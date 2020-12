Cuáles son los mejores 10 restaurantes argentinos de 2020 según el premio Latin America's 50 Best

A principios de diciembre, como cada año, se conoció la lista de ganadores de los Latin America's 50 Best Restaurants 2020, un premio auspiciado por las aguas italianas S.Pellegrino y Acqua Panna. La ceremonia más importante para los cocineros de la región se llevó a cabo de manera virtual.

Y será inolvidable para la Argentina porque, por primera vez, el puesto 1 fue para un restaurante nacional: Parrilla Don Julio, ubicada en Palermo, que ya en 2019 había ocupado el lugar 4 a nivel latinoamericano y se había ubicado como el único de nuestro país entre los 50 mejores del mundo.

Además, otros 9 restaurantes, todos porteños, lograron su lugar en el listado.





Uno por uno, todos los ganadores de Latin America's 50 Best Restaurants 2020





Los 10 mejores restaurantes argentinos de 2020

Los 10 mejores restaurantes de América latina 2020



1- Don Julio (Buenos Aires, Argentina) *Best Restaurant in Latin America, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna/Best Restaurant in Argentina



2- Maido (Lima, Perú) *Best Restaurant in Peru



3- Central (Lima, Perú) *Gin Mare Art of Hospitality Award



4- A Casa do Porco (São Paulo, Brasil) *Best Restaurant in Brasil



5- Pujol (Ciudad de México, México) *Best Restaurant in Mexico/Flor de Caña Sustainable Restaurant Award



6- Boragó (Santiago, Chile) *Best Restaurant in Chile



7- El Chato (Bogotá, Colombia) *Best Restaurant in Colombia



8- Mishiguene (Buenos Aires, Argentina)



9- Rosetta (Ciudad de México, México)



10- Osso (Lima, Perú)

La lista completa de los mejores restaurantes de América latina 2020