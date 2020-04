Lady Gaga y estrellas de la música preparan un nuevo Live Aid

La superestrella pop Lady Gaga anunció una gran transmisión televisiva que presentará a Paul McCartney, Lizzo y Billie Eilish, entre otros artistas para apoyar a los trabajadores de la salud que lidian con el brote global de coronavirus.

El evento, llamado "One World: Together at Home", será transmitido por múltiples cadenas de televisión y redes digitales de todo el mundo el 18 de abril.

Entre las redes y plataformas que transmitirán el evento especial, además de ABC, CBS y NBC, figuran las señales de ViacomCBS, Telefe en Argentina, iHeart Media y Bell Media, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon Prime Video, y Apple Music, entre otros.

Será presentado por los conocidos comediantes y conductores televisivos Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert.

Gaga, quien dijo que ayudó en la selección de las celebridades, presentó el lunes el proyecto, que se trata de un esfuerzo conjunto con el grupo activista Global Citizen, a instancias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los organizadores ya han recaudado u$s 35 millones para ayudar con la crisis, dijo Gaga.

El dinero beneficiará al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS, cuyo objetivo es recaudar los fondos antes de la transmisión para que los televidentes puedan "sentarse y disfrutar del programa que merecen", agregó.

El evento también contará con presentaciones de Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Chris Martin, David Beckham, Elton John, John Legend, Keith Urban y Stevie Wonder, entre otros, según el comunicado.