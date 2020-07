Quién es Hernán Casciari y cómo son sus recitales de cuentos por streaming con delivery de comida gratis

Los recitales y espectáculos masivos fueron una de las primeras actividades públicas que se cancelaron allá por mediados de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández todavía no había decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio en toda la Argentina. Fue el principio de la cuarentena dura por coronavirus. Y Hernán Casciari no dejó pasar el tiempo: su página web pasó inmediatamente de promocionar shows presenciales alrededor del mundo a un streaming de cuentos en directo con delivery de comida incluido.

Acostumbrado a reinventarse -escritor, guionista, actor y fundador de la Editorial Orsai-, Casciari empezó a vender su recital de cuentos en streaming a mediados de marzo. Desde entonces, todos los sábados tiene una cita virtual con cientos de personas que se conectan puntuales a las 22 horas desde sus casas para escuchar sus relatos.

Transgresor en su carrera y sus textos, se define como un “contador de historias”, más allá de los formatos. De hecho, pasó por muchos: desde la tele y el teatro al blog y el podcast. Quizás sea por eso que también decidió alejarse de las grandes editoriales y hacer su propio camino con la revista Orsai, que subsiste sin publicidad y con el financiamiento directo los lectores.

“Creo que la gente cuando está encerrada, aburrida, le da una importancia mayor a los contenidos culturales. Orsai está vendiendo el triple que cuando no hay cuarentena. Igual que los libros, se venden mucho mejor. De repente eso funciona mejor que en la vida normal”, dice sobre el próximo número de la revista que saldrá el 20 junio solo con 2000 ejemplares y textos inéditos de Samanta Schweblin, Josefina Licitra y Tamara Tenenbaum, entre otros.

¿Cómo surgió tan rápido la idea del show en streaming? ¿Ya lo habías pensado desde antes?

Cuando tomamos la decisión de suspender todas las funciones de marzo, abril y mayo, que fue un poquito antes de que el Estado declara la cuarentena total y obligatoria, lo hicimos por precaución, porque no queríamos obligar a las personas que ya habían sacado entrada a conglomerarse. Suspendimos una gira en norteamérica, la gira europea y todo lo que estábamos haciendo en Argentina, Chile y Uruguay. Inmediatamente nos pusimos a pensar cómo seguir y salió muy rápido la idea. En realidad, no hay ninguna idea, la opción del streaming casi que se caía de madura. El único problema que había es que, en general, las sociedades latinas no están acostumbradas a pagar un intangible, entonces tuvimos que poner un tangible encima para que se pudiera monetizar. Ese mismo 16 o 17 de marzo puse un tweet pidiendo a los gerentes de Rappi, Globo, Uber Eats y Pedidos Ya que se comunicaran conmigo, que tenía una idea para ofrecerles. Negociamos con el que más plata ponía para darle a cada espectador una cena, que fue PedidosYa que ponía u$s 9 por cabeza.

A las semanas agregaste la opción de libros en vez de cena...

Sí porque PedidosYa está en la mayoría de los países donde me leen y escuchan, pero se empezaron a sumar de personas de Europa y Estados Unidos, lectores que no ganaban nada, que no tenían ningún premio. Ahí sume los e-books con la entrada, para que puedan elegir entre dos libros digitales.

¿Cómo fue la experiencia del primer streaming y cómo lo vivís ahora?

Como todo, el primero fue espantoso mirado desde hoy, pero mirado desde ese día fue lo mejor que podíamos hacer. Ahora, con 8 semanas de rodaje encima (NdR: cuando se hizo la nota, a mediados de mayo) empecé a aprender a transmitir en vivo, me compré equipos y todo sale bárbaro. Es lo mismo que me pasó en el teatro: la primera función que hice, ese día me pareció increíble, pero vista hoy es espantosa, estaba trabado, duro. Después de un tiempo las cosas siempre mejoran. Eso hay que tenerlo presente cuando empezas a hacer cualquier cosa: no va a salir perfecto, pero si seguis haciendolo, mejoras.

¿Extrañas el teatro?

