Falleció por coronavirus el actor Hugo Arana

El actor Hugo Arana falleció en las últimas horas a los 77 años, informó este domingo la Asociación Argentina de Actores.



“Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos”, publicó esta mañana la entidad en su cuenta de Twitter.

Hace menos de una semana Arana fue internado en un sanatorio porteño por un accidente doméstico. El actor se había caído en su casa y se golpeó fuertemente en la cabeza. Tras unos días en la clínica, le hicieron un hisopado de coronavirus que dio positivo.

“Me hicieron el hisopado y apareció el virus. Pero de la manera más liviana porque no me falta el aire, no tengo dolores”, había contado en una entrevista radial.

Fue su único hijo Juan Gonzalo, fruto de su matrimonio con la actriz Marzenka Novak, fallecida en 2011, quien encontró al actor tras su accidente doméstico y lo acompañó mientras le hacían los estudios que, finalmente, determinaron que era positivo en Covid-19.

Con importantes intervenciones en las "oscarizadas" películas "La tregua" y "La historia oficial", entre otras grandes producciones del cine nacional, pero fundamentalmente con sus trabajos populares en televisión, en recordadas publicidades y con una amplia galería de queridos personajes en el programa cómico "Matrimonio y algo más", Hugo Arana, quien murió hoy a los 77 años, cautivó a todo tipo de público a lo largo de su versátil y prolífica trayectoria.

La labor de este admirado actor prácticamente no tuvo respiro desde su aparición en escena, en 1970, en la película "El santo de la espada" hasta hace pocas semanas, cuando participó junto a Moro Anghileri de la serie "Historias virales", con una temática ligada a la cuarentena.

Nacido en la localidad bonaerense de Juan José Paso pero criado en Monte Grande, Hugo Arana brilló en más de 40 títulos del cine argentino y una cantidad similar de programas de televisión; sin embargo, el primer gran impacto popular llegaría en 1972, al protagonizar una recordada publicidad de un vino de mesa, dirigida por Juan José Jusid, cuyo éxito obligó a realizar toda una saga que continuara la historia.

Después de eso llegó "Matrimonio y algo más", el programa televisivo picaresco de Hugo Moser, en donde Arana descollaría con dos entrañables personajes de grueso trazo, como el caso de "El groncho" y "Huguito Araña". Aunque se trataría de dos retratos que serían duramente cuestionados hoy, el primero por su carácter misógino y el segundo por su burla a la diversidad sexual, el pulso del humor de la época consagró a este actor como uno de los grandes comediantes de la televisión argentina.

Establecido como una de las grandes figuras de la escena nacional, el actor fue convocado para numerosas y reconocidas tiras televisivas, como "La banda del Golden Rocket", "Buenos vecinos", "Tiempo final", "Resistiré", "Mujeres asesinas", "Los exitosos Pells", "Graduados" y "Viudas e hijos del Rock and Roll", entre tantas otras.



Consecuencia de su prolífica labor, el intérprete cosechó diversos premios, entre ellos media docena de Martín Fierro y dos Cóndor de Plata, pero también tuvo el reconocimiento a nivel internacional cuando obtuvo en 2003 el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, por su trabajo en la película "El viaje hacia el mar".