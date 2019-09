BAphoto: obras desde $ 25.000 y 'hallazgos' vintage en la gran feria de fotografía

La fotografía tiene su fiesta anual cada año en BAphoto, la feria porteña dedicada especialmente a la disciplina que este año tendrá su 15° edición entre el 6 y el 8 de septiembre en La Rural. Con la participación de 35 galerías y una decena de secciones abocadas a temas específico se propone generar nuevos interesados en coleccionar este arte.

“Tenemos que entusiasmar a la gente para que comience a coleccionar”, arengó Diego Costa Peuser, director de la feria, días atrás durante la presentación del evento en el Palacio Duhau. “Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Tenemos amigos que les va bien y hay que preguntarles, ‘¿no tenés ganas de coleccionar?’”, agregó.

En diálogo con El Cronista luego de detallar las secciones y los artistas que se podrán ver este año, Costa Peuser indicó que la fotografía aún mantiene “un precio accesible” y sugirió apostar no sólo por los grandes maestros sino por los artistas emergentes. Prometió que se podrán encontrar piezas interesantes a partir de los $ 25.000.

Además de las 35 galerías que conformarán el Sector Principal, BAphoto presenta homenajes a artistas, apartados dedicados a la fotografía histórica, espacios especiales para los fotolibros, las experimentaciones y la mezcla de disciplinas.

El Artista Homenaje de esta edición será Pedro Otero, un fotógrafo oriundo de Avellaneda cuyo trabajo con tintes surrealista, 'La fotografía y la música', fue clave en la producción artística de la década del '50. En tanto, Wunderkammer, el espacio dedicado a los inicios de la disciplina, contará con la participación de Hilario Artes, Letras & Oficios que presenta su Catálogo Fotográfico N° 7. Además, por primera vez, este espacio histórico contará con la participación de una fotógrafa contemporánea, la nicaragüense María José Guerrero.

En Fuera de Foco, la sección donde se aborda la fotografía transmutada, el curador español Alfredo Aracil presenta 'Ornamenta'l, una selección de artistas que exploran el uso de la fotografía como ornamento. En Links Project se busca fortalecer la práctica curatorial en el campo fotográfico. Las curadoras Valeria González y Mercedes Claus presentan 'De arañas, medusas y humanos', con obras de Adrián Villa Rojas, Annemarie Henrich, Santiago Villanueva, Nicolás García Uriburu, entre otros, donde el énfasis estará puesto en repensar las relaciones del a naturaleza a partir de debilitar las categorías de lo humano y lo no humano.

La mezcla de disciplinas estará en Fine Art Music Show, la sección que revive momentos históricos de la música del siglo XX para comprender la importancia que la fotografía tuvo en su representación. 'La nueva ola argentina: fotografías de la Editorial Atlántida', más de 20 imágenes vintage de Palito Ortega, Johnny Tedesco, Violeta Rivas y Sandro, entre otros músicos que formaron parte de esa generación, se exhibirán en BAphoto.

La novedad de esta 15° edición será Out of the Box, una nueva sección dedicada a producciones fotosensibles realizadas sin utilizar cámaras. El artista peruano Roberto Huarcaya presentará 'Padres Danzantes de Tijeras', un dibujo fotogénico del tradicional baile de la cultura andina.

Por último, para estimular la producción fotográfica en formato libro, Photobook Tijuana reúne editoriales que trabajan distintas técnicas gráficas y producen libros de artista.