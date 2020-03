DAZN en la Argentina: cuándo es la pelea de Canelo Álvarez en el Netflix de los deportes

La guerra del streaming suma un nuevo competidor en el país, pero en este caso se trata de un jugador temido y querido por todos, ya que se trata de una empresa dedicada exclusivamente a ofrecer deportes, uno de los contenidos más importantes, costosos, competitivos y codiciados por el sector de la transmisión online.

DAZN, conocido como el 'Netflix de los deportes', estará disponible en la Argentina a partir del mes de mayo como parte de un proyecto de expansión global que incluye a más de 200 países y regiones.

En esta primera fase de desarrollo será un servicio en inglés centrado en el boxeo, basado en una importante inversión que la compañía realizó durante los últimos dos años.

El primer evento mundial que ofrecerá es la pelea de la superestrella mexicana del boxeo, Saúl 'Canelo' Álvarez, que se anunciará en el marco de “El Fin de Semana del Cinco de Mayo”, y que tendrá lugar el sábado 2 de mayo.

La plataforma posee los derechos a nivel mundial de muchas de las principales empresas promotoras del mundo, incluidas Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA y GGG Promotions. Boxeadores como Álvarez y Gennadiy “GGG” Golovkin formarán parte de su cartera de combates premium.

Según informaron en su momento los medios mexicanos, la app le pagó al púgil mexicano u$s 365 millones por la transmisión exclusiva de 11 combates.

Canelo Álvarez, el boxeador mexicano cuyo combate se transmitirá en mayo

“A partir del 2 de mayo, la mayor parte del mundo tendrá acceso a DAZN y a su insuperable calendario de eventos de boxeo. Nuestra lista de boxeadores del campeonato incluye algunos de los deportistas más populares del mundo y trabajaremos con ellos para celebrar eventos internacionales espectaculares durante años”, declaró John Skipper, presidente ejecutivo del Grupo DAZN, y exejecutivo de ESPN.

“Consolidar a DAZN como el hogar de los deportes de combate a nivel mundial es sólo el primer paso y no hemos podido pensar en una mejor atracción para nuestro evento inaugural que la pelea del 'Canelo' Álvarez”, afirmó por su parte Joseph Markowski, vicepresidente ejecutivo de DAZN, quien supervisará el servicio a nivel mundial.

Además de eventos deportivos en vivo, DAZN (se pronuncia "Da Zone") también ofrece combates clásicos, competiciones deportivas y programas como 40 Days, The Making Of y One Night.

Joseph Markowski, vicepresidente ejecutivo de DAZN

Desde su lanzamiento en 2016, DAZN se expandió inicialmente a 9 países, incluidos Austria, Brasil, Canadá, Alemania, Italia, Japón, España, Suiza y Estados Unidos.

La aplicación está disponible para la mayoría de los dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles, PC y dispositivos de sala de estar como televisores inteligentes y videoconsolas. Los precios por mercado se anunciarán en las próximas semanas.

El servicio en España cuesta 10 euros, pero ofrece competencias como la Copa del Rey, Moto GP, la Premier League, la FA Cup , la Copa Libertadores, la Euroliga de básquet y contenidos del canal Eurosport.

El Grupo DAZN abarca además sitios web deportivos, como Goal, Sporting News y Spox.com.

¿De dónde saca la plata DAZN?

Pertenece a Access Industries, un grupo industrial multinacional privado estadounidense. Fundado en 1986 por el empresario Leonard 'Len' Blavatnik, el enfoque industrial de Access se centra en cuatro áreas: recursos naturales y químicos, medios y telecomunicaciones, capital de riesgo y bienes raíces. El grupo invierte en los Estados Unidos, Europa, Israel, y América Latina. Tiene su sede en Nueva York , con oficinas en Londres y Moscú.

Además, entre otros activos vinculados con el negocio del entretenimiento, en 2011 Access adquirió Warner Music Group por u$s 3300 millones.