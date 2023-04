Vuelve el museo virtual del Centro Ana Frank: una experiencia interactiva con guías adolescentes

A partir del 12 de abril comenzará una nueva edición del Museo Virtual Ana Frank, una experiencia interactiva con guías en vivo. El punto de partida será la historia de la niña judía y su familia durante la Segunda Guerra Mundial.

El Centro Ana Frank Argentina (CAFA) abrió en 2009 con el objetivo de salvaguardar la memoria de la joven que fue víctima del genocidio más emblemático de la historia de la humanidad.

Las visitas virtuales se desarrollarán a través de Zoom y estarán habilitadas los martes y miércoles por la mañana y jueves por la tarde para grupos escolares.

Mientras que los particulares podrán asistir los miércoles, viernes y sábados por la tarde. El recorrido dura 90 minutos y está inspirado en el legado del famoso Diario de Ana Frank.

El CAFA también tiene por objetivo difundir el ejemplo de vida de Ana como legado, que va más allá de su diario, como así también una conciencia permanente sobre todos los delitos de lesa humanidad, violencia y discriminación en nuestros días.

La edición virtual del Centro Ana Frank comenzará el 12 de abril. (Foto: Centro Ana Frank).

El desafío de un museo virtual

La muestra analiza la complejidad del contexto de persecución vivido durante el nazismo, para ellos se recuperan los actos de resistencia y protección para facilitar reflexiones acerca de nuestros días.

El director del Centro Ana Frank, Héctor Shalom, aseguró que el museo virtual es "un desafío que se propone volver accesible el legado de Ana Frank, en especial a adolescentes y jóvenes de toda Argentina y de todos los países latinoamericanos y del mundo hispanoparlante.

"Nos proponemos desarrollar experiencias inspiradoras en el concepto de una pedagogía de la esperanza que fortalezca las capacidades de los y las jóvenes para asumir un rol activo en nuestros días como sujetos de derechos", explicó Shalom.

Las visitas virtuales se realizarán por Zoom. (Foto: Centro Ana Frank).

Guías adolescentes y jóvenes voluntarios

Tanto en el museo presencial (ubicado en Superí 2647, Coghlan) como en el virtual, las visitas son guiadas por un grupo de jóvenes y adolescentes voluntarios.

Celeste es una de las guías del Museo Virtual y explica que desde el Centro Ana Frank apuestan a "la educación de pares", por ello los guías "son jóvenes voluntarios de entre 15 y 25 años".

"Si te gustaría formar parte del staff, te invitamos a participar de nuestra próxima capacitación", dijo Celeste. La formación consiste en temáticas relacionadas a los Derechos Humanos.

Con el objetivo de aproximarse a lo abordado por las exhibiciones del Museo, la capacitación consiste en talleres que parten del testimonio de Ana Frank para atravesar distintos momentos históricos, hasta desembocar en la actualidad y reflexionar sobre nuestros días.

Los guías son jóvenes voluntarios de entre 15 a 25 años. (Foto: Centro Ana Frank).

Camila Oliva es guía, responsable de turno en el Museo y asistente del área de Comunicación. Comenzó cuando tenía 16 años: "Era muy callada, cuando quería opinar o decir lo que pensaba, no se me tenía muy en cuenta. Pero cuando llegué al Centro Ana Frank, eso cambió. Mi palabra empezaba a importar, tenía un mensaje que transmitir: la esperanza, la tolerancia, el respeto, no ser indiferentes ".

"Nuestro trabajo es que los guías se sientan cómodos, se apropien del espacio, se animen a hacer visitas con todas las herramientas disponibles a su alcance", explica Camila.