanto, los locales gastronómicos ofrecen, en formato delivery, propuestas de las más variadas y para todo momento del día. A continuación, todas las opciones.

Desayuno, brunch, almuerzo y merienda

NOUCH-I BAKERY

Desde Paternal, ofrecen varias propuestas para que todos puedan acceder a mimar a papá. Desayunos con tazas ilustradas y frases alegóricas.

La sweet box que está compuesta por dos sabores de budín, cuadrados dulces, macarons, cookies, alfajorcitos de sablee de almendras. Por $1100

La breakfast box* que viene con scon de queso, alfajor de sablee de vainillas o cacao, trufas, macarons, budín y monoporción de torta. $ 1200.

La Father's day box, dos bundts de parmesano rellenos con serrano, rúcula y manteca especiada, dos lingotes (Brownie merengado y carrot cake),1 cajita de 4 trufas y dos cervezas artesanales y cuadrito a elección 15*15cm $ 2350.-

BILBO CAFÉ

En el Día del Padre ofrece como opciones de brunch o almuerzo. El brunch incluye: Bagel de Huevo - Bacon y Cheddar, Torta, Scon, Budin, Alfajor, Brownie o blondie chocolate cacao roasters, Jugo de naranja. $1750. El almuerzo incluye: Pastrami o pulled pork, Papas alioli o bravas, Medialuna con jamon y queso, Scon de queso y tomillo, Torta, Brownie o blondie, Chocolate cacao roasters, una botella de vino de La Liga de Enólogos. $2500. Delivery Lunes a Domingo de 9.30 a 22.30h. Pedidos x WhatsApp al 11 6186-8094 o al 11 4836.5077

MADA PATISSERIE



En el marco del Día del Padre, Juliana Herrera Dappe, chef y dueña de Mada Patisserie, ideó un completo desayuno con preparaciones 100% artesanales en base a ingredientes de primera calidad. Una dulce sorpresa para consentir a los padres y disfrutar en familia de la primera comida de la mañana. La caja especial de desayuno incluye dos infusiones de té en hebras, dos scones de queso, dos macarons, dos cookies, dos alfajores de chocolate y almendras, biscottis, un brownie de chocolate con dulce de leche y una mini cake a elección con un cartel con la palabra “Papá” y una tarjeta con “Feliz día papá”. El costo es de $1750 y se recibirán pedidos hasta el día jueves 18 de junio. Para disfrutar de estas preparaciones se debe realizar el pedido con anticipación por Whatsapp al (011)68608949 o vía correo electrónico a pedidos@madapatisserie.com. Los envíos se hacen en toda la Ciudad de Buenos Aires (con costo adicional) el día domingo 21 de junio por la mañana. Se tomarán en cuenta todas las medidas de higiene y salubridad correspondientes para así velar por la seguridad de los clientes y del personal.

GONTRAN CHERRIER



La boulangerie de Palermo celebra el Día del Padre ofreciendo un exclusivo combo compuesto por delicatesen de la gastronomía francesa. La propuesta incluye: jugo de naranja, pain au chocolat, croissant, chausson de manzana, scon de queso, tarta bourdaloue de peras, brownie, croque monsieur (pan de molde, jamón cocido y queso gratinado acompañado de hojas verdes y tomates cherries) y baguette tradición a $1500. Los pedidos se deberán realizar con anticipación hasta el día anterior a la fecha inclusive a través del teléfono o Whatsapp: 1161782749. La boulangerie realiza envíos sin cargo cubriendo una distancia de hasta 8km.También están disponibles en las plataformas de Rappi y Uber Eats.



MOSHU



Moshu, el destacado Café & Deli de Saavedra por su propuesta con productos frescos y de calidad, rinde honor a los padres este 21 de junio con un brunch especial con regalos para agasajarlos en su día. El Brunch contiene un sándwich de jamón crudo tipo parma, queso brie, rúcula y manteca de tomates, un súper tostado de jamón cocido natural y queso, un yogur casero + granola horneada + frutas de estación, 180 gr de café molido, un alfajor sablée de almendras, un brownie con chocolate belga y nuez y una porción de torta a elección, a $1690. Además, de regalo se incluye un saludo en versión virtual que viaja en un código QR impreso en la caja y un puzzle de 40 piezas para compartir y divertirse en familia. Los envíos se realizan a través de un sistema de delivery propio y se toman pedidos hasta el 18/06 por www.moshu.com.ar, WhatsApp o llamando al +54 9 11 4407 7125. Las entregas programadas se realizarán entre las 9 y 13 hs del domingo 21/06 en CABA Y GBA.



B-FRESH



B-Fresh es un restaurante saludable reconocido por la oferta de alimentos equilibrados nutricionalmente. Para el Día del Padre, ofrece dos completas cajas de desayuno y picada para deleitar a papá con productos de estación, frescos y beneficiosos para la salud integral.

