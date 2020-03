Millonaria donación de un mecenas argentino cubano pone a Marta Minujín en el Reina Sofía

El Museo Reina Sofía de España acaba de incorporar 12 obras de artistas latinoamericanos, entre las que se encuentran piezas de las argentinas Marta Minujín y Magdalena Jitrik gracias a una donación del empresario argentino-cubano, Jorge Pérez.

El empresario de bienes raíces y coleccionista de arte ha legado al museo español 12 obras por un valor de 1.045.490 euros y posibilitó que la institución incorpore nombres fundamentales de la historia del arte latinoamericano a su acervo.

Además, Peréz donó u$s 500.000 en efectivo para que sean destinados a la compra de arte latinoamericano, con la esperanza de promover y que sean reconocidos artistas de dicho continente en toda Europa y alrededor del mundo.

La lista de obras donadas es:

To Raise an Object, Airmail Painting No. 115’ (95’- 98’) – Eugenio Dittborno (Chile)

Quipus 58 CR (90’) – Jorge E. Eielson (Perú)

Calendario (Abril 2009-Marzo 2010); (2015) – Gilda Mantilla (Estados Unidos)

El Gran Jefe; Orquesta Roja, Le Roi Du Caourchouc,; M. Jean Gilbert, DOmb- Otto- Eddy; (2016) – Magdalena Jitrik (Argentina)

Otorongo (1970) – Claudia Coca (Perú)

It is big big business (or We s’port… and necessitate one another, thought to brush, word to image hand in); (1974, 1957) - Marcel Dzama and Raymond Pettibon (Canada, USA)

Amor a primera vista (1943) – Marta Minujín (Argentina)

Untitled (Glass on Body Imprints); (1972) – Ana Mendieta (Cuba)

ABC de Cana (2014) – Jonathas Andrade (Brasil)

Luis Morales (2015) – Juan Carlos Alom (Cuba)

Territorio (1970) – Claudia Coca (Perú)

La selección de obras donadas, sostuvo el Reina Sofía a través de un comunicado, “refuerza el proyecto de investigación sobre los diferentes conceptualismos del Sur al incorporar nombres históricos que no estaban en la colección del Museo, como pueden ser los de Fernando Bryce, Jorge Eduardo Eielson, Eugenio Dittborn o Juan Carlos Alom, uno de los principales renovadores de la fotografía contemporánea cubana”.

“Por su parte las piezas de Ana Mendieta y Marta Minujín completarían la presencia de nombres imprescindibles de la historia del arte latinoamericano, nombres que, además, nos permiten ampliar los cánones hegemónicos hacia el feminismo, abriendo la posibilidad de trazar nuevas líneas en sus genealogías y desarrollos”, agregó.

Jorge Pérez

Interesado en el arte desde niño, inspirado por la avidez de cultura de su madre, el empresario comenzó a reunir obras de arte contemporáneo en la universidad. Con el tiempo, el coleccionista acabó donando buena parte de los trabajos que había reunido a un museo de Miami, donde reside, que desde 2013 lleva su nombre: el Pérez Art Museum.

Por otra parte, el último diciembre, inauguró en el barrio de Allapatah, Miami, EL ESPACIO 23, un nuevo centro de arte con más de cien obras de 85 artistas de todo el mundo.

El lugar, un galpón remodelado de 3.000 m2, tiene muestras que rotarán una vez al año. Además, reúne una parte mínima de la colección privada de Jorge Pérez. La entrada es gratuita y libre para todo público. Este flamante espacio, posee tres residencias para artistas que trabajen en comunicación con los vecinos de la zona.