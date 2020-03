Coronavirus y restaurantes en Buenos Aires: cuáles cerraron, cuáles tienen delivery, cuáles tienen take away Por la pandemia de coronavirus, los restaurantes de Buenos Aires deciden cerrar sus puertas, limitar sus comensales en salón o centrar la oferta en el delivery y take away. Sin medida oficial con relación a su funcionamiento, hacen su aporte al pedido de distanciamiento social

El coronavirus pone de, a poco, a todo el país en pausa. Y las medidas del gobierno nacional para reforzar el distanciamiento social afecta directamente a los locales gastronómicos.

Si bien no hay una medida aún que obligue su cierre, algunos restaurantes decidieron cerrar sus puertas por precaución, otros no atienden en el salón pero implementaron take away y delivery, y otros decidieron permanecer abiertos pero extremando las medidas.

A continuación, una guía útil, que iremos actualizando día a día.

Cerrados hasta nuevo aviso

Tegui: cerrado hasta nuevo aviso

Chila: cerrado hasta nuevo aviso

Enero Costanera cierra hasta el 31 de marzo

Chiuso ristonrante

Boticario bar

Bar chupitos

Sifón Sodería y Sede Whisky

La Alacena Café: cierra hasta nuevo aviso

Gran Dabbang: cerrado hasta nuevo aviso

Anchoita: cerrado hasta el 13 de abril

Favorita cantina

Mirutaki: cerrado hasta nuevo aviso

UCO Restaurante: cerrado hatsa el 29 de marzo

Proper Restaurante cerrado hasta nuevo aviso

Presidente Bar cerrado hatsa nuevo aviso

Florería Atlántico: cerrado y analizando propuesta de Take Away

La Pecora Nera: cierra hasta nuevo aviso

ALO'S cierra hasta nuevo aviso

SAMPA cierra y analiza take away

Julia Restaurante cierra por el momento

Vico wine bar

Trade Sky Bar cierra

Cuáles tienen servicio take away o delivery

Don Julio parrilla está preparando su servicio de entrega a domicilio

Ajo Negro: cierra su salón pero ofrece opción take away

Narda comedor: habrá menú para llevar

El Pobre Luis Parrilla

Mercado de Belgrano: permanece abierto pero solo para take away. No se puede consumir en el lugar.

Panadería de Pablo. Si bien continúa abierto pero con medidas de higiene, comenzó a utilizar Pedidos Ya, con el mayor estándar de calidad, higiene y servicio en packaging especialmente diseñados.

Oporto almacen: delivery y take away

Catalino restaurante: cierra salón y trabaja modo delivery y take away. Los que vayan con tupper tienen 15% de descuento.

Ohnolulu tiki bar

Vallegrande: menú para llevar

Orno pizzería realiza envíos por Pedidos Ya y Uber Eats.

Dandy, aplicó un servicio de entregas por Pedidos Ya para hacer llegar sus platos a la mesa del hogar con la calidad de siempre, respetando las normas de higiene y seguridad, a través de todas sus sucursales, divididas entre : Dandy Classic, Dandy Grill y Dandy Deli. Ademas tomando las medidas de precaución, se decidió realizar un servicio reducido para no aglomerar muchos comensales.

Canta el Gallo bajo el #yomequedoencasa, con responsabilidad y conciencia social promueven su servicio de Take Away para que evitar que los comensales permanezcan en espacios concurridos. Atentos a la situación actual, próximamente, ofrecerán servicio de Delivery.

Salvaje Bakery: se puede reservar y pasar a buscar.

La Fuerza

Renatto Cucina

Americano BA

Treinta Sillas

Apu nena

Atelier Fuerza

Strange Brewing

Roma de Abasto

Charlone 101

Mareo sushi

Tora restaurante

Asato sushi

Yedra cocina

Hola Jacoba

Nare Sushi bar

Massey almacen de pizzas

Si pastron

Malagrino

Gerogies

Green currys

Abiertos con cupo

Niño Gordo: abierto pero con medidas de higiene.

La Mar y Tanta

Maru Botana

Santa Evita

La Carnicería

Fleur del Sel: redujeron la cantidad de clientes en un mismo turno para mantener entre mesas una distancia de seguridad. Implementan servicio de platos para llevar y entregar a domicilio para la gente que lo desea.

Regional Trattoria

Ulua BA

La Choppería: decidió redistribuir las mesas y preservar la distancia entre las mismas, reduciendo la capacidad del local, de manera permanente hasta que las condiciones de riesgo relacionadas con la pandemia del Coronavirus se hayan extinguido por completo. Los locales son ventilados y refuerzan la provisión del alcohol en gel y jabón constantemente.