Las dos opciones incluyen alternativas orgánicas, veganas, proteicas y libre de gluten, sin agregados de conservantes, agroquímicos, ni azúcares refinados. Los pedidos se toman de 10 a 19:30hs hasta el sábado 20 de junio vía whatsapp al 1550407816. Los envíos se realizan dentro de CABA y zonas aledañas con delivery propio.

NININA



El próximo 21 de junio, Ninina ofrecerá tres propuestas especiales para compartir y regalarle a los padres en su día: un brunch especial para compartir entre dos personas y dos completos menús de dos pasos para compartir entre dos o cuatro personas, perfectos para disfrutar durante el almuerzo o la cena. Para quienes opten por el brunch, el mismo incluye: una porción de salmón ahumado con bagel casero y queso mascarpone artesanal, una tostada con palta en pan de semillas casero, cuatro panqueques americanos caseros con miel orgánica y frutas de estación, un croissant, un pain au chocolat, un roll de canela y una botella de Aperol Spritz a $1975. Por su parte, el menú de dos pasos para compartir incluye ñoquis de espinaca o batata con salsa bolognesa o ragú de hongos más una porción de torta a elección y un vino Hey Malbec o Animal Chardonnay a $2250 para dos personas y a $3250 para cuatro.

COCU BOULANGERIE

Propopne regalar su clásico y abundante brunch a $850 que incluye: 1 bebida caliente, 1 jugo de naranja exprimido, 1 croissant, 1 pan de chocolate, tostadas con queso crema y mermelada casera, 1 sándwich de pan brioche con queso crema al ciboulette y salmón

ahumado con mix de verdes y tomates cherry.

CHANTAL

El café ubicado dentro del Mercado de San Telmo, ofrece en el Día del Padre tres tipos de desayunos completos.

STARBUCKS

Starbucks invita a regalar momentos únicos y disfrutar de una tarde en familia. Por eso, en este Día del Padre presenta un delicioso brunch para compartir con papá y seguir viviendo la inigualable Experiencia Starbucks desde la comodidad del hogar.

Precio: $1150

Una cena especial

ARAMBURU

Para el Día del Padre, Gonzalo Aramburu presenta Arambox. Un concepto innovador, pensado para que los comensales, disfruten de un experiencia lúdica y gastronómica, pensado en casa, para dos personas. Como una caja de sorpresas, Arambox ofrece un una amplia variedad de productos, envasados al vacío, para elegir una por persona para el plato principal. Además de dicha elección, se suman ingredientes artesanales, a modo de acompañamiento, para que una vez servido el menú en la mesa, lo puedan maridar con una botella de Terraza Gran Reserva Malbec o una Baron B Brut Nature Cuvée Millésime. La caja contiene un instructivo para poder realizarlo, como si estuvieran en la cocina de Aramburu. Pedidos y entregas de Arambox: Martes a sábados de 12 a 22. Domingos de 18 a 22. Take away/ envío sin cargo en un radio de 15 cuadras. Mayor a 15 a esa distancia se combina la entrega con cliente.

BIS ROTISSERIE de ARAMBURU

Ofrece p ara el Día del Padre, una caja de productor seleccionados, para disfrutar dun menú, , realizado por Gonzalo Aramburu, en familia.

Para empezar: Paté de la Casa, Pan de Campo. Entrante: Croquetas de 3 quesos - chutney de tomates. Principal: Porchetta - Alioli de hierbas frescas - Batatas rotas - Salsa criolla. Para terminar: Tiramisú. Incluye una botella de DV Catena Cabernet Syrah o Chardonnay. Valor $2800 para 2 personas. Delivery & Take Away Mar. a Sab:11-23h - Domingo:18-23h.

Pedidos : 11.4813.5900 - Whatsapp: 11.2328.3664 o vía Rappi.

ROUX



Roux, el elegante bistró de Recoleta, preparó un menú por pasos especial con vinos de la línea Guarda Colección de Vinos de la bodega Lagarde para agasajar a los padres en su día. Además, ofrece un menú dedicado a los más pequeños de la casa, para que también formen parte del festejo. La propuesta del chef Martín Rebaudino revaloriza los productos de pequeños y medianos productores locales en platos mediterráneos de autor. Los pedidos podrán hacerse todos los días a través de los números 4805-6794 ó Whatsapp con el número 116-673-5154, mientras que las entregas se realizan a través de delivery.

