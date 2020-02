Puerta 7 en Netflix, con Maradona: cuándo se estrena la serie sobre los barra bravas argentinos

Israel Adrián Caetano, director de 'Puerta 7', serie sobre el mundo de los barra bravas argentinos que dominan las tribunas del fútbol y que Netflix estrena el viernes 21 de febrero, alertó que la ficción "no denuncia esa situación sino que es una pintura ficcional basada en la realidad".

"Soy un poco escéptico sobre la posibilidad de que las series puedan cambiar las cosas, sí de generar debate", reflexionó Caetano durante una rueda de prensa. La serie producida por Polka, creada por Martín Zimmerman y con guiones del propio autor y de Patricio Vega, sigue a una mujer (Dolores Fonzi) en su intento de atravesar este universo dominado por los hombres y de limpiar a un club de fútbol de su elemento criminal.

El reparto de 'Puerta 7' se completa con Esteban Lamothe, Carlos Belloso, Juan Gil Navarro, Daniel Aráoz, Antonio Grimau e Ignacio Quesada.

Diego Maradona participó en la serie Puerta 7', con una escena que incluye una de sus frases más memorables con algunas modificaciones: "Yo me equivoqué y pagué, pero ahora se equivocaron varios y lo está pagando el fútbol. Yo creía que no, pero sí, la pelota sí se mancha", dijo Diego durante su actuación según reveló un avance de la serie. Maradona recrea su emotiva despedida en La Bombonera, en el 2001, cuando de cara a los hinchas ensayó un discurso histórico con la famosa frase: "La pelota no se mancha".