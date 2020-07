Juliana Awada en Instagram: la receta de tarta de espinaca que compartió la ex Primera Dama

Juliana Awada pasa sus días de cuarentena en la quinta Los Abrojos, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde comparte parte de su rutina, con especial énfasis en sus comidas, a través de Instagram. La ex Primera Dama compartió esta tarde una receta de tarta de espinacas en su cuenta donde las siguen más de 1 millón de personas.

No es la primera vez que la empresaria, quien se encuentra acompañada por el ex presidente Mauricio Macri y sus hijas, publica recetas de comida. También se dedica a fotografiar, con mucho cuidado estético, los platos que come mientras pasa el aislamiento obligatorio.

Hoy Awada publicó una receta de tarta de espinacas con masa integral que ya le valió más de 40.000 likes y los comentarios favorables de otras Primeras Damas, como Bárbara Diez, esposa de Horacio Rodríguez Larreta.

No es la primera vez que da a conocer sus recetas. En el pasado ha compartido preparaciones de budines, humus y algunos platos típicos de la comida árabe.

La receta de la tarta de Juliana Awada

Masa Integral

300 gramos de harina integral

100 gramos de manteca

Media taza de agua

Una pizca de sal

Mezclar todos los ingredientes hasta formar la masa y dejar reposar una hora

Forrar el molde con la masa y cocinar 10 minutos en horno moderado

Relleno

Dos atados de espinaca blanqueada

Un paquete de ricota

Cuatro huevos

100 gramos de queso rallado

Sal y pimienta

Verter la preparación del relleno sobre la masa precocinada y cocinar en horno por 30 minutos aproximadamente