CASA CAVIA

En el día del padre, mándale un regalo que, seguro, le va a gustar. Contános los platos preferidos de tu papá, y los reversionamos en nuestra cocina. Divertite armando un menú para compartir o para enviar a tu ser más querido. El precio de cada menú varía según el caso. Incluye una botella de Terrazas Reserva Malbec o Chardonnay Encargá tu pedido con anticipación vía WhatsApp: 11.3640.7805

LA PANADERIA DE PABLO

Pablo Massey prepara un especial Día del Padre para celebrarlo, juntos en familia. Pastel de los Pastores ( Pastel de res braseada, puré de papas y parmesano, gratinado al Josper) Las porciones se ofrecen para 2 pax e incluye Pan de Campo. •$1100 para dos personas con 1 botella de Terrazas Reserva Malbec o Chardonnay •$2200 para 4 personas con 1 botella de Terrazas Reserva Malbec o Chardonnay. Pedidos anticipados por Whatsapp (15) 3583 0439

FAYER



Fayer Buenos Aires, el restaurante de cocina moderna israelí, este 21 de junio invita a celebrar el Día del Padre con un menú para compartir, protagonizado por el plato estrella de la casa: pastrón de osobuco ahumado y cocido a baja temperatura, acompañado con coleslaw, pepinos encurtidos, papas asadas y mostaza antigua. La propuesta también incluye hummus (puré de garbanzos y tahina), babaganoush (puré de berenjenas ahumadas y pasta de sésamo), pan pita, brownie con halva y tahina de postre y una botella de vino Luigi Bosca De Sangre (blend de uvas tintas), por $6000. Como alternativa, tienen una opción vegetariana a $4000 protagonizada por coliflores asados al estilo israelí, ensalada Fatoush (pepino, tomate, rabanito, cilantro, cebolla morada, queso feta y croutones), pan pita (4 unidades), falafel (8 unidades), hummus, babaganoush y, para el cierre dulce, brownie con halva y tahina. Para acompañar ofrecen una botella de vino tinto de la misma bodega.

ALO´S



Alos, el distinguido bistró de San Isidro, ideó un menú especial de tres pasos para agasajar a los padres el próximo 21 de junio. La propuesta del chef Alejandro Feraud mantiene la impronta de su propuesta de alta cocina, elaborada con productos estacionales de alta calidad. El recorrido de sabores comienza con una burrata con pesto de albahaca más echalots, cebollas y puerros cocidos en su propio jugo a baja temperatura, sigue con un cordero braseado acompañado de vegetales al rescoldo (papas, batatas, zanahorias y remolachas) y finaliza con una típica torta Balcarce rellena de castañas en almíbar. El valor por persona es de $1000. Pedidos por teléfono al 11 4737-0248 ó 4737-1246 y entregas por cuenta del cliente, quién podrá retirarlo por medio de un taxi o remise.

JORNAL



El próximo domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre y Jornal, el restaurante de Saavedra reconocido por su exquisita cocina hogareña con una vuelta de rosca, propone un súper box con preparaciones y regalos para agasajarlos en casa. El Box del Día del Padre incluye 200 gr de porchetta de cerdo al vacío, 150 gr de trucha ahumada patagónica gravlax al vacío, 360 ml de pollo pastoril en escabeche, 200 gr de queso casero ahumado al vacío, 190 ml de paté de bourbon, 190 ml de hummus, 190 ml de chutney de tomates, 190 gr de aceitunas griegas especiadas, 300 gr de scacciata de papa, cebolla y morrón, 500 gr de pan blanco de masa madre y una botella de Lote Negro 2016 Unique Edition Malbec 60%-Cabernet Franc 40%. Con la compra se incluye de regalo un saludo virtual en video (viaja con el box en un QR impreso), una cata en vivo por Zoom con un sommelier de Bodega Norton, una clase de cocina por Zoom con el Chef Ejecutivo Martín Arrojo, una botella de espumante Norton Extra Brut Edición Aniversario 120 años (1,5lts) y una playlist con música para disfrutarlo. El precio regular del box es de $5.200, pero encargando antes de 15/06 se aplica un 25% por lo que se puede adquirir a $3.900.

CERVECERÍA PATAGONIA

Para aquellos que quieren un recreo de la cocina y comer algo rico, Cerveza Patagonia ofrece el servicio de Delivery y Take Away en sus Refugios con un menú renovado para este invierno. Los imperdibles del nuevo menú son el bife de chorizo con manteca de hongos y papas al rescoldo, matambrito de cerdo con salsa del sur y vegetales asados, y parrillada para compartir con vegetales ahumados y salsa criolla más chimichurri con Merkén. Además de estos platos que combinan los ingredientes característicos del sur, se mantienen los clásicos de Patagonia como hamburguesa de cordero, ribs con barbacoa y papas rústicas, sándwich de bondiola, pizzas y empanadas. En cuanto a las cervezas, y para que la modalidad de retiro y entrega sea rápida y cómoda, se pueden pedir la nueva lata de media pinta de Hoppy Lagger (269cc) o las clásicas botellas y latas (730cc o 473cc), de todas las variedades de la marca. También hay combos imperdibles de gastronomía + cerveza.

