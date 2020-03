Explota el streaming en el mundo con fiestas, festivales, conciertos y carreras en vivo

La prohibición de cualquier actividad masiva ha llevado a que buena parte de la industria del entretenimiento opte por utilizar la tecnología del streaming para comunicarse en vivo con el público. Y aunque en la mayoría de los casos no sea una actividad redituable (por ahora), siempre es preferible a quedarse asustados en sus casas contemplando el drama de la pandemia.

Así que después de una primera semana de cuarentena global en el que muchos artistas y productoras transmitieron online, este fin de semana la cosa ya explotó.

Fabiana Cantilo ofrece un show el sábado a las 17.30 a través de sus redes sociales. La presentación se llama "Casapalooza", debido a que tendrá lugar el día y hora en que debía actuar en el postergado festival Lollapalooza, que se pasó para noviembre.

Justamente, los productores del festival en su versión chilena no dejaron pasar la fecha, ya que programaron un evento "alternativo" que se transmitirá vía streaming entre este viernes y el domingo, desde las 12 a las 21 (Argentina). Le pusieron #LollaCLenCasa y se podrá ver a través de su cuenta oficial de Instagram. El jueves el lineup todavía no se conocía.

Músicos y productores independientes argentinos diseñaron la plataforma y el Festival "Bandainvitada.com". Arrancó ayer y hoy actuarán Diego Martez a las 19.30, Lu Martinez a las 20.05, Agua Florida a las 20.40 y a las 21.15 El Zar. El cierre será el sábado con Mustafunk a las 20, Paula Maffía a las 20.35, Loli Molina a las 21.10 y Proyecto Gómez Casa a las 21,45. La playlist del festival está disponible en Spotify.

Otro evento divertido es el Beatlefest, con artistas de toda Latinoamérica tocando música del cuarteto todo el fin de semana. Entre los créditos argentinos estarán Fernando Blanco y Lucrecia López Sanz, del grupo Nube 9; Estefy Lennon y La Beatle Jam. También participarán los Nowhere Boys, de Colombia; Lost Beatles, de Paraguay; Macca Band, de Ecuador; y Percucello, de Venezuela, entre otros. Los conciertos podrán verse en los Instagram de cada banda.

En lo que tiene que ver con la música electrónica este viernes Beatport celebrará su propio evento online con 24 artistas y 24 horas ininterrumpidas de música y se podrá seguir desde Twitch, Youtube o Periscope. El lineup incluye a artistas como A-Trak, ANNA, Blond:ish, Bonobo, Carl Cox, Duke Dumont, Eats Everything, Gorgon City, GRiZ, La Fleur, Nastia, Nina Kraviz, Nore En Pure, RÜFÜS DU SOL (DJ Set), Todd Terry, TOKiMONSTA, UMEK y Wax Motif.

El sabado, las estrellas del K-pop, MONSTA X y (G)I-DLE se unen a Stream Aid 2020, junto a The Chainsmokers, Diplo, LAUV, Charlie Puth y Steve Aoki, una transmisión benéfica de 12 horas para crear conciencia y fondos para combatir la pandemia. Será transmitido vía Twitch y además contará con torneos de Fortnite, competiciones de UNO y apariciones especiales de celebridades. De 9 a 21 hs.

Otro evento benéfico es el que organiza la La Liga española de fútbol. Mañana a partir de las 14 y con transmisión DirecTV Go llega "La Liga Santander Fest" que unirá música y deporte en la lucha contra el Coronavirus. Con el objetivo de recaudar fondos para compra de suministros médicos, deportistas y reconocidos artistas serán parte del espectáculo desde sus hogares, entre ellos, Rafael Nadal, Sergio Ramos, Ivan Rakitic, Alejandro Sanz, Shakira, David Bisbal, Tini, Luis Fonsi, y Sebastián Yatra.

Por otra parte, el grupo sueco Peter Bjorn and John se suma a la ola con un maratónico recital de 36 horas que se transmitirá a través de Twitch. Los acompañarán bandas independientes como Shout Out Louds, Freja the Dragon, Tussilago, Esther, Johnossi, OLSSON, Axel Boman, Kornél Kovács y otros DJs de Studio Barnhus. El festival virtual inicia hoy a las 10 de la mañana de Argentina y termina el sábado a las 11 de la noche.

Y por si esto fuera poco, los amantes de la música clásica tendrán la oportunidad de ver a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires a través del programa digital "Cultura en casa" y el Teatro Colón. La cita es el domingo a las 20 . El programa está compuesto por "Rapsodia sobre un tema de Paganini", de Rachmaninov, y la "Sinfonía número 9" de Bruckner.