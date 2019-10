Día de la Madre: descuentos, regalos y menúes especiales para salir a comer

Desayuno de Mada Patisserie

Para celebrar a las madres en su día, Juliana Herrera Dappe de MADA Patisserie sorprende a las homenajeadas con un rico desayuno cargado de deliciosas sorpresas: dos infusiones de té en hebras, scons de queso, madeleines, macarons, alfajores de almendras, cookies de chocolate con centro dulce de leche y financiers con frambuesas; además, una mini cake a elección y un mini ramo de flores estacionales que será el complemento perfecto para este regalo sin igual. El desayuno tiene un costo de $1.550 y puede retirarse en el local (3 de Febrero 1064) o pedirse a domicilio con un costo adicional de acuerdo a la zona de entrega.

Especial caja de churros de Alain Delon

Un exquisito desayuno y diversas opciones dulces para disfrutar por la tarde son el mejor regalo para celebrar junto a mamá. Alain Delon, la nueva churrería del barrio de Caballito (Goyena 289), se presenta como la alternativa perfecta para compartir durante este día especial. Para esta fecha, preparó una especial caja con una docena de sus mejores churros: 2 de dulce de leche, 2 de Nutella, 2 de crema pastelera, 2 bañados de chocolate, 2 bañados y rellenos de chocolate y 2 tradicionales, más una postal de felicitación impresa, por $300. Quienes deseen obsequiarla como una sorpresa, podrán adquirirla en modalidad take away.

Gifcard para café en Starbucks

Consiste en una edición limitada de la Gift Card, pensada especialmente para sorprender a las mamás. Esta opción invita a los clientes a compartir un momento único con ellas en la tienda más cercana, acompañados de su café favorito.

Un postre especial en Boulangerie Cocu

Boulangerie Cocu, la panadería francesa ubicada en el corazón turístico de Palermo Soho (Malabia 1510), acerca una dulce propuesta para halagar a las madres en su día. Para esta fecha, tan trascendente para las familias argentinas, su dueño Morgan Chauvel suma a la carta un postre preparado especialmente para ellas e ideal para homenajearlas en su día: un opera de pistacho preparada a base de biscuit de pistachos, crema de manteca y pistachos, crema de chocolate, almíbar, ganache de chocolate y glaseado de chocolate.

Brunch de estilo francés en Fleur de Sel

El próximo domingo 20 de octubre, de 12 a 15 h, Fleur de Sel (La Pampa 3040) prepara un brunch a la francesa para agasajar a las madres en su día. Sus chefs y dueños, Valentina Avecilla y Jean-Baptiste Pilou, presentan una propuesta de 4 pasos con auténticos manjares de la gastronomía francesa como croissants caseros, salmón gravelaax, blinis de sarraceno y huevo mollet.

Menú italiano y menú infantil en L’adesso

El próximo domingo 20 de octubre al mediodía, L’adesso Ristorante (Fray Justo Santamaría de Oro 2047) presentará un delicioso menú de 4 pasos elaborado por su chef y dueño, Leonardo Fumarola, para homenajear a las madres en su día. Además, ofrecerá un “menú bambini” creado para que los pequeños de la casa también disfruten de un agradable almuerzo cargado de los mejores y auténticos sabores de la cocina italiana. Precio por persona: $850 (Incluye bebidas / Sin cobro por cubierto)

Platos fuera de carta en Fayer

El ingenio del chef Mariano Muñoz y los sabores de la cocina moderna israelí se combinan en una propuesta especial que Fayer Buenos Aires (Av. Cerviño 4417) ideó para celebrar este 20 de octubre el Día de la Madre. El restaurante ofrecerá para la fecha tres opciones exclusivas: Kreplaj de novillo y espinaca ($550), Croquetas de berenjena con tahina ($320) y su original Malabi ($300).

Los kreplajs, pasta típica de la cocina judía, son pequeños torrentinos rellenos de carne picada y espinaca con matbuja, una salsa de tomates frescos; las croquetas de berenjena vienen con tahina y limón encurtido o “en conversa”, un producto muy clásico de la cocina del Levante; y su postre Malabi, a base de leche especiada, frutillas con sumac, espuma de jengibre y tuille de almendras.

Menú exclusivo por un especialista en Ramen en Nemuri

La noche del próximo domingo 20 de octubre, Nemuri Sushi (Moldes 1502) fusionará su cocina con el creador del “Camino del Ramen”, Alejandro “Kyoen” Aizawa. Juntos propondrán un menú de cuatro pasos que incluye: otoshi o entrada, principal de sushi, un original ramen, postre y vino, por $1600 por persona, solo con reserva previa.

“El camino del Ramen” es el sendero que Alejandro “Kyoen” Aizawa viene recorriendo desde hace 20 años cuando creó su primer ramen. Hoy día, se ha transformado en un recorrido por diferentes restaurantes de cocina japonesa, partiendo de la premisa de crear una preparación única basada en los ingredientes principales y particulares de cada sitio, ningún ramen es igual a otro en su legado. Alejandro es nikkei de tercera generación, es Washokunin, término que lo designa como artesano de la cocina japonesa. Y “Kyoen” es el nombre de bautismo que recibió del budismo y significa “lugar de enseñanza”. En el presente se dedica a difundir la cultura culinaria a través de los sabores nikkei, el cual comprende que cada país y cada nikkei construye una identidad cultural y culinaria particular que merece tener su lugar como patrimonio inmaterial.