BIG BOX

La opción Best to Table ($3990), brinda experiencias únicas. Las mejores boutiques y restaurantes más destacados para disfrutar de sus delicias desde la comodidad del hogar. Algunas propuestas son La Carnicería, Osaka, La Mar, Fayer, Niño Gordo, entre otros.

Sushi, sabores asiáticos y fusión

OSAKA

En el Día del Padre, Osaka ofrece un Omakase para cuatro personas (termino del idioma japonés que significa confiar) a cargo del Itamae que incluye: Sashimi de salmón trufado, Sashimi de langostino, Sashimi de pesca del día, Hosomaki, Nigiri katsu, Nigiri hotate truffle, Carpassion, Maki a eleccion del itamae, Pomelo shrimp , Niku Bao y Sake Panca, acompañados por una botella de vino espumoso DV Catena Nature. Información y pedidos de Delivery y Take Away vía whatsapp al +54911.2815.0727

Delivery Take Away: todos los días de 12 a 16 y Noche de 19 a 23h

SHOUT ASIAN BBQ

Con motivo del Día del Padre, Shout ofrece una degustación de nueva carta compuesta por Makis, Baos, Gyozas, Ebitan, entre otros platos, acompañada por una botella de Saint Felicien Nature. Pedidos: Todos los días de 19 a 23 horas al 11.5491.2390 o a través de Rappi.

LA CASA NIKKEI



Para celebrar el Día del Padre, el domingo 21 de junio La Causa Nikkei ofrecerá un combinado de 25 piezas de sushi de estilo fusión nikkei con un “extra” a elección: un FraNui de 150 gr o dos cervezas Stella Artois ($1349) o una botella de vino Kilka o Cafayate ($1379).

El combinado, denominado Nikkei, incluye: 5 Inka, 5 Mancora, 5 Miraflores, 5 Pacific y 5 Barranco. Quienes opten por el postre podrán deleitarse con estas frambuesas provenientes de El Bolsón, bañadas en dos tipos de chocolate: chocolate con leche y chocolate blanco o chocolate amargo y chocolate blanco de los productores artesanales Rapanui. Los pedidos se pueden realizar desde las 17:30 hasta las 22:30 hs por Whatsapp al 549 11 2848 5783 o a través de la plataforma Rappi o Uber Eats.

SUSHICLUB



Sushiclub propone enviar un regalo especial a los padres que se encuentran distanciados de sus hijos debido a la pandemia. Es por ello que ofrece el Combinado SushiClub de 15 piezas (Buenos Aires roll, Placer Real, Feel Roll, Honey Roll, Philadelphia Roll, Niguiri de salmón y Sashimi de salmón), ideal para una persona por tan sólo $750. Por otro lado, a quienes sí pueden disfrutar el Día del padre en familia, SushiClub presenta el Combinado x60 p (Combinado SushiClub x 30p + Combinado Roll&Roll x 30p) por $2500, ideado para compartir en familia durante el almuerzo o la cena, y así festejar este día tan especial. Los pedidos se hacen a través de la página web oficial www.sushiclub.com.ar/pedidosonline, mientras que a través de sus redes sociales y por medio de la línea telefónica 0810-222- SUSHI (7874) se podrán conocer las diferentes propuestas y promociones que presenta SushiClub.







LA LOCANDA



La Locanda, el rincón italiano en Recoleta, celebra el día del padre con un menú especial de dos pasos en formato delivery cargado de los sabores auténticos de la cocina 100% italiana y acompañado por una botella de vino Costa & Pampa y agua San Pellegrino. El menú ideado por el chef Daniele Pinna incluye una porción de burrata con prosciuto wagyu, rúcula, berenjenas y tomates asados; y como principal a elección, ñoquis rellenos de mozzarella con salsa de albóndigas de chorizo fresco o ravioles rellenos de queso gorgonzola con salsa de manteca y nueces. Tiene un costo de $3.000 para dos personas, $6.000 para cuatro (con dos botellas de vino y dos de agua) y $9.000 para seis (con tres botellas de vino y tres de agua).

Todas estas opciones estarán disponibles a través del servicio delivery. Los pedidos podrán hacerse con un día de antelación por teléfono al 4806-6343.



L'ADESSO RISTORANTE



Leonardo Fumarola, dueño y chef de L’adesso Ristorante, se prepara para homenajear a los padres el 21 de junio. En esta oportunidad, ofrece un exclusivo menú compuesto por antipasto, primer y segundo plato más una degustación de dulces, con típicas preparaciones italianas elaboradas a partir de materia prima de primera línea. La propuesta tiene un valor de $1100 para una persona, $2000 para dos y $2700 para tres personas. A su vez, propone un “menú bambini” para los niños a $450 y una selección de botellas de vino a precio promocional para acompañar: Altavista Vive Malbec o Chardonnay ($300), Trumpter Rose Reserva ($600), Sottano Reserva Familia Malbec ($600), La Posta White Blend ($770) o Primitivo della Puglia ($800). Se recomienda realizar pedidos con antelación por Whatsapp al 11 3807 5492 o por teléfono al 11 207 77748. El delivery estará disponible el domingo al mediodía de 12 a 14:30 hs (previo acuerdo para envíos en la tarde o noche) con entregas en un radio de 8 km.







