Marc Randolph es el otro Mr. Netflix. Cofundó la compañía junto al multimillonario Reed Hastings, y fue el CEO de la empresa el primer año, cuando ambos le pusieron un valor de u$s 3 millones al hoy gigante del streaming, valuado en u$s 213.300 millones.

También fue el responsable de reclutar al equipo inicial: 7 empleados fanatizados con el proyecto que no se quejaban si las oficinas tenían mesas y sillas de plástico, porque todo el presupuesto se destinaba a tecnología. Y desarrolló con obsesiva dedicación cada aspecto del servicio original con el que se lanzó la marca, en abril de 1998: venta y alquiler de DVDs que enviaban a sus clientes en sobres rojos a través del eficiente y confiable correo postal estadounidense.

También fue el que, desde el primer día, hizo hincapié en crear un catálogo digital que brindara una gran experiencia al usuario (después, se convirtió en la plataforma perfecta para extraer datos y recalcular la estrategia de marketing en base al “minuto a minuto” del consumo de contenidos); así, se ganó el título de padre del algoritmo de Netflix.

Y, según su versión de los hechos, Netflix no fue un chispazo de inspiración de su exsocio (Hastings asegura que la idea se le ocurrió cuando devolvió con demora una copia de 'Apollo 13' a Blockbuster y tuvo que pagar u$s 40 de penalidad), sino que fue el resultado de un arduo y largo proceso de pitcheo creativo de él hacia Hastings, quien tenía el capital para invertir.

“La historia que hay detrás de Netflix es un poco más complicada que eso. Pero la historia de Reed es imagen de marca en su máxima expresión y no se la reprocho en absoluto. ¿Es una mentira? No, es una historia. Una historia fantástica”, dice sobre este punto de discordia.

Marc Randolph, el padre del algoritmo de Netflix

Por todo esto y mucho más, Marc Randolph fue, sin dudas, el alma de Netflix durante su etapa como startup, cuando ya se proponía desafiar a la industria del entretenimiento tradicional pero todavía era imposible adivinar que revolucionaría por completo la manera en que los contenidos se producen y consumen con una sola palabrita mágica: streaming.

Sin embargo, el rol de Randolph en los inicios de la compañía no era demasiado conocido hasta ahora, con el lanzamiento de 'Eso nunca funcionará' (Editorial Planeta), las memorias en las que relata la hazaña de gestar una de las empresas más exitosas del mundo, en épocas en las que Blockbuster era el big player del entretenimiento hogareño y Disney todavía ofrecía sus títulos en formato VHS.

El título del libro hace alusión a lo que le dijo su esposa Lorraine cuando le contó la idea de Netflix, una respuesta con la que se volvió a encontrar en muchas oportunidades cuando compartía su proyecto con amigos, colegas e incluso inversores.

Randolph expone con cruda y analítica honestidad cada paso, decisión, duda, debate y error de esos primeros tiempos, incluso cuando se trata de sus propios fracasos y desilusiones en la compañía. La hasta ahora casi secreta oferta de compra de Jeff Bezos, quien estaba dispuesto a pagar unos u$s 15 millones cuando Netflix tenía sólo 2 meses de vida: la rechazaron sabiendo que, un día, terminarían compitiendo contra Amazon.

La humillante visita, dos años después, a las oficinas de Blockbuster, donde los ejecutivos del por entonces Goliath del alquiler de películas se les rieron en la cara cuando Randolph y Hastings quisieron venderles su empresa por US$ 50 millones.

Pero también el golpe de rabia y shock cuando su propio socio le comunicó que lo removería de su cargo... Y lo hizo usando una presentación de PowerPoint para explicar las razones por la cual ya no era el más apto. En esa movida, Hastings no sólo lo reemplazó como CEO, sino que además le exigió que cediera la mitad de sus acciones, y así pasó del 30% al 15%. Randolph admite que, después de pensarlo en frío una noche, no tuvo rencor. De hecho, aplaude a su exsocio por tomar esa difícil decisión. “Usar un PowerPoint quizás no fue el gesto más empático, pero Reed tenía razón”, admite.

