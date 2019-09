Día del Inmigrante: comida típica y música de 40 colectividades este finde

La conducción del evento estará a cargo de Carlitos Lin y de Barbi Pereira Corvalan, representantes de las colectividades china y austríaca. El cierre artístico musical lo hará D´Kumana, una banda musical de jóvenes venezolanos que interpretan canciones pop, reggae, rock y cumbia. Mil personas desfilarán con trajes, estandartes, música y danzas y se desplegarán stands con gastronomía y artesanías a la vez que se anunciarán los ganadores del concurso fotográfico que retrata la diversidad cultural porteña. Así celebrarán el Día del Inmigrante el domingo 15 de septiembre, de 12 a 19 horas, 40 colectividades de la Ciudad que llevarán toda su propuesta cultural a la mítica Av. de Mayo y Bolívar.

Además, estará presente la Estación Migrante, un centro de Información y Orientación para migrantes, con personal capacitado que se dedicará a brindar información y asesorar al migrante sobre sus derechos y los trámites porteños.

Toda la historia, curiosidades y recetas típicas de las colectividades se pueden encontrar en la plataforma BAXColectividades

Festival Internacional de cine migrante

Con 15 sedes en Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda y Vicente López, se realiza el 10° Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos CineMigrante que contará con 72 películas de 37 países del mundo, una sección curatorial, una sección aniversario dedicada al cine ensayo realizado por mujeres, proyecciones con intervenciones musicales y performáticas, videoinstalaciones, presentaciones de realidad inmersiva, focos, presentaciones de libros y mesas con directores, todo con entrada libre y gratuita.

Imágenes para la insurrección, la sección central que atravesará toda la edición, estará destinada a observar el modo en que se reinstauran en el mundo gobiernos y discursos de odio hacia identidades y cuerpos diversos que persisten en sus existencias. Esta sección fue construida a partir de un diálogo con la filósofa, psicoanalista y curadora, Suely Rolnik (BR), exponente del pensamiento crítico decolonial, que participará en 2 imperdibles conferencias (una con la filósofa y escritora argentina Esther Díaz y otra junto al artista y curador español Marcelo Espósito) y presentará su reciente libro “Esferas de la insurrección” (Ed. Tinta Limón).

Esta sección contará con 14 películas premieres en Argentina dentro de las cuales se destacan “A moon for my father” (que será presentada por la reconocida actriz iraní y cineasta Mania Akbari), “Hale County This Morning, This Evening” de RaMell Ross (recientemente nominada a los Oscar), “Mother, I Am Suffocatting. This is my Last film about you” de Lemohang Jeremiah Mosese (premiada en la Berlinale) y “Los sueños del Castillo” (del director chileno René Ballesteros), entre otras.

Más info: www.cinemigrante.org



Sedes

* Centro Cultural Gral. San Martín (CCGSM), Pirámide de Vidrio - Sarmiento y Paraná, CABA

* Alianza Francesa - Av. Córdoba 946, CABA

* Casa Nacional del Bicentenario - Riobamba 985, CABA

* Museo Etnográfico - Moreno 350, CABA

* Biblioteca del Congreso Auditorio Leonardo Favio - Alsina 1835, CABA

* Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti - Av. Del Libertador 8152, CABA

* MUNTREF, Sede Hotel de Inmigrantes - Av. Antártida Argentina S/N (entre Migraciones y Buquebus), CABA

* Casa Sofía - Fitz Roy 1327, CABA

* Club Cultural Matienzo - Pringles 1249

* Centro Municipal de Arte - San Martín 797, Avellaneda

* Multipespacio Cultural - San Martín 825, Avellaneda

* Edificio Municipal Leonardo Favio - 12 de octubre 463, Avellaneda

* UNDAV. Auditorio Sede Piñeyro - Mario Bravo 1460, esq. Isleta, Avellaneda

* Lumiton, Usina Audiovisual - Sargento Cabral 2354, Munro, Vte. López

* Cine York - J. B. Alberdi 895, Olivos, Vte. López