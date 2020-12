'Cuarentennials': los 'influencers' de los que aprendimos en cuarentena

Baby Boomers, Generación X e Y, millennials, centennials. Lo que está claro es que en 2020 todos nos unimos bajo una nueva generación: los cuarentennials. En un año marcado por la adaptación y la transformación en el que aprendimos a hacer muchísimas cosas que nunca habíamos imaginado y retomamos viejos hábitos de los que la rutina nos había alejado, las redes sociales jugaron un rol clave en mantenernos conectados entre nosotros y, especialmente, con influencers que actuaron como vehículo de muchos de estos aprendizajes.

Para cerrar un año cargado de eventos sobre cuestiones de agenda, la agencia VERBO, que dirige Mariela Ivanier, organizó “El Año de los Cuarentennials: Lo que aprendimos en cuarentena, por los que saben”, con El Cronista Comercial como Media Partner y Automac, Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires y Ström Ingot, como sponsors y con la participación de Bernardita Siutti/Mami Albañil (@mami.albanil), Trinidad Reina (@trinidadre), Patricio Gómez Di Leva (@respuestasexual), Ximena Sáenz (@ximena_saenz) e Isha Escribano (@ishaescribano), quienes hablaron sobre refacciones en el hogar, cómo el home office cambió los ambientes, la renovación de la sexualidad, la cocina como estrella de la cuarentena y la introspección y el trabajo interior que el mayor tiempo en casa permitió a muchos.

La apertura estuvo a cargo de Bernardita Siutti o Mami Albañil, su alter ego en Instagram y Facebook. “Mami Albañil surgió bastante en chiste y para taparle la boca a los amigos de mi ex marido, que se reían de los arreglos que hacía en casa. Entonces les dije que me iba a hacer una cuenta y que la iba a romper, un poco pensando que sólo la iban a ver mi mamá y amigos e iba a quedar ahí. Empecé el 23 de septiembre del 2017 y bueno, acá estamos. Luego de un largo recorrido puedo decir que esos amigos la miran por tevé”, cuenta entre risas mientras que resalta que Mami Albañil es como una cuarta hija.

Con un gran crecimiento a lo largo de este año, Bernardita lo asocia a que la gente pasa tanto tiempo en su casa que la quiere ver más linda y que frecuentemente, los contenidos sobre las cosas más básicas, son los que mayor éxito tienen. “Soy muy autodidacta. Miro videos en google, busco información y después intento hasta que me sale”, comenta mientras recuerda ese mosquitero que le complicó la existencia hasta que le encontró la vuelta, en los últimos días. Obviamente, el tutorial ya está en su cuenta.

En segundo lugar, tomó la posta Trinidad Reina, arquitecta de profesión y host de “Mientras no estabas”, el show de Discovery Home & Health en el que hace equipo con el constructor Pablo Portela y el actor Diego Ramos como conductor. “Venía seteada y programada con un super año, tenía toda la agenda armada y sabía que se iba a volver a grabar el programa. Pero la pandemia cambió todo: tenía una obra en la que demolimos una casa entera y a los 4 días la tuvimos que frenar”, comenzó y rescató que los primeros días sirvieron para poner pausa.

“La primera sensación que tuve fue que me desinfle. Disfruté de mi casa, de mis hijos, mi tiempo libre. Pero el 'quedarme quieta' me duró sólo una semana y fue entonces que arranqué con todo lo que tenía a mi alrededor y surgió todo el trabajo en redes. Me encontré haciendo mucha asesoría sobre cómo dividir espacios, cómo ubicar el escritorio y cómo estar cómodos trabajando desde casa”, resaltó y remarcó que eso abrió las puertas a trabajar con una firma muy grande que la llamó para dar una charla sobre espacios de trabajo en Latinoamérica.

“Esos videos que arrancaron medio en chiste revolucionaron mi cuenta y generaron un crecimiento muy grande este año, tanto en seguidores, porque la gente lo disfruta muchísimo, como en la interacción con las marcas. Me sorprendió porque me he vuelto mi propia agencia, con mi estudio de arquitectura por un lado y por el otro mi trabajo en redes sociales, que implica mucho tiempo, videos, edición, trabajo con marcas y demás. Y estoy chocha, me encanta, así que vamos para adelante”, cerró.

Lo que vino a continuación fue uno de los temas que mayor relevancia cobró conforme la cuarentena se fue extendiendo en el tiempo y parejas e individuos necesitaron encontrar una forma de revitalizar la convivencia 24/7 y la sexualidad. “No somos la cuarentena, somos lo que hacemos en la cuarentena y lo más importante para la sexualidad y para la vida, es poder divertirnos”, comenzó Patricio Gómez Di Leva, psicólogo y sexólogo que vio su cuenta duplicar seguidores y consultas en los últimos meses.

