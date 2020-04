Tévez con Fantino apoyó al gobierno de Alberto Fernández por coronavirus: "Cualquier futbolista puede vivir 6 meses o un año sin sueldo"

El delantero de Boca Juniors , Carlos Tévez, elogió el accionar del Gobierno en la lucha contra el coronavirus y se puso "a disposición para ayudar", mientras que sostuvo que cualquier futbolista "puede vivir seis meses o un año sin cobrar o con el sueldo mínimo".

El futbolista, quien fue vital en el tramo final para la obtención de la Superliga que ganó Boca antes de que el fútbol se suspendiera por la pandemia, dijo que "este virus nos enseñó que todos somos iguales. Si el gobierno de Alberto Fernández quiere que dé una mano, no hay problemas. Me pongo a disposición de ellos y del club. No me gusta fantasmear con las cosas porque cuando uno ayuda es de corazón. No es para salir en un video, hay que estar en silencio, pero en todo momento", expresó el exjugador de Juventus, Manchester City y Corinthians, entre otros.

En una entrevista con Alejandro Fantino, en América, El Apache dijo que "en los barrios pobres es donde más cuesta. El Estado está haciendo las cosas muy bien. Nosotros como ejemplo podemos ayudar a nuestra gente. Acá hay que estar, no hay camisetas, no hay nada".

Además, cuestionó los aumentos de precios en medio de la cuarentena: "Hay que hacer entender a los vivos que estamos jugando con el sentimiento y vida de la gente. No se puede especular con los precios cuando la gente no tiene plata".

Y agregó: "A mí me toca estar hoy en otra situación, pero yo pasé esos momentos, cuando no tenés un kilo de papas o no tenés plata para tu hijo. Al que vive al día a día, se le hace muy difícil. Es ahí donde tenemos que estar nosotros y ayudar a la gente que más necesita".

En ese sentido, se puso a disposición para colaborar desde donde sea necesario: "Si hay que abrir el club, estar en una mesa para entregar mercadería, hay que estar. Ayudar. Lo debemos hacer todos. Los clubes también tienen que meterse, con los jugadores".

Messi rebaja su sueldo el 70% ¿cuánto va a ganar ahora? El capitán del Barcelona anunció que el plantel masculino de fútbol aceptó rebajar su salario debido a la crisis económica que provocó la pandemia del coronavirus, y que además hará aportes para que los empleados del club puedan cobrar la totalidad de sus salarios

Tévez también se refirió a la situación de los futbolistas y a la posibilidad de ser solidarios en la época de crisis. "En vez de ir entrenar por la mañana, que te están pagando un sueldo, tenemos que ir un comedor. Iría encantando. Sé que mi familia está bien, estar con esa gente nos haría más fuertes", señaló.

En la misma línea, añadió: "Ahí empieza el gran ejemplo. Uno puede hacer videos para que la gente se quede en casa, pero el gran ejemplo sería que todos salgamos y ayudemos a la gente que la está pasando mal".

Por otra parte, en cuanto a la reducción de los salarios de los jugadores que proponen algunos clubes, Tévez consideró que "cualquier futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar o con el sueldo mínimo. No estamos en comparación con la gente que vive el día a día, que tiene que salir y traer para comer al otro día. Tenemos que estar, ayudar, salir, estar en los comedores. Es fácil hablar desde mi casa. La gente que está desesperada, que sabe que si sale de la casa la llevan presa, es lo más preocupante", insistió.

"A mí, en junio se me vence mi contrato y la verdad ni estoy pensando en ello. El fútbol va a volver en julio, agosto o quizás el año que viene, pero esto hoy no importa, lo que prevalece es este problema que nos afecta a todos", cerró Tevez, de 36 años y capitán del equipo xeneize.