Diggs: reforzaron la provisión de alcohol en gel y ventilan todos los espacios. Extremaron la limpieza de los locales utilizando soluciones sanitizantes. Observan todos los protocolos anunciados por el Ministerio de Salud. Y ¨promueven¨ a pedir por Pedidos Ya o Rappi con descuentos del 10%

Bierhof, el patio cervecero de Palermo se encuentra aplicando las normas establecidas por la OMS al pie de la letra. Además, es un lugar donde cada uno de su espacio está al aire libre.





Vinotinto cocina: Se aseguran diariamente de que su equipo esté en óptimas condiciones, así como el local en periódica limpieza y desinfección. Sus opciones de comida al vacío lista para llevar, pueden ser pedidas por Rappi o se pueden retirar en persona. Además, implementarán envíos en moto y remis.

En Mada Patisserie las medidas de higiene del local y de los que allí trabajan se han aumentado al máximo y se llevan a cabo las medidas sanitarias sugeridas. En el local, la vitrina donde están expuestas las preparaciones se limpia con constancia para mayor seguridad y confiabilidad de los clientes. Además, al ser un local pequeño no se permitirá la estadía de más de tres personas dentro del mismo, para así mantener la distancia sugerida.

En Freddo tienen antibacterial para quienes vayan a los locales, se mantiene distancia y se limpian las instalaciones cada hora

Growlers están tomando al pie de la letra todos los protocolos de higiene establecidos por el Ministerio de Salud. Además, miden cada hora, la temperatura de todos sus empleados. Además, miden cada hora, la temperatura de todos sus empleados. Promoviendo la prudencia social, tienen a disposición de sus clientes la opción take away y el uso de plataformas de delivery.

En Finde, implementan el uso de guantes a la hora del despacho y continúan fomentando la higiene con el alcohol en gel y frecuente lavado de manos de manos.

Jornal separó las mesas, aumentó la regularidad de higienización del local, hay alcohol en gel a disposición de los clientes y ampliaron los dispensers de este higienizante para el personal en áreas de cocina, barra y salón. Ampliarán la oferta de productos de venta en su rotisería y panadería para cumplir con necesidades básicas de la población, a la cual podrán acceder a través de take away y plataformas de delivery.

Puerta del Inca: han reforzado las labores de limpieza e higienización de espacios, inmuebles e implementos, en cumplimientos a las medidas de prevención establecidas por la OMS. Tienen toallitas desinfectantes a disposición del comensal y alcohol en gel en todas las mesas.También realizan envíos por Rappi y Pedidos Ya





Peñón del Águila: están cumpliendo con el protocolo de limpieza establecido por la OMS; los bares están funcionando con capacidad reducida al 50% para cumplir con el distanciamiento de 1 metro por persona sugerido; habilitaron alcohol en gel en las mesas.

Donut Garage: ofrece alcohol en gel a los clientes cuando hacen el pedido en caja. Limpieza intensiva de manos de todo el personal en cocina y en local. Desinfectar constantemente todas las áreas: mesadas, vidrieras, manijas, etc. Formato solo take away y delivery y si se genera cola, que haya cierta distancia entre la gente y que sea hacia afuera del local y no en el interior.

La Tornería de Camila. Mayor ahínco en limpieza de todas las superficies del local con alcohol y lavandina, colocaron un cartel en la puerta de entrada instando a la gente a lavarse las manos e higienizarse con alcohol en gel que tienen en la entrada del local. Las mesas están separadas a un metro y hay la ventilación y aire encendido full time. Promueven el no saludo de beso ni el acercamiento extremo a los clientes, tanto así que su chef y dueña, Camila Pérez, saluda hace 2 semanas con el codo sin importar relación cercana con el cliente. Para el servicio de delivery trabajan con Pedidos Ya, Rappi y Uber Eats.

Opio Gastro Pub: los locales abren con capacidad 50%

Williamsburg reforzó la dinámica de limpieza e higienización de sus locales, siguiendo con las normativas y recomendaciones establecidas por la OMS. Afianza su compromiso con el cuidado de todos poniendo a disposición la compra de sus productos a través de take away y plataformas de delivery. Y no descarta el posible cierre temporal de sus espacios por el bien comunal.

Antonio´s se desinfectan las mesas, mesón y sillas con frecuencia. Además, se dispusieron varios frascos de alcohol en gel los cuales están distribuidos por el salón. Se le exige a los empleados lavarse frecuentemente las manos y fueron retirados los frascos de condimento de uso común.

Cincinnati: reforzaron la esterilización con lavandina y alcohol de todos los espacios, y se separaron las mesas a 1 metro de distancia cada una.