Parrilla

MAIKY PARRILLA



El próximo domingo 21 de junio, Maiky Parrilla ofrecerá dos parrilladas completas con guarniciones y vino incluido para compartir entre dos o cuatro personas. Sin duda una opción perfecta para regalar y sorprender a los padres en su día con lo mejor del asado argentino.



La primera opción para compartir entre dos, incluye: dos empanadas de estilo copetín de cordero ahumado, un chorizo, una morcilla, una provoleta, asado, vacío y verduras grilladas, dips, papas fritas y un vino de la casa a $1900. Mientras que la segunda opción, para compartir entre cuatro, incluye: cuatro empanadas de estilo copetín de cordero ahumado, una provoleta, mix de achuras: chorizo, morcilla, riñón y molleja, asado, vacío, bondiola, verduras grilladas, dips, papas fritas y un vino de la casa a $3900. La propuesta estará disponible de 12 a 23 horas y los pedidos se tomarán por teléfono al 011 4773 1506 o escribiendo al WhatsApp +54 9 11 6751-2827. Las entregas se realizarán por take away o envío a coordinar.

CANTA EL GALLO



Para festejar el Día del Padre, Canta El Gallo, el restaurante de carnes ubicado el Centro Comercial de Nordelta, pone a disposición de sus clientes una “Gran Caja del Asador” con todos los ingredientes para una hacer un asado digno de esta ocasión: achuras y cortes de carne de primera calidad, quesos, salsas caseras, guarniciones, vino y carbón para que no falte nada. La caja de regalo incluye 3 chorizos La Divisa, 6 morcillas bombón La Divisa, 1 queso brie Fromagge, 1 provoleta Fromagge, 600 gr de asado, 330 gr de ojo de bife, 330 gr de bife de chorizo, 320 gr de entraña, 1 ensalada mixta, 1 ensalada de rúcula y queso parmesano, 1 salsa criolla y 1 salsa chimichurri, 1 botella de vino Alamos Malbec y 1 bolsa de carbón por $2.750. Todas estas opciones estarán disponibles a través del servicio delivery y take away. Los pedidos podrán hacerse a través de los números 4871-8858 o 11-3112-8746 con un costo de envío a partir de los $50, dependiendo de la zona.

Vino, whisky y cognac

ALDO'S VINOTECA

Aldo Graziani creó 12 wine sets diferentes para regalar el próximo domingo 21. Cada uno con una selección de 3 etiquetas de los mejores enólogos del país. Todos con un 20% de descuento y envío gratis en Capital Federal.

TERRAZAS DE LOS ANDES

Terrazas de los Andes tendrá descuentos y promociones especiales en vinotecas, supermercados y su tienda oficial en Mercado Libre. Además, la bodega impulsa “boxes” de los principales restaurantes del país con menúes cuidadosamente diseñados por reconocidos cocineros y maridados por los vinos de Terrazas de los Andes para que los padres puedan disfrutar en su día de una experiencia de maridaje. Algunos de los restaurantes que ofrecerán un menú especial junto a Terrazas de los Andes serán: Crizia, Aramburu, Oviedo, Aramburu, La Panadería de Pablo, Casa Cavia, Rosa Negra, y Tanta, entre muchos otros.

JOHNNIE WALKER

Johnnie Walker y un arte transmitido de generación en generación para crear un infaltable en el repertorio de regalos del día del padre: un buen whisky escocés. Sea compartiendo un trago y un momento especial juntos, o cada uno desde su casa destapando una botella y brindando a la distancia, Johnnie Walker ofrece su colección de whiskies y gift boxes para regalarle a papá en su día.

JACK DANIEL'S

En la web Cheersapp se encuentra disponible a partir del 12/06 el Combo Especial Padres, que incluye 1 Jack Daniel's N°7 500ml + 1 Jack Daniel's N°7 200ml + 1 Anotador Jack Daniel's + 1 Bolsa Jack Daniel's. El precio del combo es $2.902 y estará disponible hasta fin de mes. Te dejo link de la promo e imagen adjunta.