Menú de tres pasos en Cincinnati

Cincinnati, la propuesta de cocina italiana y pizzas estilo napoletano ubicado en la Torre Bellini (Esmeralda 924), invita a celebrar este 20 de octubre con un exclusivo y variado menú a $890. Como detalle especial, prepara un obsequio sorpresa para agasajar a las mamás.

El menú de 3 pasos a elección incluye: copa de bienvenida, antipasto, plato principal entre pastas, carne roja y blanca, postre, bebida y un brindis para el cierre. Platos sencillos y bien logrados, productos italianos y un ambiente cuidado que incluye una gran mesa para 24 comensales, además de su espacio al aire libre, hacen de Cincinnati el lugar perfecto para juntarse en familia y festejar a ese ser especial.

Menú con sabor argentino en Rufino

Rufino Argentino se prepara para agasajar a las madres en su día y este 20 de octubre sorprende con un exclusivo menú de cuatro pasos compuesto por dos entradas, principal y postre, con lo mejor de la cocina argentina. La propuesta será maridada por vino Estate Wine Cabernet Franc. Rufino Argentino se esconde en el subsuelo del Hotel Mío de Buenos Aires (Quintana 465) e inunda el lugar con sus inconfundibles aromas. Precio $1100 por persona.

Día de la madre frente al río en Enero

Luego de una exitosa apertura, Enero Restaurant, la nueva propuesta que desembarcó en la Costanera (Avenida Rafael Obligado 7180) con una premisa que estimula romper con la rutina, relajarse y disfrutar como si fueran vacaciones festeja el Día de la Madre e invita a los amantes de las experiencias culinarias a agasajar a las celebradas de la fecha frente al río. Una oportunidad ideal para conocer las delicadas preparaciones de alta cocina de su apasionado chef, Mariano Sánchez, con un menú de tres pasos a elección, disponible el domingo 20 de octubre durante el mediodía y la noche. Precio por persona $1200.

Para acompañar estas exquisiteces, cuentan en carta con cocktails de autor preparados a conciencia en cuanto al nivel alcohólico y que maridan en perfecta armonía con cada elaboración. Además, ofrecen cerveza tirada, vino, gaseosas y jugos naturales.

Propuesta exclusiva y espumante rosé de obsequio en Komyun

Komyūn un “Japanese Kitchen & Hi Fi Bar” ubicado en Los Arcos de Palermo (Av. Libertador 3883 Arco 9), propone una experiencia gastronómica ideal para descubrir colores, texturas y sabores del corazón de Asia con ingredientes de calidad y productos de estación. Sus platos fríos son elaborados bajo un concepto de cocina fusión nikkei y los calientes están basados en la gastronomía del sudeste asiático.

Para festejar el Día de la Madre, el próximo domingo 20 de octubre propone un menú especial con entrada, plato principal, postre y bebida por $850 y además, por la compra de un Champagne Chandon 750cc, obsequia un Chandon Rosé de 750cc.

Madres invitadas en SushiClub y obsequio en pedidos para take away

El sábado 19 y el domingo 20 de octubre, SushiClub se une a los festejos por el Día de la Madre con obsequios en sus restaurantes y locales Deli&Take, pensados para el disfrute de la homenajeada y su familia. Las madres que celebren en los elegantes salones de SushiClub junto a tres acompañantes como mínimo, podrán disfrutar de exquisitas piezas de sushi fusión, platos de tendencia asiática, postres, cocktails y todo lo que desee consumir, de manera gratuita. La casa las invitará especialmente. Por otro lado, con la compra de un Combinado de 100 piezas para take away, se entregará un voucher por un Combinado SushiClub de 30 piezas para deleitarse por partida doble.

Para mayor información sobre locales adheridos y beneficios compatibles, ingresar a https://www.sushiclub.com.ar/beneficios

Empanaditas de osobusco de cortesía en Maiky

Maiky, la parrilla de Palermo (Gorriti 5802) celebrará el Día de la Madre con jugosas empanaditas rellenas de cordero ahumado como cortesía de la casa, un detalle perfecto para dar inicio a esta velada especial. Para acompañar esta propuesta, la carta presenta exquisitas preparaciones de carnes ahumadas con maderas de árboles frutales, especialmente seleccionadas para lograr el mejor maridaje como un contundente t-bone (con puré de papa, ensalada de rúcula, tomates secos y dips de la casa), salmón a la manteca y hierbas de la huerta (con cous-cous con vegetales salteados) y bondiola (con mix de papa y batatas rústicas, mini ensalada del día y dips de la casa). Para los fanáticos de las ribs, se recomiendan las ahumadas con astillas de nogal y bbq (con papa plomo con queso crema y cebolla de verdeo, y mini Caesar).

El postre lo invita la casa en Hard Rock Café

Hard Rock Café Buenos Aires es la mejor opción a la hora de celebrar cualquier fecha especial, pues combina su buena música con su legendaria comida. Por este motivo, el día 20 de octubre, el restaurante más rockero de Buenos Aires invita a sus comensales a celebrar el Día de la Madre y les regala el postre a las madres que vayan a comer.

La propuesta gastronómica incluye sus nuevos Sliders and Shareables, entre los que destaca el One Night in Bangkok Spicy Shrimp (224 gramos de camarones crujientes bañados en salsa cremosa y picante, cebolla de verdeo y semillas de sésamo, servidos sobre un colchón de ensalada de col), entre otros.Para el principal, se sugieren sus Steak Burgers, de las cuales la protagonista es la Original Legendary Burger: hamburguesa de carne fresca, con panceta, queso cheddar, un crujiente aro de cebolla empanado, lechuga fresca y tomate, servida con su exclusiva salsa para carne; así como sus ensaladas, platos y una selección de tragos, pintas y vinos.