Ronconcon: disponen alcohol en gel en todas las mesas, jabón antibacterial en todos los baños. Van a limitar las mesas disponibles para garantizar distanciamiento. No estan marcando las mesas con cubiertos y vasos sino que al momento en el que una mesa se ocupa, se les entrega cubiertos y vasos recién desinfectados y en el caso de que una mesa se vuelva a utilizar, se levantan todos los implementos y se desinfecta al 100%. Reforzaron las medidas de higiene y desinfección en todos los sectores, cocina, salón y barra.

Mudrá: ampliaron planes de limpieza y sus frecuencias atacando a fondo las superficies de contacto masivo como barandas, picaportes, barras, mesas, vestuarios de personal y baños de clientes y cuentan con una estación sanitaria de apoyo durante los servicios. Además, resaltan con determinación, que cualquier empleado que presente síntomas y no pueda concurrir a trabajar, tiene total e incondicional apoyo por parte de Mudrá.

Buenos Aires Verde: generaron un protocolo para extremar las medidas de higiene, limpieza y seguridad de los locales y el personal. Han confirmado que ninguno de sus empleados ha estado en países de riesgo en los últimos meses y están atentos a su salid. Permanecerán abiertos hasta que las disposiciones legales lo consideren un riesgo y si eso cambiase, brindarán servicio de compra sólo en Take Away, Glovo y delivery propio.

La Locanda: retiraron varias mesas del salón para que la gente tenga distancia entre si. Colocaron un alcohol en gel en la entrada para que cada persona pueda higienizarse en cuanto llega al local. Hay jabones antibacteriales en los baños. Van a limitar la cantidad de gente que pueda entrar en el local. Además tendrán una carta reducida de take away y para pedir en delivery.

Roux: En medio de la contingencia por la llegada del Coronavirus a la Argentina, este bistró ofrece a sus clientes el servicio de delivery y drive through con una carta reducida del restaurante. Los mismos platos con la misma calidad pero en esta oportunidad en un packaging, listo para disfrutar desde la comodidad del hogar. Los pedidos se harán al mismo teléfono a donde se hacen las reservas.

Deltoro: en la cocina los empleados utilizan barbijo y guantes. Realizan desinfección constantemente. Hay alcohol en gel disponible en todo el local. Las mesas se encuentran separadas con dos metros de distancia. A su vez están realizando delivery en bici con los empleados del local, como excepcion de esta época, con una carta reducida de hamburguesas, ensaladas y sándwiches, bebidas y growlers de cerveza.

Tostado Café Club. Su equipo está monitoreando de cerca las pautas relacionadas con el Coronavirus tomando las mayores precauciones al reforzar los protocolos de salud e higiene para todos los miembros del equipo de todos los locales de la marca. Por otro lado, ha reorganizado el mobiliario para cumplir con un metro de distancia entre cada mesa. También refuerzan la responsabilidad de cada uno evitando los abrazos y besos, promoviendo la higienización con alcohol en gel al entrar y salir de cada local. Y diciéndole a cada persona que estuvo de viaje en zonas afectadas o conocidos que por favor dejen pasar los 14 días antes de ingresar al local.

Osaka de Puerto Madero y Palermo. Permanecen abierto con todas las medidas de higiene necesarias. Además suman por primera vez en la historia de la marca la psoibilidad de Take Away. En sus locales están elaborando una carta acotada, cuidando la presentación y calidad del producto, para que el mismo llegue en condiciones perfectas al domicilio del cliente. El mismo va a estar compuesto por platos de la cocina a cargo de bouzada y la propuesta nikkei, a cargo del itamae joannes frkovich, para complementar la propuesta con tiraditos, nigiris y rolls. La carta será restringida para delivery y take away, y en el caso de este último, el cliente puede hacer su pedido y aguardarlo en la puerta durante unos minutos, hasta que el personal con todas las medidas de seguridad e higiene, le entregue el pedido. a la brevedad estará la propuesta en la app.

Grupo Sottovoce: Sottovoce, las tres sucursales de Quotidiano y el Burladero estarán abiertos para grupos reducido y suman take away y delivery con apps.

Casa Cavia: permanece abierto con máximas condicones de higiene.

Piegari

El Preferido

Fayer: continúa abierto y suma take away

Green Bamboo: permanece abierto y ofrece descuento en el delivery.

Brandon Restaurante

Miranda Parrilla

La Carbonera: mantiene sus locales abiertos y suma delivery propio

La Cabrera

De acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud, La Cabrera decidió reforzar los procedimientos de limpieza y desinfección tanto del salón como de la cocina. También se cambió el diagrama de mesas, dejando disponibles para recibir comensales únicamente la mitad de ellas, quedando una mesa libre entre cada mesa ocupada. Se reforzó también la sanitización de manos con alcohol en gel, sumando más producto, aunque ya es una acción tradicional de La Cabrera el ofrecer alcohol en gel a todos nuestros clientes al momento que se sientan a la mesa.