Capturaron al pescado más caro del mundo, ¿cuánto vale?

El pez, un atún rojo del Atlántico de 233 kilos, fue capturado in fraganti mientras comía salmón fresco después de romper la red de una granja pesquera en alta mar gestionada por Leroy Seafood Group ASA, en la región noruega de Trondelag. Teniendo en cuenta que el kilo de atún rojo puede alcanzar los u$s 140 en los mercados japoneses, este espécimen podría llegar a valer u$s 32.620.

A comienzos de 2019, otro espécimen de la misma variedad (de 278 kilos) había sido subastado en el Mercado Toyosu de Japón, por u$s 3.07 millones.

El pez fue observado por cámaras de vigilancia nadando a siete metros de profundidad en una jaula de captura, según un informe de la Dirección Noruega de Pesca. Ahora ha sido puesto en hielo, reportó NRK.

Se cree que el enorme pescado podría haber tratando de escapar de los cada vez más peligrosos mares abiertos. Noruega está recuperando de nuevo las capturas de atún tras una recuperación gradual de la población desde la sobrepesca en las décadas de 1950 y 1960.

El jueves, el Ministerio de Pesca de Noruega emitió una declaración elogiando la captura de cuatro atunes rojos, elogiando la alta rentabilidad de esa especie. "El stock de atún rojo del Atlántico está creciendo, y está cada vez más presente en aguas noruegas", dijo el Ministro de Pesca Harald Tom Nesvik en la declaración. "Esto significa que los pescadores noruegos pueden hacer buen dinero con esto."

Noruega tiene una cuota de 239 toneladas este año, frente a las 104 toneladas del año pasado. El próximo año ascenderá a 300 toneladas, lo que supondría un valor de unos u$s 65.000.000.

El atún rojo del Atlántico es la mayor de las especies de atún, y puede pesar hasta 700 kilogramos y medir 3 metros de longitud. También puede alcanzar una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Es considerado como el pescado más caro del mundo, según el ministerio