“Muchos pacientes me dijeron que retomaban cuando terminara la cuarentena porque no querían seguir online. Entonces, en esas primeras semanas me quedó mucho tiempo libre, que usé para dedicarme más a las redes. La gente cree que los influencers sabemos de tecnología, pero no es mi caso. Fui aprendiendo sobre la marcha, superando el miedo al ridículo, que aunque no parezca lo tengo. Esas dos, tres semanas iniciales me dieron el margen para poder meterme en las redes”, contó.

Acerca de la vida en pareja y la cuarentena, resaltó que el principal inconveniente fueron la hiperconvivencia, la pérdida de intimidad y la falta de comunicación. “Para que haya momentos de encuentro, tiene que haber momentos de desencuentro, porque el problema de la cuarentena es que con nuestra pareja no nos extrañamos, estamos siempre ahí. Por eso es importante que cada uno tenga su espacio y después se de el encuentro”, relató y continuó “para las parejas que tenían herramientas de comunicación, la cuarentena fue más llevadera, pero para los que no, fue mortal. Algunos no pudieron terminarla y otros están esperando a que termine para separarse”.

“Es que de golpe se encontraron con 24 horas de convivencia, a veces con hijos, entonces hay que ver cómo uno sobrelleva esa situación, si le gusta y si le suma o no”, apuntó. Sin embargo, cerró con un mensaje contundente: “Muchas parejas me dicen que no tienen tiempo para la intimidad, pero porque no se dedican y no se ocupan de tenerlo. Eso puede ser un gran problema o una gran excusa. Y esa excusa se terminó porque en general, todos tuvimos más tiempo. Con ese tiempo tenemos que ver qué es lo que hacemos y es una gran oportunidad”.

Por aquel lejano marzo, cuando esto recién comenzaba, hubo una actividad que, sin dudas, fue la protagonista absoluta de nuestros días y, fundamentalmente, de las redes: la cocina. “Fue el abrazo que la pandemia y la distancia nos quitaron, porque la comida tiene la capacidad de recordarnos momentos reconfortantes. La cocina tiene algo muy lindo que es que, como trabajo manual que es, hace que tu cerebro pare un poco, te ayuda a conectar con lo real y con el momento presente. La gente estaba muy preocupada y descargar energía en cocinar fue muy importante. Me pasó a mi como persona”, comenzó Ximena Sáenz, cocinera y diseñadora, autora de tres libros de recetas y protagonista del programa “Cocineros Argentinos”, de la TV Pública, los últimos 12 años.

“Las redes sociales nos dieron una forma de conectarnos, pero también el teléfono comenzó a cansar. Fue entonces que empecé a hacer proyectos de fin de semana donde subía la receta en un word para que la gente la imprimiera y no usara el teléfono, además de armar una lista de música”, reflexionó. Sobre el cierre de su exposición destacó que uno de los principales desafíos es quitarse el chip de chef y crear platos más cercanos a la gente: “A veces, a la gente la tira para atrás un plato que se ve muy lindo y no se animan a hacerlo. Hace 12 años que hago Cocineros Argentinos y tengo muy tatuado en mi mente que un plato tiene que verse lo mejor posible, pero ahora trato de no hacer tanto hincapié en eso, para no alejar a la gente”.

El cierre estuvo a cargo de la médica, periodista, cantante y fundadora de El Arte de Vivir, en la Argentina, Isha Escribano. “Sentía energéticamente que había miedo, mucha incertidumbre, mucha gente sufriendo”, comenzó. “Pero yo lo viví como un mensaje de la naturaleza, que nos está dando la posibilidad de recapacitar, recalcular. A mí me aterra cuando escucho a la gente diciendo que volvamos a la realidad. Yo sueño con un nuevo mundo posible: más amoroso, más diverso, más divertido”.

En base a su experiencia como profesional de la medicina, su trayectoria de más de 20 años de estudio en el campo de las ciencias védicas y la realización de talleres de yoga, mantra, meditación y técnicas de respiración a más de 20.000 personas de Latinoamérica y Estados Unidos, abordó el concepto de salud desde una óptica diferente. “¿Está sana una persona que no sonríe? ¿Está sana una persona que no está en su existencia, una persona que no celebra la vida? ¿Que no puede dormir? ¿Que no sabe alimentarse nutritivamente o hidratarse?. Eso es lo que no escuché en los medios de comunicación: cómo llevar luz a la gente, crear hábitos que cambien tu mente. Y en algún punto, me cuesta dejar de creer que la ignorancia es un gran negocio, en el que ahora nos venden la vacuna como agua. Creo que hay mucho por hacer”, cerró.