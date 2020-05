Cócteles sin alcohol: qué son y cómo hacer tragos con poco alcohol en casa

Los cócteles con poco alcohol venían pisando fuerte en las barras de todo el mundo antes de que la llegada del Covid-19 y la cuarentena hicieran cerrar las persianas de bares y restaurantes. Muchos ya ofrecían en sus cartas propuestas de cócteles bajos en alcohol, orientados a consumidores que priorizan opciones más livianas. Ahora que muchos médicos recomendaron especialmente en estos días de aislamiento social moderar el consumo de alcohol, es una buena oportunidad para preparlos en casa, ya que son tan fáciles de hacer como las recetas de pan casero, ñoquis de papa y budín de banana, tan de moda en estos tiempos.

La gastronomía es uno los rubros más afectados por la pandemia de La cuarentena obligatoria los obligó a cerrar sus puertas, pero les permitió trabajar bajo la modalidad de delivery y -un tiempo después- también con take away.

Con la tendencia de los cócteles low alcohol, en las preparaciones empezaron a asomar como protagonistas vermús, amaros, vinos, sidras e incluso aperitivos como el Fernet. Todos estos tienen una graduación alcohólica mucho menor a la de los destilados. Por ejemplo, mientras un vodka tiene una graduación alcohólica de entre 37,5% y 40%., un vermú tiene entre 16,5% y 21% y una sidra apenas 5%.

“La coctelería low alcohol brinda infinidad de oportunidades. Este tipo de cócteles elaborados con bases livianas permite beber más variedad y mayor número de sabores, siendo un excelente acompañamiento en las comidas”, destaca Juan Luciani, bartender y Brand Ambassador de Familia Carpano. Aún así, remarcó que “es importante moderar su consumo, ya que el hecho de ser más livianos no significa que su consumo en exceso, como cualquier bebida alcohólica, no sea perjudicial para la salud”.