BODEGA JORGE RUBIO

Kit Cognac de Autor + Copa. Edición súper limitada de nuestro clásico Cognac Viejo Gabriel + una copa de cristal en estuche de madera. (Precio $2550.-)

Picadas gourmet, cerveza y burgers

ENRIQUE TOMÁS

En el Día del Padre con Enrique Tomás Argentina propone bolsas y cajas con productos españoles para Papá. Algunas de sus propuestas son: Bag 6, con 3 sobres de 80 gr de jamón español Gran Reserva, 1 sobre de 80 gr de Lomo ibérico, 1 sobre de 80 gr de Chorizo colorado español, 1 sobre de 80 gr de Salame ibérico ($2.130) y Bag 7: 3 sobres de 80 gr de jamón español Gran Reserva, 1 sobre de 80 gr de Lomo ibérico, 1 sobre de 80 gr de Chorizo colorado español, 1 sobre de 80 gr de Salame ibérico, 4 cervezas españolas Estrella Damm ($2.470). Funcionando con delivery propio con entrega sin cargo. Pedidos con 24 hs de anticipación.

FRANCO PARMA

Franco Parma, que cumple 25 años en el mercados, celerbra el Día de Padre, durante todo el mes de junio, con una Canasta realizada especialmente, que incluye una variedad, de Quesos artesanales, Fiambres premium, Charquteria de primera calidad, entre otras especialidades acompañada de una botella de Luigi Bosca. La propuesta se ofrece en todos nuestros locales, a través de un pedido con anticipación, con la atención personalizada de siempre, a quienes día a día. La promoción cuenta con un 20% de descuento y el precio varía de acuerdo a la selección de cada producto ( tope de reintegro $2.000)

Pedidos vía whatsapp al +54911.2343.4644 de lunes a sábados de 11 a 19 hs y los domingos abre en la sucursal de Barrio Parque (Castex y Salguero). Ofrecen servicio de delivery propio, take away en cada sucursal y a través de Rappi.

SÍ PASTRÓN

ESPECIALES DEL DÍA DEL PADRE . Opción 1: $2000 ( Para 2 personas) 200grs de Pastrón + 200grs de Lomo de cerdo ahumado + 100grs de Bondiola al Pastron + 2 Salchichas ahumadas + 1 Dip Mostaza + 220cc Pickle de Pepino + 1 Coleslaw + 2 Bagel y 1 Saint Felicien Cabernet Franc. Opción 2: $3000 ( Para 4 personas). Informes y pedidos: lunes a domingo de 9hs a 17hs. Telefono +54 11 4775 9311 o vía whatsapp: +54911.5848.0252

DESARMADERO



Desarmadero, el local que conjuga cervezas de los más reconocidos productores artesanales con deliciosos sabores de su cocina artesanal, presenta un pack cervecero especial para festejar el Día del Padre el próximo 21 de junio. El regalo incluye 4 cervezas (Aussie Ipa dos Dingos, Amber Lager de Minga o German Plis Minga), una tabla de picada (con jamón crudo, lomito ahumado, salame, queso brie, queso gruyere y queso gouda) y un chipá por $1200.

Los pedidos se toman por Whatsapp y el delivery será sin costo adicional para entregas a 20 cuadras a la redonda del local, entre las 12 y las 23 hs. El resto de los envíos se realizan a través de Rappi y Ubereats a partir de las 18 hs con un costo agregado.



VERDE OLIVA

Ofrece picadas para llevar, tablas con productos artesanales de diferentes puntos del país en 4 tamaños: chica, mediana, grande y extra grande. La chica trae salame de puro cerdo, cantimpalo de cerdo, longaniza, salame de ciervo ahumado, lomo de cerdo horneado a las finas hierbas, jamón crudo, bondiola, pepinos agridulces, aceitunas negras y verdes, provolone, muzzarella con aceite de oliva y pimienta y queso artesanal con especias. A mayor tamaño, más ingredientes y se suman variedades como quesos de oveja de la Escuela Salesiana de Tierra del Fuego, lomo de jabalí y paté con trucha. También hay picadas vegetarianas. La argentinidad volcada en una tabla de charcuterie ¡por demás federal!

Precios: para dos personas $750, para 3-4 personas $1.200, para 8 personas $3.000, para 10 personas $3.750, para más de 10 personas se combinan diferentes tamaños.

GROWLERS



El próximo 21 de junio se celebra el Día del Padre y Growlers propone una caja que combina sus deliciosas burgers envasadas al vacío para cocinar en casa y latas de cerveza artesanal.

La Cajita Feliz incluye seis unidades de panes de papa, 12 bolitas de blend carne para smashear, 18 fetas de cheddar Milkaut, pepinitos agridulces, cebolla morada en aros, 200cc de aderezo kétchup con curry, 200cc de aderezo alioli, sal, pimienta, 250cc de dip cheddar fundido + instructivos para prepararlas + un pack de seis latas de cerveza (473cc) con los siguientes estilos: Mesta Blond Ale, Jabalina APA, Guten Irish Red, Gorilla Cacao Stout, Baba Red IPA, Mesta Honey. El precio es de $2.800. Los pedidos se podrán realizar desde el lunes 15/06 a través de su web www.growlersencasa.com.ar, abonando con Mercado Pago y las entregas se harán únicamente el sábado 20/06 de 14 a 20 h con un rango de alcance a todo CABA.



