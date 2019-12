Azul Fernández, la joven actriz argentina que triunfa en la nueva 'Merlí'

Azul Fernández, es actriz, es argentina y un nombre hasta ahora desconocido en el mundo artístico local. Tuvo un breve paso por la TV donde participó en 'La Leona' (2016) y' Campanas en la noche' (2019) pero con sólo 22 años, está cumpliendo el sueño de muchos actores jóvenes de su generación: ser parte de una serie internacional.

"Si algo quería hacer en mi vida era, primero trabajar de lo que me gusta, y eso lo estoy logrando; y segundo, trabajar en el exterior, porque me gustaria viajar a todos lados", contó contenta desde el café del hotel de Palermo donde se hospedó junto al resto del elenco de 'Merlí Sapere Aude', el spin-off de la serie 'Merlí' que se estrenó el 5 de diciembre por la plataforma Movistar Play.

Nacida en Buenos Aires, hija única, su padre tiene un emprendimiento de cerveza artesanal en Junín (provincia de Buenos Aires) y su madre falleció cuando tenía 14 años. Vive sola hace un año, en Belgrano, y disfruta de ver series, ir al cine y cocinar.

Su primera clase de teatro fue a los 11 años y también hizo canto y danza. Cuando tenía 16 años, estudiando con Julio Bocca, cazatalentos de Telefe visitaron la academia para hacer un casting y así fue como llegó a 'La leona', su primera experiencia televisiva.

¿Cómo te llegó la propuesta de 'Merlí'?

La propuesta cayó por mi representante, pero no me dijo que era para 'Merlí'. Lo cual fue mucho mejor porque yo, devota de 'Merlí', me hubiese puesto muy nerviosa. Consistió en una nueva modalidad de casting que se llama self tape: es un video que hacés vos. Te mandan las escenas y hacés un casting casero.

¿Cuáles fueron tus mayores desafíos?

Cuando veía 'Merlí' me impresionaba mucho lo del idioma: nunca había escuchado el catalán y me encantó, incluso me lo puse a estudiar de manera informal a traves de una app, simplemente por curiosidad. Cuando quedé para el papel fue, al principio, el mayor desafío: iba a tener que entender, porque todos hablan catalán, no sólo mis compañeros sino también los de técnica. Obvio que todos me decían: "Te hablo en español, no pasa nada", pero les pedía por favor que no lo hicieran porque sino no me iba a acostumbrar. Ese fue un gran desafío, una puesta a prueba muy grande, pero me encantó. Después, el hecho de interpretar a un personaje tan grande en una serie que tuvo tanto éxito en todo el mundo también significaba presión y responsabilidad.

¿Qué es lo que más te gustó de interpretar a Minerva?

Minerva me encanta, me genera mucha admiración, me gusta haberla interpretado y seguir descubriéndola y me encantaría que haya un poco más de ella en próximas temporadas. Ella tiene un vínculo muy fuerte con su abuela, más allá de que se lleva bien con sus padres, una cosa de admiración por una generación que se la tuvo que bancar tanto y eso me hizo sentir muy identificada. También me identifico con ella porque es una mujer fuerte, muy madura a temprana edad, que se la banca, que va tras lo que quiere y trabaja para conseguirlo.

¿Te gusta la filosofía o te gustaba antes de la serie?

La filosofia ahora me empezó a interesar, pero no había tenido un contacto muy directo más que en el colegio. Antes de grabar hicimos dos clases en la Facultad de Filosofia, por curiosidad y para estar en una clase y saber cómo es, cómo los compañer0s charlan y se abre debate: estuvimos hablando sobre Nieztche y sobre estética, me pareció súper interesante. De hecho, uno del elenco se anotó en Filosofía.

¿Qué se van a encontrar los fanáticos de 'Merlí' en esta nueva serie?

Se van a encontrar con un producto más cinematográfico, el guión está muy exquisitamente escrito, hay menos personajes por lo tanto nos metemos más en la vida de ellos. Creo mucho en el producto, así que seguro les va a gustar.

¿Cómo vivís esta revolución feminista que se está dando, sobre todo en ámbito de la actuación con el colectivo de actrices?

Empecé a los 18, no era tan chica. Pero cuando empezás y sos tan piba y tan mujer a la vez hay una cosa de derecho de piso: "A ver la nueva, la nena, la pendeja". Hay una tendencia a ver si "la pibita" se gana el lugar o no. Hoy lo agarro desde otro lugar: ya por tener un poco más de experiencia, a mí no me tratás así. Y si hacés un chiste que no me parece, te lo voy a decir enfrente de todos, no me importa: no por escracharte sino para que se sepa que esto no va más. Me ha pasado que me hagan chistes machistas y parar la grabación. Más allá del colectivo de actrices en particular, la mujer tiene una mayor complicidad con otras mujeres y eso da fuerza. No es lo mismo que antes que te sentías sola: hoy estamos en la misma.

¿Qué sigue para vos ahora?

La idea es ver qué surge a partir de esta serie. Estoy viendo qué quiero hacer, hablando con mi manager y tengo una representante en España. De hecho, estoy estudiando español castellano porque si quiero abrirme en el mercado de allá me parece importante. En cuanto a 'Merlí Sapere Aude', la mayoría de nosotros firmamos que si hay una segunda, se hace. Me gustaría: ya tengo las valijas hechas.

