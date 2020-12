Oscar García de Showcase: "La situación de los cines es desesperante"

A la espera de algún anuncio positivo que pueda producirse el 20 de diciembre por parte del Gobierno, como que se aprueben sus protocolos, el sector de la exhibición cinematográfica se encuentra en una situación dramática después de 9 meses de cierre. Al respecto opina Oscar García, director de la cadena Showcase.

¿Cuándo vuelve el cine a las salas?

Por ahora no tenemos fecha, que es lo más grave de la situación. Creemos que estamos muy cerca por como han venido evolucionando las cosas el último mes, pero lamentablemente nadie se juega a darnos una fecha. Estamos bastante desesperados con este tema.

Ustedes están teniendo charlas con el Gobierno, ¿qué les dicen?

En lo que a nosotros respecta, hemos tenido reuniones con autoridades de la ciudad de Córdoba y de Rosario, desde hace tiempo. A nivel nacional yo no he tenido ninguna, y creo que a nivel nacional nadie ha tenido reuniones. En Córdoba y Rosario lo que nos dicen es que ellos ya están listos para permitir la actividad en cuanto se libere la prohibición nacional.

¿Porqué no se autoriza todavía si ya liberaron los teatros?

El cine es un espacio cerrado similar al teatro y por eso nos llama la atención de porque no se liberan las salas de cine. Nosotros hasta tenemos particularidades más favorables que el teatro, porque no tenemos actores, iluminadores, vestuaristas, y toda la parafernalia de gente que puede llegar a haber detrás de escena, que es mucha. Lo único que tenemos de parecido es el público, y en ese sentido la idea es hacer mas o menos lo mismo, que son las limitaciones de capacidad para que cada grupo este distanciado y todas las precauciones de higiene en cuanto a lo que es la limpieza de las salas antes y después de su uso, la circulación de los aires acondicionados. Venimos trabajando hace muchos meses en este tema, de forma muy seria y estamos muy tranquilos de que vamos a ser seguros para la gente. Ahora hay mucho más conocimiento de como se transmite el virus y muchos de los mitos que había al principio de la pandemia ya se han aclarado. Entonces no hay motivo para que el cine siga prohibido si es que se toman las precauciones que van a estar dentro de un protocolo que ya hemos propuesto en diferentes regiones. Pero hay mucho miedo con nuestra actividad, no se porque, y está relegada.

¿Cómo sería el distanciamiento en las salas?

Nuestra propuesta ha sido de dos butacas entre grupos hacia la derecha y hacia la izquierda y una butaca hacia adelante y hacia atrás, una fila, y con eso cada burbuja social, cada grupo familiar de máximo seis personas, estaría aislado de cualquier otra burbuja por una distancia de al menos 1,5 mts, que es la distancia mínima que se está pidiendo en muchas actividades. Además de eso, vamos a hacer en las salas, previo y después de las funciones, una higienización muy profunda. Nos hemos equipado con equipos pulverizadores para poder rápidamente cubrir toda la sala, butaca por butaca, esparciendo el producto químico adecuado para el virus y poder dejar la sala en condiciones para su próximo uso, y además trabajamos mucho en el sistema de aire acondicionado, que también es muy importante en cuanto a la renovación de aire. Son equipos muy poderosos porque renuevan rápidamente el aire de toda la sala a pesar de que es un volumen inmenso. Porque esa es otra característica de las salas de cine, con techos de 7/8 metros de altura, que no tienen nada que ver con un restaurante o lugares mucho más pequeños donde el volumen de aire es más escaso. Acá el volumen de aire es inmenso y además hemos adaptado a nuestros equipos de aire acondicionado con filtros adecuados para cuestiones de salud. Pero además de todo esto, Showcase ha traído equipos de afuera para instalar dentro de los aire acondicionados que ioniza las partículas que circulan en el aire facilitando el trabajo de los filtros.