Randolph se desempeñó como presidente de Netflix hasta que se retiró en 2003, luego de su salida a la bolsa, momento en que además vendió casi todas sus acciones. Hoy mantiene menos del 1%, por razones sentimentales, y otro título que lo enorgullece más: ser el primer y más longevo suscriptor.

“Netflix había crecido, pero me di cuenta de que yo también. Aún me encantaba la empresa. La quería con la pasión que solo un padre podría sentir. Arreglaba sus errores, me enfrentaba a sus enemigos y siempre presionaba más para que tuviera éxito. Pero, conforme llegaban y pasaban mecánicamente los números de los trimestres cada año, me fui dando cuenta de que me seguía encantando la empresa, pero ya no me encantaba trabajar allí. Resulta que sabía lo que me gustaba y lo que se me daba bien. Y no era una empresa tan grande como Netflix, eran las empresas pequeñas que peleaban por alcanzar el éxito”, escribe sobre su partida.

Aunque con la venta de acciones ya se aseguró un futuro tranquilo para él y su familia, Randolph se desempeña desde entonces como consultor de startups de Silicon Valley y alrededores. En su tiempo libre, se dedica a colaborar con la National Outdoor Leadership School (una institución educativa focalizada en actividades de desarrollo de liderazgo en la naturaleza) y el grupo ambiental 1% for the Planet. Es además un excelente escalador y visitó la Patagonia en dos ocasiones por sus expediciones. “Uno de los lugares más espectaculares que conocí: remoto, prístino e impresionantemente hermoso”.

¿Qué te llevó a querer escribir un libro sobre Netflix ahora, después de tanto tiempo?

Quise contar la historia hasta ahora oculta de la compañía para que las personas pudieran ver de primera mano cómo es que una idea loca eventualmente se transforma en una empresa exitosa. Pero, aún más importante, lo que aprendí en estos últimos 15 años como mentor es que todos los consejos, trucos y secretos que usé para hacer que Netflix existiera y prosperara son los mismos pasos que cualquiera puede usar para transformar sus ideas en realidad. Por eso, al escribir, tuve en mente a la nueva generación de emprendedores porque, aunque quizás les hayan dicho “eso no va a funcionar jamás”, la cruda verdad es que nadie sabe nada. La única manera de saberlo en serio es empezar y ver qué pasa. Si uno cree en una idea, y está dispuesto a intentarlo, cualquier cosa es posible. Netflix es el ejemplo perfecto de eso.

¿Cómo fue el proceso de volver atrás en el tiempo y reconstruir la historia, sobre todo teniendo en cuenta que hay otro fundador con otra versión de algunas cosas?

En muchos sentidos, escribir un libro es como arrancar una empresa de cero: no podés hacerlo solo. Así como hablé y recurrí a una red de amigos y colegas talentosos para empezar mi startup, hice lo mismo con este proyecto literario. También hablé con viejos colegas de Netflix que me ayudaron a poner en orden mis recuerdos de esa primera época de la empresa, que ya cumplió casi 20 años. Fue un proceso muy divertido evocar esos años iniciales y ordenar esa memoria colectiva. Definitivamente hubo momentos que yo recordaba de una manera y un colega tenía una impresión totalmente distinta. Creo que no siempre logré cada detalle exactamente bien, pero sí me siento muy seguro y confiado de que pude captar qué se siente tomar una idea loca, que todos te dicen que no va a funcionar y, contra todo pronóstico, de alguna manera lográs que tenga éxito.

Netflix es uno de esos casos en los que no se trata sólo de una empresa exitosa en términos económicos, sino que además representa un cambio cultural enorme. ¿Cuál creés que ha sido la mayor influencia de Netflix en ese sentido?