PEÑÓN DEL AGUILA



Peñón del Águila, la reconocida cervecería artesanal de origen cordobés, invita a celebrar el Día del Padre con mucha cerveza artesanal. Para ello armaron la dupla perfecta a precio promocional: cerveza en lata + fast food. Ofrecen una variedad de platos con los sabores que gustan a todos, propuestas ideales para picar y compartir. Y para equiparse en casa, ofrecen cuatro estilos de cerveza artesanal en latas de 473 mm ($139 cada una): la Cacao IPA, con seis variedades de lúpulos, malta y mucho cacao que hacen de esta cerveza una experiencia explosiva para los sentidos; la Kölsch, una cerveza rubia fermentada con levadura ale a baja temperatura, lo que la hace sutil y elegante; la Oktoberfest, una lager alemana de color cobrizo, notas a caramelo y alcohol moderado; y la Honigbier, un estilo lager con miel.



BAR DE PINCHOS

Desde hace 6 años hacen carnes de cocción lenta y el pernil es una de sus especialidades: braseado durante 8 hs a fuego muy bajo con especias y sal condimentada. Incluye pancitos caseros y salsas para que puedas armar sándwiches a tu gusto. ¡Una propuesta que nunca falla!

LAS OPCIONES SON:

ENTERO: Pernil de 4 Kg aprox. con 60 figacitas de manteca y 4 salsas (BBQ casera, chimi de hierbas frescas, mostaza dulce casera y pepinitos encurtidos agridulces): $ 3.200.

PORCIONADO POR KG. Fileteado a cuchillo y envasado al vacío; cada kg se acompaña de 20 figacitas y 3 salsas. Costo por Kg: $ 1.300.

DE LUCÍA

Proponen un kit especial con todo tipo de productos: sales, pimentón, aceite de oliva, conservas, negroni, vermut, etc. y con todo eso, que la gente pueda armar una cajita feliz para el Día del Padre. SET 1: 1 petaca + 2 conservas + 2 especies: $1.500. (1 vermut, 1 conservas repollo colorado en suave vinagre azucarado, 1 boquerón, aceitunas, quesos y tomates secos, Sal/curry/ pimentón, Ají picante en finas láminas)

Pizzas gourmet

COSI MI PIACE



El próximo 21 de junio se festeja el Día del Padre y Cosi Mi Piace, el restaurant de pizza romana y cocina italiana, ofrece seis “boxes” especiales con una botella de vino de obsequio para quienes adquieran dos cajas. Incluyen productos de primera calidad para armar un auténtico antipasto italiano, para convertirse en maestro pizzero en casa o para disfrutar delicias dulces con toda la familia. Por si fuera poco, quienes compren dos boxes se les obsequiará una botella de vino Escorihuela Gascón ideal para maridar estas deliciosas preparaciones. Para pedidos, comunicarse por Whatsapp al (+54) 9 11 3948-4150 o por teléfono al 11 4831-7176. El envío corre por cuenta del cliente a través de la plataforma de preferencia, como Glovo y Rappi, o mediante taxi, remise o moto.

CINCINNATI

Cincinnati, la propuesta de cocina italiana y pizzas de estilo napoletano en Microcentro, propone festejar el Día del Padre con un menú exclusivo que incluye una entrada, una pizza a elección, postre y cerveza italiana a $980. La propuesta se compone de Arancini al formaggio (croqueta de arroz con queso), un principal a elección entre pizza Margherita (con pomodoro, mozzarella Fior di latte, albahaca y parmesano) o Napolitana (con pomodoro, mozzarella Fior di latte, tomate natural y orégano) y una panna cotta con frutos rojos de postre. Para maridar, se ofrece la famosa cerveza Menabrea, una de las más antiguas de Italia que se remonta al año 1846, en presentación de 300 cc y dos estilos a elección: la Bionda, una premium lager de amargor moderado, un aroma frutado y floral y notas que evocan a hierbas secas; y la Ambrata, ligeramente tostada y acaramelada.



Las pizzas de Cincinnati se cocinan durante solo 60 segundos en un horno eléctrico traído de Nápoles que, con una base de piedra volcánica, alcanza los 450° logrando el borde inflado tan distintivo de la pizza napoletana.