Nosotros somos una cadena internacional con base en EE.UU., y tenemos cines en Inglaterra y Brasil, y todos esos mercados ya están funcionando, y hemos tenido mucha ayuda de nuestros colegas en los otros mercados en cuanto a que ellos nos fueron pasando la data en relación a estos temas, es decir que todos estos protocolos ya se están aplicando en esos países.

¿Hubo contagios a partir de la apertura de esos mercados?

En nuestra cadena no ha habido ningún contagio, al menos que se haya hecho público, y hasta donde yo sé en toda la industria del cine no ha habido ningún brote.

¿Cuántas salas y empleados tiene Showcase en el país?

Nosotros tenemos 74 salas y un Imax, y operamos como gerenciamiento 3 salas Villa Allende, Córdoba. Incluyendo este son 7 complejos, con Belgrano, Quilmes, Haedo, Córdoba, Rosario y Vicente López, con más de 400 empleados.

¿Qué inversión tuvieron que hacer para adaptar las salas?

Aproximadamente u$s 100.000 por cada complejo. A lo mejor no suena tanto, pero cuando lo pones en contrapeso con nueve meses sin ingresos es muchísimo. Tuvimos que importar equipos, cambiar los filtros. Hay gente que no tiene porque saberlo, pero en estos 9 meses no es que nosotros apagamos la luz, cerramos la puerta y dejamos de gastar plata. Los gastos siguen corriendo como loco. Tenemos gastos comunes de los shoppings para empezar que tenemos que seguir pagando, pero también mantenimiento. Tenemos 16 salas en Panamericana (Norcenter), 14 salas en Haedo, 14 en Rosario, 12 en Córdoba... Son complejos muy grandes, con mucho equipamiento, en los que si no hay un mantenimiento preventivo permanente todo se deteriora y luego es mucho más costoso. Entonces, estos meses no es que han transcurrido sin gastos sino todo lo contrario. Más allá de los sueldos es una cantidad de gastos inmensa que no están liquidando, porque los ingresos han sido cero.

¿En caso de abrir, podrían hacerlo con estrenos?

Justamente ahora hay una ventana de oportunidad muy buena para abrir porque hay buenos estrenos previstos. Hay películas que en otros mercados ya se estrenaron, porque abrieron antes que nosotros, como el caso de Tenet de Christopher Nolan, que está programada para la primera semana de enero, también están para la primera semana de enero Los Nuevos Mutantes de Marvel. Para la segunda están Los Croods 2. Para el 14 de enero La Noche Mágica, que es una producción nacional con Natalia Oreiro, y como frutilla del postre el 21 del mismo mes tenemos Mujer Maravilla 1984.

Por eso es la preocupación que tenemos en el sector, porque se están alineando los astros para que abramos con un poquito de viento de cola porque va a haber producto, pero si esto se demora ese producto no va a estar mas disponible, porque en la medida que se van corriendo las fechas las películas dejan de estar disponibles para cine porque ya empiezan a estrenarse en la pantalla chica, como ha ocurrido todo el año y entonces sería una catástrofe doble ya. Porque teniendo las condiciones para abrir ahora, siendo que están abriendo bingos, casinos, teatros, y además se da la simultaneidad de que hay producto, porque hace un mes quizás no había, y encima no abramos sería catastrófico.

La industria del cine es un todo, que involucra exhibición, distribución y producción, y mucha gente no las asocia tanto, pero que en este caso es muy importante tenerlo en cuenta porque en esto de que la exhibición este cerrada hace nueve meses está significando una desfinanciación monumental para lo que es la producción argentina, porque cada vez que vas al cine vos pagás un impuesto que se llama Fondo de Fomento del Cine que va directamente al INCAA para financiar producciones nacionales, que son muy importantes para nuestra industria de exhibición, porque hemos tenidos grandes películas locales que dan beneficios inmensos. Por eso, no es solo la exhibición que está afectada, sino que es toda la industria. Estás perdiendo millones de pesos para nuevas películas, y eso lo vamos a pagar en tener menos películas en los próximos años, lamentablemente...