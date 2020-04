Delivery de Semana Santa: dónde pedir comida, sushi, rosca de Pascua y huevo de Pascuas

Este año, semana santa se pasa puertas adentro. Entre las tradiciones que se mantienen, incluso en plena cuarentena por el coronavirus , está comer pescado hecho en casa (desde las opciones gourmet como dorado, trilla y pez limón hasta la clásica merluza), así como probar las recetas fáciles de huevos de Pascuas y rosca de Pascua .

Sin embargo, este fin de semana largo también es una oportunidad para descansar de la cocina y darle una mano a los negocios gastronómicos que reabrieron sus puertas para ofrecer, mediante delivery, menúes especiales para celebrar en familia.

Pan casero receta original: cómo se prepara en casa En cuarentena obligatoria por coronavirus el tiempo sobra y se vuelve el aliado ideal para saldar deudas pendientes con la cocina. Así, muchos se volcaron a las recetas de panqueques, la pasta frola, los brownies y el budín de banana. Si bien hacer pan casero no es difícil , el factor tiempo muchas veces nos saca las ganas.

1 - OSAKA

Osaka con su cocina fusión, de la gastronomía japonesa y peruana, propone una variedad de platos con productos frescos. Los destacados de la carta son el Pomelo Shrimp (langostinos crocantes y miel de cítricos ligeramente picante), el tiradito Carpassion (salmón, miel de maracyyá́, berros y masa crocante), el Veggie Maki (palta, negi tempura, zuchini a la brasa, chimichurri de ajíes peruanos) y el Amai Maki (langostino tempura, queso crema con nueces, láminas de mango y coulis de sriracha). Además ofrece una variedad de cebiches y rolls. Los pedidos se realizan vía whatsapp (+54 9 11 2815-0727) o a través de Rappi, PedidosYa, Uber Eats, Globo.

2 - VILLEGAS

Villegas creó una carta especial con pastas caseras y pesca a la parrilla. Como recomendados: salmón y trucha patagónica a la parrilla (con guarniciones a elección), risotto de camarones y langostinos al azafrán, penne rigate nero di sepia con crema de camarones. Los pedidos de deliery se hacen a través de PedidosYa y Glovo. También hay take away (011 4343-0108).

3 - DANDY

Luego del exitoso debut de su servicio de delivery, Dandy Grill de Palermo ofrece su clásico salmón rosado grillado (270 grs.) con vegetales asados. Además, la ensalada Úrsula (rúcula, salmón rosado, huevo mollé, olivas negras, papas cubo, cebolla, morada y aderezo) y los ñoquis de verdura (crema y hongos secos). Los pedidos pueden realizarse a través de PedidosYa, Uber Eats, Glovo y Rappi.

4 - QUOTIDIANO

Quotidiano recomienda una seleccíon de su carta excluisiva para delivery, como el quiche de choclo, puerro y calabaza; los langostinos apanados con salsa tártara y chutney de pera; los fideos 'cable de teléfono' fatto a mano, con pomodoro, ricotta y pesto; y el clásico tiramisú. Pedidos a través de Rappi o al +54911.6229.3469.

5- ORNO

Orno propone variedad de pizzas vegetarianas para llevar o para delivery. Las recomendadas son Pumpkin (crema blanca de ajo asado, calabaza ahumada, ricota, hinojo a leña, parmesano, queso ahumado, ciboulette, aceite de oliva) y Primavera (mozzarella fior di latte, salsa de tomates frescos, pimiento verde, hongos ostra, tomate cherry, albahaca, parmesano, alcaucil, aceite de oliva). Delivery a través de Glovo, Rappi, PedidosYa y Uber Eats. Pedidos de take away al 4068-5330.

6 - TRATTORÍA OLIVETTI

Olivetti tiene varios destacados del chef Juan Ayesa para delivery o take away. Se destacan: Insalata Capressanella (mozzarella fior di latte, cebolla morada asada, tomate, hojas de rúcula y albahaca), gnocchi di patate (ñoquis caseros de papa asada, tomate en conserva, mozzarella fior di latte y albahaca fresca, todo gratinado al horno), risotto ai funghi di stagione (hongos de pino secos y frescos con arvejas frescas). Delivery y take away al 48024075.

7 - MOSHU&JORNAL

Moshu es el exclusivo café & deli ubicado en el barrio de Saavedra que se fusionó con su hermano -el restaurante Jornal- para crear un menú con opciones dulces y saladas para disfrutar en casa a través de un sistema de delivery propio y por Rappi. Pulgares arriba para la pesca blanca hecha en tempura de harina, ajo y cerveza, acompañada con vegetales asados (zanahorias, cebolla morada, berenjena, morrón rojo y tomate) por $470. Pedidos al 11 4407 7125.

8 - COSI MI PIACE

Cosi Mi Piace ofrece entre sus opciones de pizza La vita e bella con tomate, mozzarella fior de latte y langostinos ($550). Los amantes de las pastas pueden elegir entre los fusilli con fruto de mar o los tagliatelle rojo de morrón con salsa a base de crema de leche, espinaca, queso parmesano y langostinos (ambos por $710). Tienen servicio de delivery y take away por Rappi y Glovo o al 11-4831-7176.