HELL'S PIZZA



Hell's, el local pionero en pizzas por "slice" con estilo neoyorkino ofrece tres propuestas especiales para celebrar el día del padre, el próximo sábado 20 y domingo 21 de junio: sus cinco variedades favoritas podrán pedirse “por slice” o enteras acompañadas de cerveza o vino, a precio especial. Por un lado, ofrece una pizza entera XXL (de 45 cm de diámetro) + una botella de vino Altos de Plata Malbec por $1150, también, una pizza entera XXL + 4 pintas de cerveza Imperial y un Growler (botellón) de regalo por $1250; y para quienes prefieran comer “por slice”, proponen 2 porciones de pizza + una lata de cerveza Heineken de 500 cc + un vaso de regalo por $360.



TOMASSO



Tomasso, la propuesta de pizzas artesanales, este 21 de junio invita a celebrar el Día del Padre con una imperdible promoción de pizza + cerveza, la combinación de sabor que nunca falla. Para regalar a los padres, ofrece un combo integrado por tres pizzas grandes de Mozzarella congeladas para preparar en casa y terminar con toppings a gusto + un pack de 6 latas de cerveza Schneider, todo a $885.

IL SALVATORE



iL Salvatore, la nueva pizzería a domicilio que propone una apuesta divertida para que cada cliente cree su propia pizza, prepara una promoción para deleitar a papá con una clásica pizza: a través de Rappi de 18:30 a 23:00 hs, estará disponible la pizza de Muzzarella por sólo $219. Una opción ideal para cenar con papá a un precio inigualable.

Ceviche y pescado

LA MAR



La Mar, la reconocida cebichería creada por el maestro Gastón Acurio, lleva a la mesa de sus comensales tres menús exclusivos para celebrar el día del padre el próximo 21 de junio, disponibles en el formato de delivery y take away. El chef Gustavo Montestruque, quien comanda los fogones de este restaurante, ideó diferentes propuestas para compartir entre dos, cuatro y seis personas, cargadas con los auténticos sabores de la gastronomía peruana y acompañados de una botella de vino de la casa (blanco o rosado). Los pedidos pueden hacerse a través de la página web http://www.lamarpedidos.com, por Whatsapp al 153294-9834 o llamando al 4776-5543.

LA DORITA Y LA PESCADORITA



La caja de La Dorita incluye cuatro empanadas de carne suave cortadas a cuchillo, un choricampi (chorizo envuelto en masa de pan de campo, cebolla caramelizada queso provolone y mozzarella), dos ojos de bife con risotto azafranado acompañado de salsa de hongos, un postre Pauli (mousse de chocolate cocido, dulce de leche, crema y chocolate rallado) y una botella de vino Séptima Obra Malbec, por $3500.



Mientras que La Pescadorita ofrece una caja premium que incluye salmón gravlax con blinis, pepinos agridulces, queso crema con ralladura de limón y ciboullete, encurtido de repollo y mostaza antigua, gambas al ajillo con risotto azafranado, una paella de pescados y mariscos o spaghetti frutto di mare, un postre “Pauli” (mousse de chocolate cocido, dulce de leche y crema y chocolate rallado) y una botella de vino Passion de Los Andes Sauvignon Blanc. Como guiño a los padres, se suma una botella de aceite de oliva Zuelo 500cc y una barra de chocolate suizo Munz. El valor de esta caja es $5000.



Café, postre y fondue de chocolate

HELADO ARTESANAL EN TU BARRIO

AFADHYA, con el objetivo de promover el consumo de helado artesanal en el país, e impulsar las ventas de sus socios en el marco de esta pandemia, creó el “Mapa Interactivo del Helado Artesanal”, una herramienta a través de la cual se pueden consultar todas las heladerías artesanales que operan con servicio de delivery y take away, cumpliendo de forma estricta con las medidas preventivas sanitarias. Además de detallar las heladerías de todo el país, también especifica el horario de apertura de cada una, las Apps o servicio de delivery con las que operan, teléfonos, web y redes sociales. Los fanáticos del Helado Artesanal podrán consultar el mapa interactivo a través de la página web de la Asociación (www.artesanosdelafelicidad.com.ar).





NESPRESSO

Nespresso sumó a la gama “Barista Creations”: Vanilla Éclair, Cocoa Truffle y Caramel Crème Brulée, tres nuevos cafés saborizados diseñadas para disfrutar como un postre y justos para agasajar el Día del Padre.

Vanilla Éclair: de sabor aterciopelado, esta variedad se mezcla en un espresso rotundo y suave de Arábica latinoamericana para que tenga un sabor dulce y sedoso.

Cocoa Truffle: el cacao oscuro se combina con las notas tostadas de cereal de un café exprés Arábica latinoamericano para inspirar una riqueza que rememora el sabor de la trufa de chocolate negro.

Caramel Crème Brulée: toques de caramelo suavizan las notas tostadas de este espresso Arábica latinoamericano, creando un sabor rico y cremoso, ideal para endulzar cualquier momento del día.

JE SUIS RACLETTE

La propuesta es una Fondue de chocolate para uno con frutas de estación y obleas acompañada de una sidra de pera PEER. $600