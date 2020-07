Cuál es la mejor empanada del país 2020: cómo es la empanada de Jujuy y cuál es la receta

En el marco de la Fiesta de la Empanada Digital organizada por BA Capital Gastronómica para celebrar el Día de la Independencia, una receta de empanada de Jujuy fue la más votada dentro del campeonato nacional.

La empanada jujeña estuvo representada por Asunción Argüello, campeona del Festival de la Empanada 2019 en la capital de la provincia. Asunción, oriunda de San Salvador de Jujuy, preparó una empanada típica jujeña “que fue protagonista de la historia argentina”, según sus palabras.

La misma está rellena de carne cortada a cuchillo, cebolla, morrón, huevo y cebollita verde, mientras que la masa está hecha a base de harina, grasa de cerdo y agua hervida.

Entre sus tantos secretos, reveló que a la masa le echó pimentón dulce y sal, además de acompañarlas con un poquito de llajwa, una salsita a base de tomate crudo y locote.

"El secreto que le pongo a mis empanadas es el amor con el que las hago, el cariño a las empanadas, es el primer secreto. Después, los mejores productos jujeños, la mejor carne, es lo que las hacen ricas", relató al medio jujeño El Colectivo. "Hace 35 años, cuando me casé, aprendí a hacer empanadas mirándola a mi suegra. Con el tiempo empecé a hacerlas para la venta y a darle mi 'sazón', mis ingredientes. Empecé a inventar mi empanada", explicó.

Asunción realiza una amplia variedad de empanadas, "de carne, de pollo, de queso, de quinoa, de osobuco, de matambre, de mondongo, de pata, de jamón y queso, de jamón".

La empanada ganadora fue la de carne cortada a cuchillo: "La diferencia de la carne molida a la que es cortada a cuchillo tiene que ver con que la carne cortada se siente el sabor, se siente la carne, el pedazo, la carne molida se desarma... Por eso es mas rica la cortada".

Asunción dijo "que cada provincia tiene su manera de hacerla, y es respetable si les ponen pasas de uva. Pero para mí la empanada tiene que ser de carne, cebolla, morrón, huevo, cebolla verde. Desde Buenos Aires me dijeron que les gustó mi repulgue: tienen que ser 13. La mayoría dice que es de mala suerte, pero para mí no: si le hago 13, me da suerte para vender todas las empanadas".

Dentro del marco de la cuarentena, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de BA Capital Gastronómica y con la participación íntegra de Cooperación Urbana Federal, Appyce (Asociación de Propietarios, Pizzerías y Casas de Empanadas) y LasEmpanadas.com.ar, organizó la Fiesta de la Empanada Digital. Un año después de su primera edición en Mataderos, donde convocó a más de 150.000 personas, en 2020 se presentó como un evento online y federal.