9 - NEMURI SUSHI

Nemuri Sushi propone el ceviche de pescado blanco (pescado blanco macerado en jugo de lima y limón, fumet de pescado, cebolla morada, morrón rojo y cilantro, acompañado de batata crocante y maíz cancha) por $645 y el pescado blanco oriental (pesca del día a la plancha en manteca oriental con yakimeshi, vegetales salteados, arroz blanco, tabule o un mix de verdes grillados) a $710. Delivery al 4784-5807 o vía PedidosYa.

10 - LA CAUSA NIKKEI

La Causa Nikkei, el restaurante de cocina peruano-nikkei, propone langostinos jumbo crocantes (langostinos rebozados en panko blanco sobre colchón de rúcula acompañados con salsa tártara) a $790, tiracuyá de salmón (salmón rosado en salsa de miel y maracuyá) a $595, chicharrón de calamar (rabas acompañadas con salsa tártara) a $750. Además, contundentes platos como el arroz chaufa con mariscos (arroz salteado al wok estilo chifa, con verduras y mariscos, tortilla de huevo, salsa de soja, salsa de ostras y aceite de sésamo) a $690 y el salmón teriyaki (lomo de salmón rosado en costra de sésamo, glaseado en salsa teriyaki clásica, acompañado con arroz yamaní integral al jengibre) a $830. Pedidos al 549 11 2848 5783 o a través de Rappi.

11 - B-FRESH

B-Fresh es un restaurante especializado en la alimentación saludable, con opciones veganas, vegetarianas, protéicas y libres de gluten. Se puede pedir la Salmon Salad ($485) de arroz yamaní, cilantro, salmón gravlax, maracuyá, zanahorias glaseadas, manzanas asadas y nueces; y la pesca del día ($530) sellada a las hierbas con mousseline de zanahoria y naranja, ensalada verde con tomates frescos y alcaparras. Pedidos al 1550407816.

12- SUSHI POP

Sushi Pop tiene promos en tablas de sushi para compartir (desde $350), poke salads (desde $340), como plato caliente el salmón Teriyaki sellado a la plancha con verduras salteadas y quínoa ($599) o los langostinos rebozados en panko con salsa teriyaki ahumada ($389). Los pedidos se realizan a través de la página www.sushipop.com.ar, Rappi o por WhatsApp al +5491134861834.

Poke salad de salmón

13- LA LOCANDA

La Locanda, el rincón italiano ubicado en Recoleta, ofrece un 30% de descuento en todas las alternativas de la carta a través del servicio de delivery. Imperdibles: Le Sarde (sardinas frescas marinadas al limón y cebolla) a $455, Polipo alla piastra (pulpo cocido al disco con papines, tomate y rúcula) por $1050, Moscardini sofocatti (pulpitos suavemente picantes, cocidos en su jugo con vino blanco) por $630, Gamberini alla catalana (ensalada de langostinos, tomate, apio, rúcula y cebolla) por $490) y el Spaghetti incrocciati (salsa de langostinos y pesto liviano) por $560. Pedidos al 4806-6343.

Polipo alla Piastra

14 - #BENTROGASTROJAPO

En apoyo al #YoMeQuedoEnCasa el @ClubGastroJapo - la asociación de restaurantes japoneses que nuclea más de 90 establecimientos y organizadores de la exitosa Gastro Japo Food Week- propone diferentes alternativas de #BentoGastroJapo, las famosas viandas japonesas para pedir a domicilio. Es una pequeña caja con una ración de comida que generalmente incluye una base importante de arroz, carne, pollo o pescado (proteínas) como plato principal y encurtidos o verduras para acompañar. Restaurantes adheridos: Ichisou, Social Sushi, Hoshi, Bistro Tokio, Tanizaki, Hikaru resto, Sashimiya, Haiku, Akari sushi, Samurai, Oti sushi, Sakiko, Washoku.

15 - BOULANGERIE COCU

Boulangerie Cocu, la panadería francesa de Morgan Chauvel, ofrecerá su tradicional rosca de Pascua francesa: una suave masa brioche rellena de crema pastelera y decorada con almendras fileteadas y azúcar impalpable. Está disponibe en 2 tamaños: de 1500 grs. (rinde 8 porciones) y de 750 grs. (rinde 4 porciones). Puede adquirirse para take away (previa reserva), vía Rappi, Glovo y PedidosYa. También delivery propio al 11-3026-6000.

16 - GONTRAN CHERRIER

Gontran Cherrier ofrece una exquisita rosca de Pascua elaborada con masa brioche y chips de chocolate, rellena de crema pastelera y cubierta con crocante de almendras, azúcar grana y almendras fileteadas. Los pedidos se pueden realizar con antelación al 1161782749. También está disponible en las plataformas Rappi y Uber Eats.

17 - LA TORNERÍA DE CAMILA

La Tornería de Camila se une a la festividad con su especial Rosca de Pascua: suave y esponjosa, rellena de crema pastelera cubierta de glaseado de naranja y coronada con cerezas al marrasquino. Se ofrece para delivery por un valor de $500 la unidad de un kilo. Los pedidos podrán realizarse con al menos 48 horas de anticipación por vía electrónica a reservas@latorneriaresto.com o a través del link https://linktr.ee/latorneriaresto. Las entregas se realizarán el mismo domingo 12 de abril.