No, porque lo que más me gusta del teatro es leer cuentos, y eso lo sigo haciendo. De hecho, con el streaming, lo puedo hacer sin todas las desventajas del teatro, que son estar demasiado tiempo fuera de casa, dormir en hoteles y estar lejos de mi familia. Ese es el precio que se paga por la parte linda de leer cuentos en voz alta a mucha gente. Entonces, creo que este formato es mejor incluso.

¿Vas a seguir con este tipo de shows en un futuro o volverías al formato 'convencional'?

Voy a seguir, lo voy a sumar. En el momento en que se puedan hacer otra vez funciones presenciales, en salas de 500 o 600 personas que es lo que yo venía haciendo, le voy a sumar el streaming de ese directo para la gente que esté en otra región.

¿Cómo te imaginas la nueva normalidad, cuando lo peor de esta pandemia pase?

Creo que al principio la gente sentirá cierta incomodidad en la cercanía, me imagino, o al menos a mí me va a pasar eso. Nos va a costar ver que hay ocho personas en el supermercado y entrar. El otro día estaba haciendo la cola afuera del chino para comprar algo y me parecía normal. Entonces empecé a pensar en eso: qué raro va a ser cuando no haya que hacer esto. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos haciendo la cola afuera? Porque es algo que está bien, no me parece descabellado, de pronto me empieza a parecer natural. Ahora, ¿qué va a pasar?, ¿cómo vamos a sentirnos en medio de un gol en la cancha, con la gente apretujándose? Creo que vamos a tener una especie de transición y un nuevo acostumbramiento cuando esto ocurra y supongo que algunas cosas de esta época nos van a quedar como costumbre, aunque no se cuáles. Más allá de los inconvenientes que pueda tener, es divertida esa observación, ver qué pasa, cómo cambia, cómo reacciona la gente, qué rápido nos olvidaremos de esto, o no... Todas estas preguntas, más que querer responderlas, me dan ansiedad por poder observarlas y ver qué va a pasar.

¿Cómo te llevas con la escritura en la cuarentena?

A esta altura ya no le llamo más escribir a lo que hago. Escribir para mí es anotar cosas que tengo que decir, o que tengo ganas de contar. Lo que estoy haciendo ahora con el streaming me lleva toda la creatividad, en ver cómo puedo mejorar los cuentos, en armar una especie de estudio de grabación en directo donde quiero ponchar diferentes cámaras mientras voy contando. Son nuevos discursos que me divierte mucho investigar, entonces le pongo todo a eso. En mi cabeza es lo mismo que escribir, pero ya no es escribir, es otra cosa. Sin embargo, sigue siendo comunicar de una forma distinta una historia.

La historia del infarto de Hernán Casciari llegará al cine en 2021 de la mano de Disney El escritor argentino Hernán Casciari sufrió un infarto mientras se alojaba en una casa en Uruguay. El relato se hizo viral en redes, se publicó como libro y ahora llega al cine

Una historia de película

En 2015 el escritor sufrió un infarto cuando se alojaba junto a su pareja en una casa que había conseguido por Airbnb en Montevideo. Su relato de este episodio -largo, increíble pero real- se hizo viral en redes, se publicó como libro y en 2021 llegará al cine de la mano de Disney, aunque dice no tener ni querer novedades sobre su rodaje. “Cedí los derechos y me desentendí, ni sé si será en inglés o en español”, señala Casciari al respecto.

Para resumirlo: los dueños de la casa lo llevan al hospital; él escribe una reseña tan cómica como real agradeciéndoles por salvarle la vida, comentario que llega a Joe Gebbia, CEO y fundador de la plataforma, quien lo cuenta en una charla TED. Un año después, Casciari vuelve a Montevideo y visita al matrimonio uruguayo compuesto por Alejandra Oddone y Javier Artigas. Allí se entera cómo, conmovido por el relato, Gebbia se había alojado allí y decidido invertir en un proyecto de Javier, quien hacía poco se había quedado sin trabajo con una enfermedad en sus riñones. Todo esto, Casciari lo cuenta en el programa de radio Perros de la Calle, que puede encontrarse en Youtube y ya fue escuchado por millones de personas.