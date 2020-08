Juana Viale: “El miedo es una nueva manera de gobernar” La nieta de Mirtha, que ahora está al frente de su mítico programa de almuerzos, se entusiasmó ante la posibilidad de entrevistar al presidente Alberto Fernández, pero no tanto cuando le preguntaron si lo habría con Cristina Kirchner. “Creo que me daría más temor preguntar a una persona que no está acostumbrada a escuchar”, señaló.