Netflix transformó la manera en la que consumimos los medios y otra cosa más, que es igual de importante: también cambió el modo en que los contenidos de esos medios se hacen. Donde me crié, la TV se distribuía y consumía en entregas de 30 minutos, con una frecuencia semanal, y cada episodio estaba lleno hasta el hartazgo de publicidad. Hoy, el medio no tiene ataduras ni corset y los artistas pueden crear sus obras en cualquier formato, según lo que ellos consideren mejor para contar su historia. Me entusiasma ver cómo Hulu, Disney+, Apple, Amazon, Peacock y HBO Max se van sumando a la “guerra del streaming” porque es la confirmación de que esa loca idea nuestra, en la que estuvimos prácticamente solos por una década, ahora se reconoce como el futuro de la televisión. De todas formas, como consumidor, admito que me preocupan las horas que pasamos viendo maratones de series, si bien creo que, durante esta pandemia, sobre todo al principio, cuando todas las demás formas de entretenimiento frenaron de un día para el otro, Netflix fue un escape seguro para muchas personas. Y no puedo evitar sentirme orgulloso de eso.

En tu relato, la data dura como fuente de información para la toma de decisiones aparece como clave. Sin embargo, también mencionás varios aciertos “off data”, fruto del instinto y de una “sensación”. ¿Cómo conviven esas dos fuerzas?

A la hora de crear una empresa, el instinto juega un rol mucho más grande de lo que pensamos. Podés recolectar toda la data del mundo pero, a menos que sepas la mejor manera de usarla, no te sirve para nada. Parte de la clave para crear una compañía exitosa es confiar en tu instinto. Cuando se me ocurrió la idea de Netflix, hasta mi mujer me dijo: “Eso nunca va a funcionar”. ¿Sabés por qué seguí adelante? Fue justamente una mezcla de instinto, de sentir que tenía una buena idea, y de la información que reuní después de incontables testeos que hicimos. Por ejemplo, mandamos por el correo nacional un CD a ver si llegaba sin daños. El resultado nos dio la prueba de que era posible mandar un DVD por correo pero, sin ese instinto previo, ni siquiera habríamos hecho ese pequeño experimento. En definitiva, tenés que prestarle atención a tu intuición, pero siempre validar esas corazonadas con data.

El algoritmo de Netflix es casi la “fórmula Coca-Cola” del nuevo milenio. ¿Darle a los clientes exactamente lo que quieren es la clave del éxito?

Absolutamente. Lo más importante que podés hacer para asegurarte el éxito en cualquier emprendimiento es saber qué quieren tus clientes y dárselo. Desde el primer día, ese fue el objetivo fundamental de Netflix. En todas las reuniones, solíamos decir que el cliente ocupaba una de las sillas, y cuando nos encontrábamos bloqueados con algún tema, simplemente nos preguntábamos: “¿Qué querrían nuestros clientes?”. El algoritmo fue una forma más de asegurarnos de que esto era así, y creo que, al final de cuentas, es una forma mejor de descubrir grandes historias. Mientras Netflix pueda seguir haciendo eso, el futuro de la compañía está asegurado.

Es un poco cliché decir que la clave de cualquier emprendimiento es el equipo, pero en tu libro hay muchos coprotagonistas, más allá de vos y Reed Hastings. ¿Cómo lograron convocar a ese talento cuando no tenían presupuesto ni para comprar sillas y escritorios de verdad?

Netflix no sería lo que es hoy sin cada una de las personas que trabajaron con nosotros en ese primer edificio, un ex banco con alfombras verdes sucias. Hay una expresión típica en Silicon Valley que dice que “la cultura se come a la estrategia de desayuno”, y eso es 100% real en una startup. Haber tenido un equipo comprometido, que tomó los desafíos iniciales como si fueran propios, fue esencial. Pero nuestro superpoder no fue tener una cultura determinada cuando arrancamos, sino haberla podido mantener a medida que crecíamos. Muchos factores entran en juego a la hora de construir una cultura así, pero probablemente lo más importante fue el hecho de poner la libertad y la responsabilidad a la par. Aprendimos que no necesitábamos mesas de ping pong ni snacks gratis para tener contentos a nuestros empleados. Lo que teníamos que hacer era confiar en que habíamos contratado al talento correcto y permitirles la libertad y la responsabilidad de hacer su trabajo. Si mantenés ese mindset, vas a atraer -y retener- a los mejores.

