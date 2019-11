Quién es Sir Chandler, el influencer con los mejores trucos para usar millas y promos aéreas

Está en el barrio porteño de Caballito, dos días atrás estaba en Londres y probablemente mientras usted lea esta nota estará en otra ciudad del mundo. Santiago Torre Walsh, más conocido como Sir Chandler, tomó 100 vuelos el año pasado y calcula que terminará 2019 con un total de 70, debido a que una mudanza lo obligó a bajar el ritmo.

Hace 10 años escribe Sir Chandler Blog, un sitio visitado por viajeros frecuentes y también por personas que nunca viajaron en avión, que tiene lectores fanáticos como el basquetbolista Emanuel Ginóbili y la cantante Soledad Pastorutti. “No sé qué le puedo decir yo a Manu Ginóbili. Algún día lo quiero entrevistar y preguntarle por qué me lee. Su hermano y su esposa también me siguen, no sé si habré sido nombrado en una charla familiar, pero es bizarro”, dice desde su oficina ubicada a unas cuadras de Parque Rivadavia, en el límite entre Almagro y Caballito.

Pero además de reseñar viajes y aviones, lleva dos décadas al frente de Cines Argentinos, un sitio que cuenta lo que pasa en la industria del séptimo arte. Con 45 años, casado y con dos hijas, asegura –orgulloso- que vive de Internet.

“Me armé el universo para trabajar en Internet. Entiendo que al tipo que está en una oficina se le complica, pero cuando arranqué terminaba de trabajar y me quedaba de 4 a 7 de la mañana escribiendo el blog. No es fácil. Hoy gano con YouTube y el blog, pero no te chiveo en Instagram”, revela Sir Chandler, con la clara intención de marcar una diferencia con blogueros, influencers e instagramers.

Hace unos años decías que no sabías qué profesión poner en los formularios de Migraciones, ¿te sigue pasando lo mismo?

Ahora pongo periodista, para que nadie me pregunte nada. Blogger ya es una palabra vieja; instagramer es ladri y youtuber es difícil. No tendré el título de periodista, pero hace 20 años trabajo generando contenido e informando. Antes decía webmaster, porque hacía una página; después, cuando reestrené Volver al futuro en 2011, una distribuidora me empezó a decir despectivamente bloguero. Hoy el término está sucio, porque ves a una chica que sube fotos de moda en Instagram y le dicen bloguera pero no tiene blog. Tengo Instagram, pero hago un blog, videos, escribo, empecé un podcast y voy a sacar un libro. Entonces, mi profesión es generador de contenidos.

¿Cómo te llevas con el término influencer?

Para mí también está muy sucio. A veces juego con eso y pongo ‘influencer de hamburguesas’ o ‘influencer de recuperación de IVA’ cuando alguien me manda una foto. Juego con eso porque creo que los influencers no influencian. Yo genero contenidos que puede ser que terminen influyendo en la gente. Ahora, por ejemplo estoy esperando unas lamparitas. El influencer seguro se saca una foto con la lamparita, pero yo armo un video explicativo mostrando cómo funcionan. Creo que la gente que me lee está muy permeable a mejorar su forma de viajar. Cuando me llaman de una agencia y me dicen que están armando una campaña con influencers, siento que no entendieron nada.

Cuando empezaste con Sir Chandler hace 10 años, ¿te imaginabas viviendo de tu blog de viajes?

Cuando arranqué, ya vivía de Internet. Pero cuando empecé con Cines Argentinos, hace 20 años, era un hobby absoluto. Con Sir Chandler mentalmente quise volver a tener un hobby. Vivía de Cines Argentinos y de redes sociales que hacía para un montón de empresas y, en paralelo, empecé a hacer un blog que era de todo menos de cine… ¡No me leía nadie! Con el correr de los años empezó a crecer y ahora vivo de los dos. Pero nunca lo imaginé: yo quería hablar de viajes y de aviones, y a un montón de gente le gustó. Empecé a hablar sobre el salón VIP de Ezeiza, donde hace 10 años no entraba nadie porque no sabían que podían hacerlo. Ahora tuvieron que restringirlo, y no porque yo lo haya escrito primero, sino porque se va compartiendo la información. Hoy la gente se entera de otro modo de las cosas, no porque las digan en el programa de Tinelli.

¿Cuáles son los temas que generan mayor interés entre tus seguidores?

Tips de viaje y temas bancarios, algo de lo que no hablaba tanto al principio. La gente no sabe explotar a su banco, por eso les muestro los beneficios que pueden obtener. Trabajo con cuatro y tengo tantas tarjetas que no me dan créditos. El argentino está viajando un montón, por eso cualquier contenido de viajes suma, hasta el más ridículo. Estoy seguro de que mis lectores no están en Facebook puteando al presidente o a la oposición, sino que están viendo qué más hacer: usan su tiempo de una manera más gratificante.

¿Por eso te cuidás de publicar opiniones políticas?

Una semana antes de las PASO subí una nota para opinar de la aviación comercial en la Argentina y los gremios se re calentaron. Me putearon por todos lados. Básicamente dije que, gane quien gane, en octubre del año que viene tendremos un paro de pilotos. Si te fijás en los últimos 10 años, en octubre hubo paro de pilotos: pasa que el argentino no tiene memoria. Para ellos, yo tendría que haber dicho que el Gobierno está destrozando Aerolíneas Argentinas, cosa que no creo. Son los mismos que dicen “Flybondi es un desastre” pero, si mirás los números, ves que llevó un 1,8 millón de personas. Yo no hablo de política: hablo de política aerocomercial. Entonces, digo lo que me gusta y lo que no: creo que la industria está muy atrasada en el país y estoy a favor de la ampliación de la aviación comercial, no me importa quién sea el presidente.

¿Qué cambios en el sector aerocomercial te gustaría ver en los próximos cuatro años?

Necesitamos estabilidad económica para que pase lo mismo que en Brasil o Chile. Que, por ejemplo, el jujeño pueda volar a Bariloche y el tucumano a Ushuaia. El verdadero cambio no pasa porque haya más pasajeros en Aeroparque o en Ezeiza, sino por el Interior. Si tenemos una sola aerolínea, dominada por un sindicato, no lo vamos a conseguir. Y eso es lo que mayor ruido le hace al sindicato: aparecieron otros jugadores que no están dominados por ellos. Pero prefieren decir que se está destrozando Aerolíneas Argentinas. Estamos encaminados y no creo que un próximo gobierno, por más que sea diferente a este, arruine eso. Algo que tiene que cambiar en la aviación comercial, y está en camino: es que volar deje de ser un lujo para pasar a ser un medio de transporte.

¿Cómo analizas a la Argentina como destino turístico?

Es maravilloso, pero falta un montón. El mejor ejemplo es Salta. Hace 20 años, empezó a trabajar para posicionarse en el mundo. En Cachi, hablando con el dueño de un hotel, le pregunté a qué hora servían el desayuno y me dijo: “Depende de dónde sean los huéspedes: si son franceses a las 4 de la mañana, porque a las 6 se van a ver cóndores”. Ushuaia, Mendoza, Salta, Cataratas y Madryn son lugares donde saben y entienden el turismo. En cambio, Mar del Plata es el ejemplo de lo que no hay que hacer: tienen 20.000 hoteles, teatros y excelentes lugares para comer, cervecerías y hasta bodegas, pero te muestran una ojota en una playa. Para mí, Las Vegas es un ejemplo de lo que debería ser La Feliz: promover los eventos y no los casinos.