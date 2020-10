Quién es Ángela Lerena, la primera mujer comentarista de un partido de la Selección argentina: a qué hora es el partido por la TV Pública

En cuanto recibió la confirmación, la hizo pública en la red social donde mejor juega. “¡La nena que se enamoró del fútbol contra viento y marea, la que se dormía mirando sus posters de la Selección, va a comentar a Argentina!”, dijo en su perfil de Twitter mientras agradecía los saludos y el cariño de sus seguidores. Ángela Lerena es la primera comentarista por televisión un partido de la Selección masculina de fútbol.

Su debut fue el jueves 8 de octubre, cuando el equipo de Lionel Scaloni se estrenó en las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 frente a Ecuador. Lerena formó el terceto que llevó la transmisión de la TV Pública, junto a Pablo Giralt (relato) y Sergio Goycochea (comentarios), desde la Bombonera.

Quién es Ángela Lerena

Nació en San Isidro, Buenos Aires, y su amor por el fútbol fue autogestionado: en su familia nadie seguía ese deporte, sólo había golf. A los 5 años, cuando le preguntaron de qué cuadro era, ella no tenía uno; después habló con su tío y se hizo hincha del suyo. Escuchaba partidos por radio sola y, a los 13, empezó a usar la plata que sus abuelos le daban para una revista semanal para comprar El Gráfico. A los 14 fue por primera vez a la cancha. A veces, llevaba la camiseta de si equipo debajo del uniforme del colegio.

El amor por la Selección también viene desde chica, con pósters en su habitación incluidos: “Yo amo al fútbol, amo a la Selección argentina, y en gran parte me dedico al periodismo deportivo desde muy chica porque me enamoré de la Selección: me tocó la Selección del ‘86 en la infancia, la del ‘90 en la adolescencia; yo tenía los pósters de la Argentina campeona de la Copa América al lado de mi cama, era lo primero que veía cuando me despertaba, lo último que veía cuando me iba a dormir. Es mi vida la Selección argentina y la verdad que poder comentarla es una emoción enorme”, dijo al aire en 'Pasaron Cosas' (Radio Con Vos), entrevistada por el periodista y conductor del ciclo, Alejandro Bercovich, su pareja.

Durante la cuarentena, Lerena aprovechó para perfeccionarse en Video Análisis y Análisis del Juego –junto a Livio Contessotto– y en táctica del juego. “Me interesa cómo funcionan los equipos, poder explicar los patrones de juego”, contó en la radio. En 2012, fue la primera mujer en cubrir campo de juego, en las transmisiones de Fútbol Para Todos y la Superliga, rol en el que continuará cuando regrese el fútbol por TNT Sports. En esa señal también comentó partidos de la liga profesional de fútbol femenino y conducirá el programa diario 'Me das cada día Like'.

Prontito nos vamos a ver todos los días en @TNTSportsLA. ¡Se viene un nuevo programa! Me das cada día Like ����. Con @IgnacioFusco, @AntoValderrey, @fczyz y @yiyo_tv. pic.twitter.com/R1J50XH3RI — Angela Lerena �� (@Angelalerena) October 6, 2020

A los 19 años, Ángela fue invitada a un programa de TV como hincha, alguien de TyCSports la vio y la convocó: empezó como asistente de producción, fue cronista y fue durante 8 años conductora del noticiero. Ese fue el inicio del largo camino en los medios: fue parte de diario Crítica y la revista Un Caño, estuvo en Telefé, TV Pública, Canal Encuentro y C5N, y de las radios ESPN, Metro y Mega, entre otros.

Ángela estudió Comunicación Social en la UBA y se especializó en periodismo deportivo en la Escuela de los Dos Congresos. En 2013, cuando aceptó ser candidata a legisladora por Alternativa Popular, lista colectora del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, le dio mayor visibilidad pública a su militancia política, que comenzó en 2001 cuando se afilió al Partido Comunista.

En casi 50 años de transmisiones de partidos la Selección en la TV argentina, nunca una mujer había sido comentarista. Viviana Vila fue la primera mujer en comentar un partido de fútbol por televisión, en los partidos del Fútbol para Todos; después dio otro salto al comentar por Telemundo el Mundial masculino de Rusia 2018. Ángela tuvo propuestas para viajar a esa competencia, pero eligió poder compartir el tiempo junto a su beba de pocos meses (tiene tres hijos).

Pablo Giralt (relato), Ángela Lerena y Sergio Goycochea (comentarios)

La incorporación de Lerena se suma a otras que ya vienen sucediendo en la Televisión Pública durante la gestión de Rosario Lufrano, cuando también se creó la Dirección de Género y Diversidades: la llegada al canal de Diana Zurco (la primera locutora trans en conducir un noticiero nacional), la designación de Paula Martínez Roble (primera mujer en ser directora estable de la señal), el ingreso de una carpintera, una directora de cámara y asistentes de dirección.

Bienvenida ⁦@Angelalerena⁩ a la ⁦@TV_Publica⁩ . Es un hecho histórico que una periodista comente un partido oficial de la selección en TV. Queremos igualdad de condiciones para la mujer y Lerena es una gran apuesta en ese sentido!! pic.twitter.com/fpBD1TLp9H — Rosario Lufrano (@rosariolufrano) October 5, 2020

“El fútbol, las Eliminatorias y la Selección, acaparan toda nuestra atención. Y dijimos por qué no sumar ahí también a una mujer que tenga un lugar importante y no espacios relegados en las transmisiones. Así que pensamos en el rol de comentarista. Sabíamos que era una gran apuesta, decidimos que fuera Ángela y es por eso que estará en todos los partidos”, explicó Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), a Télam.

Feliz, enfocada en repasar todos los videos, datos y análisis en los que trabajó para este nuevo desafío, Lerena definió: “Esto es grande, es histórico. Y me llevó 25 años de trabajo conseguirlo”.