Hablás con mucha franqueza y admiración de Reed Hastings. En un momento, decís que vos estás arriba del 98% de los emprendedores, pero él está por encima del 99,9%. ¿Qué aprendiste a su lado y cuál fue el mayor desafío de tener a una mente brillante de socio?

Una de las mejores cosas que te pueden pasar como emprendedor es darte cuenta de que estás frente a un verdadero groso, y Reed sin duda califica como excepcional. No sólo fue un privilegio tenerlo como amigo y socio, sino que además la segunda manera más efectiva de ser un buen emprendedor es observar a un gran emprendedor trabajar (la primera forma, claro, es practicar vos mismo).

Dejaste Netflix para ser mentor de startups. ¿Qué es lo que más necesitan de vos?

Trabajo con un amplio abanico de compañías, desde un ecommerce que vende shorts para hombres hasta otra que está construyendo un lavavajillas robot, y también otra usando inteligencia artificial para análisis de chats. Todas son muy distintas, pero tienen una cosa en común: un gran equipo. Ser una startup significa nunca saber qué problema vas a tener que resolver. Trabajé en Silicon Valley por décadas ya, así que creo que llevo a estos clientes un nivel de experiencia para resolver problemas que ellos no tienen. Pero, para mi sorpresa, lo que más necesitan de mí es que sea un buen amigo y un miembro sensato de su directorio. Ser el fundador de una empresa es un camino difícil y solitario, y no es común que los emprendedores tengan a alguien que entienda en profundidad los problemas que enfrentan, y encima que pueda ayudarlos a encontrar las soluciones a esos problemas.

¿Cuál es la gran diferencia entre fundar una startup hoy y hacerlo 20 años atrás?

Cuando arrancamos con Netflix, en 1997, la tecnología para ser una empresa de ecommerce no existía. No había la nube, ni Amazon Web Services, ni Stripe, ni PayPal. Nada. Nosotros tuvimos que desarrollar todas esas funciones y ese proceso nos llevó seis meses y casi un millón de dólares: todo sólo para poder lanzar nuestro sitio y ver recién ahí si la idea era buena. Hoy, las posibilidades tecnológicas son fenomenales y podés lanzar un ecommerce en unas pocas horas. El efecto de esto ha sido el acortar dramáticamente la distancia entre la generación de una idea y su validación, y pasamos de seis meses en 1997 a seis horas de hoy. Esto significa que el rol del emprendedor ya no es coordinar un proyecto largo y costoso, sólo para ver si al final del camino puede tener algo de éxito, sino que se trata de tener la habilidad y la disciplina para filtrar las mil y una opciones a la hora de buscar el camino que efectivamente puede resolver un problema puntual.

Decís en tu libro que te gustan los problemas que te dan dolores de cabeza, porque te desafían a resolverlos. ¿Qué es lo que hoy te genera esa sensación?

El COVID-19 sin dudas trajo toda una nueva colección de desafíos. En algunos casos, es acompañar a empresas que tienen que tirar a la basura todo su modelo de negocio anterior, para poder pivotar hacia algo totalmente nuevo, al tiempo que se mantienen lo suficientemente flexibles como para poder adaptarse a lo que sea que traiga el futuro. Para otras, el mayor desafío es exactamente el contrario: el COVID-19 aceleró dramáticamente sus negocios, entonces, su problema es cómo navegar ese crecimiento y predecir si esta aceleración es temporaria o llegó para quedarse.

Si Reed Hastings te llamara mañana para ofrecerte el puesto o proyecto que quisieras liderar en Netflix, ¿hay algo lo suficientemente atractivo como para hacerte volver al ruedo?

Amé ser parte de Netflix al principio pero, en un montón de sentidos, creo que fuimos creciendo para distintos lados. Disfruto demasiado lo que hago hoy como para volver ahí. Soy un chico startup. Me encanta trabajar con las ideas en su estado inicial y con los emprendedores. Netflix ya creció a un punto en el que no podría hacer nada de lo que más me gusta ahí.