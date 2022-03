Gabriela Vaca Guzmán: "Hay una nueva revolución del pádel que no tendrá fin en la Argentina"

La elite del pádel mundial llega a la Argentina del 28 de marzo al 3 de abril para disputar el Axion APT Buenos Aires Master de pádel, que se transmitirá por Star+ y ESPN, y cuyas entradas se venden a través de allaccess.com.ar. Los mejores jugadores del circuito del APT Padel Tour se medirán en el microestadio de River Plate , en un escenario montado especialmente para la ocasión.

La competencia es parte de la gira internacional del APT que se realizará en el país y ofrecerá u$s 110 mil en premios.

Gabriela Vaca Guzmán y Fabrice Pastor, fundador del APT Pádel Tour

Gabriela Vaca Guzmán es la directora del certamen. El Cronista dialogó con ella sobre su rol como dirigente, la organización del evento en un marco complicado y el renacimiento de este deporte en la Argentina.



¿Cómo es que se convirtió en dirigente y directora del Master de Pádel?

Esta oportunidad me la dio Fabrice Pastor, CEO y fundador de APT Padel Tour, me vió muy fanática y con ganas de apoyar este deporte. Obviamente me entusiasmé con la propuesta y decidí comenzar este desafío que es representar al APT Padel Tour en Buenos Aires.

¿El país atraviesa una situación complicada en general, fue difícil organizar el torneo?

Sí, obviamente que estamos en un contexto negativo a nivel local y mundial. Organizar este tipo de torneos internacionales en el contexto actual es difícil y más cuando venimos de una pandemia en la que eventos de esta magnitud hace tiempo que no se hacían. Es un trabajo muy grande el que hacemos alrededor del torneo, en el que varios sponsors de primer nivel nos apoyan, nos acompañan y les estamos muy agradecidos. Hay mucho interés por parte de las empresas para estar cerca del pádel que está resurgiendo en un gran nivel, con mucho crecimiento a nivel mundial y un potencial inimaginable.

¿Qué expectativas tiene en torno a su desarrollo?

Tengo expectativas muy altas y espero poder cumplirlas, está todo mi equipo trabajando en los detalles de la organización para que este evento internacional sea de primera línea. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y capacidad, porque sabemos que los jugadores del APT así lo hacen, y debemos seguir todos esta idea.

¿Se están vendiendo bien las entradas?

El fin de semana ya está casi todo vendido , lo cual nos pone muy contentos. El pádel es furor en Argentina y que la sede del torneo sea River Plate, lo hace mucho más atractivo.

¿Desde cuándo juega pádel?

Juego al pádel desde fines del 2020 y la verdad que me encantó como deporte, venía de jugar mucho al tenis, pero el pádel me empezó a gustar mucho más que otros deportes.

¿Cómo descubrió la pasión por pádel?

La descubrí porque toda mi familia juega al pádel y siempre lo tuvieron muy presente. En cada lugar al que vamos hay una cancha de pádel y paletas, hasta que un día me dio curiosidad y no lo cambié como deporte.

¿Es un deporte difícil? ¿exige más que el tenis por ejemplo?

Si querés perfeccionarte mucho y tener bien la parte técnica del deporte, si, es difícil. Pero es un deporte que lo pueden jugar todos: niños, jóvenes, adultos , y jugado entre personas de tu nivel deportivo es muy divertido.

¿Qué importancia tiene el pádel como deporte en estos momentos en la Argentina?

Creo que cada vez es más importante, es un deporte que está creciendo mucho a nivel mundial. Todas las marcas de pádel y de indumentaria deportiva para este deporte están vendiendo, sorpresivamente, mucho más. Es lo que más está creciendo a nivel deportivo en los últimos años.

También la construcción de canchas viene a una velocidad impresionante en todo el país, pero también en Europa, Estados Unidos. Hay una revolución del pádel, y en Argentina que tuvo su auge a fin de los 80', principio de los 90', hoy está volviendo a vivir un momento muy importante que creo que no tendrá fin, que será todo crecimiento de acá en más.

UN NUEVO CIRCUITO MUNDIAL

Considerado como uno de los pilares fundamentales para dar a conocer el deporte, la empresa Monte Carlo International Sports presidida por el empresario monegasco Fabrice Pastor, lanzó este circuito profesional a principio del año 2020, con el objetivo de mejorar el nivel de competición en el continente americano, con mayores premios y mejores infraestructuras.

El circuito, con el apoyo de la Continental American Padel Federation (CAPF) y la Federation of European Padel (FEPA), se expandió en 2021 al continente europeo, logrando la participación de 772 jugadores profesionales (615 hombres y 157 mujeres) de 26 nacionalidades, en los más de 40 torneos organizados en once países.