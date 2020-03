Gracias Totales: cómo fue el primer recital de la gira de Soda Stereo en 2020

El bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti pusieron en marcha anoche, en la ciudad colombiana de Bogotá, la gira homenaje a Soda Stereo con la presencia de diversos invitados, algunos en vivo y otros a través de videoclips, soporte que aportó los momentos más emotivos de la noche al permitir sumar al fallecido Gustavo Cerati en distintos pasajes.

A 12 años del tour 'Me verás volver', que reunió a los tres músicos por última vez en un escenario, los sobrevivientes de la formación apelaron a la tecnología para lograr lo impensable: una nueva gira de una de las bandas más influyentes de América latina, a pesar de la notable ausencia física de su líder.

El guitarrista Richard Coleman, el Café Tacvba Rubén Albarrán, el mexicano León Larregui, la chilena Mon Laferte, la colombiana Andrea Echeverri y el boricua Robi Draco Rosa fueron los artistas que se sumaron al concierto en vivo, realizado en El Campín.

En tanto, desde las pantallas participaron el cantante de Coldplay Chris Martin, Benito Cerati, la mexicana Julieta Venegas, el argentino Gustavo Santaolla, Fernando Ruíz Díaz, Walas y el chileno Álvaro Henríquez.

Pero, sin dudas, los pasajes que arrancaron las mayores ovaciones fueron aquellos cuando la pantalla proyectaba en acción a Cerati, cuya voz y guitarra tomaron protagonismo en varios momentos.

La última presentación del trío había sido el 21 de diciembre de 2007 en la cancha de River. Y aunque el reencuentro prometía nuevas ediciones, la larga agonía de Cerati iniciada en abril de 2010 y su fallecimiento en septiembre de 2014 truncaron la posibilidad.

El nuevo proyecto encabezado por Zeta y Charly Alberti tendrá su parada porteña el 21 y 22 de marzo en el Campo Argentino de Polo, ubicado en el barrio de Palermo.

Un show multimedia y 'polémico'

La dinámica que propone el show es multimedia: algunos cantantes se verán a través de la pantalla de 400 metros cuadrados que preparan para la gira con videos que grabaron especialmente para la ocasión y otros estarán en vivo compartiendo el escenario con la banda que comandan Bosio y Alberti, pero no se develará qué cantante estará presente en cada ciudad y quién lo hará en forma virtual, lo cual despertó críticas en medios y polémicas en las redes sociales.

"Queremos que la gente pueda vivenciar cantantes en vivo, cantantes en la pantalla, a Gustavo, a nosotros", detalló Alberti sobre un espectáculo que describió como "complejo" de explicar.

El relato del show no sólo va a reconstruir la historia de Soda Stereo desde lo musical, también van a contemplar una "narrativa fílmica de la historia de la banda que la gente nunca vio", adelantó Alberti, sobre cintas que estaban guardadas y que se podrán ver en los conciertos.

"Las pantallas nos permitieron generar una nueva dimensión donde el tiempo y el espacio desaparecen. Además, cuando vamos a un estadio a ver un show, terminamos mirando la pantalla. La forma de disfrutarlo es totalmente diferente y nosotros tomamos eso a favor", reflexionaron Bosio y Alberti sobre la utilización de este recurso audiovisual al que le asignan un lugar preponderante durante la gira.

"No pretendemos generar ninguna situación irreal. No queremos decir que está Gustavo pero no está. Sabemos que no está, pero vamos a tener momentos tocando los tres. Las cosas no se revierten, pero se va revertir en este show por la emoción y nos parece un milagro que estemos de gira de nuevo con temas de Soda", señalaron los músicos para acallar a quienes llegaron a calificar de 'estafa emocional' la movida.