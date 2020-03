Boca Juniors se opone a los cambios en los descensos

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, aseguró que se opone a la modificación de los descensos en el actual torneo de la Superliga, ya que a su criterio "no se pueden cambiar las reglas de juego" en plena competencia. "No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de camino. De ninguna forma podemos avalarlo. No estamos de acuerdo con que se modifiquen los descensos", afirmó el presidente de Boca.

El mandatario "xeneize" indicó que el torneo "debe respetarse" y señaló que en la reunión de Comité Ejecutivo, Boca dará su voto negativo a la medida, llegado el caso en que se la quiera votar.

La AFA impulsa derogar uno de los tres descensos dispuestos para este presente torneo de la Superliga, y en su lugar reemplazarlo por una Promoción, entre el anteúltimo en los promedios y el perdedor de la final de la Primera Nacional.

La reunión del Comité Ejecutivo de AFA en la que se iban a tratar estos temas y otros de importancia en la agenda de la modificar la fisonomía del fútbol argentino, más la convocatoria a elecciones anticipadas para darle continuidad a la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia fue suspendida para la semana próxima.

El encuentro estaba previsto para hoy a las 9 de la mañana en el predio de Ezeiza.