Una familia de Puerto Iguazú, Misiones, abrió una convocatoria para viajeros interesados en conocer uno de los principales destinos turísticos de la Argentina mientras colaboran con las actividades de un alojamiento.

La propuesta fue publicada en la plataforma Workaway y está pensada para quienes quieran permanecer en el destino durante un mínimo de tres semanas. A cambio de algunas horas de trabajo por día, los voluntarios reciben alojamiento y pueden compartir comidas con la familia anfitriona.

El establecimiento es un pequeño hostal ubicado en el centro de Puerto Iguazú, administrado por Mariel junto a sus padres, su esposo y sus hijos. Su ubicación permite acceder fácilmente a supermercados, restaurantes, bares, panaderías y la terminal de ómnibus.

Qué tareas tendrá que hacer el voluntario

La búsqueda está enfocada principalmente en personas que puedan colaborar con la recepción del hostal.

Entre las tareas previstas se encuentra recibir a los nuevos huéspedes, acompañarlos durante el check-in y la salida, responder consultas y brindar información relacionada con las Cataratas del Iguazú y las distintas opciones de transporte.

Además, los voluntarios deberán colaborar con algunas tareas de orden y mantenimiento, entre ellas la limpieza de una pequeña piscina.

La jornada contempla unas cinco horas de colaboración por día. Una ventaja de la propuesta es que el voluntario no tendrá que ocuparse de la limpieza integral del alojamiento, ya que la familia cuenta con una persona contratada específicamente para realizar esas tareas.

Qué tareas tendrá que hacer el voluntario. diarionucleo

El requisito clave para participar

Uno de los principales requisitos es contar con un buen manejo del inglés.

La familia considera indispensable este conocimiento debido a que el hostal recibe turistas extranjeros y el voluntario deberá mantener comunicación directa con los huéspedes.

Además, quienes quieran postularse deberán comprometerse a permanecer en el destino durante al menos tres semanas.

Cómo es el alojamiento para los viajeros

El hostal es pequeño y dispone de cuatro habitaciones en total: tres son compartidas y una es privada.

Los voluntarios tienen a disposición una habitación pequeña equipada con una cucheta. En caso de viajar acompañado por otro voluntario, ambos pueden compartir ese espacio.

La habitación cuenta con aire acondicionado y conexión wifi, dos servicios especialmente importantes para quienes realizan una estadía prolongada.

La comida no está incluida, pero ofrecen compartirla

La alimentación no forma parte formalmente del intercambio. Sin embargo, la familia anfitriona explica que suele comer en el propio establecimiento y que está dispuesta a compartir algunas comidas con los voluntarios.

Además, quienes participen tendrán acceso a una cocina en la que encontrarán algunos alimentos básicos para preparar sus propias comidas.

De esta manera, el intercambio combina alojamiento con la posibilidad de integrarse a la dinámica cotidiana de una familia local.

Cuáles son los requisitos del voluntariado

Para participar de esta experiencia en Puerto Iguazú, los interesados deberán cumplir con una serie de condiciones:

Tener disponibilidad para permanecer como mínimo tres semanas .

Colaborar alrededor de 5 horas por día .

Realizar principalmente tareas vinculadas con la recepción de huéspedes .

Brindar información turística sobre las Cataratas del Iguazú y el transporte .

Ayudar con la limpieza de la piscina y algunas tareas de orden.

Contar con un buen nivel de inglés .

Utilizar el espacio de alojamiento destinado a los voluntarios.

Tener predisposición para participar de un intercambio cultural con la familia anfitriona.

Cómo postularse al voluntariado en Puerto Iguazú

La convocatoria se encuentra publicada en Workaway, plataforma especializada en experiencias de intercambio entre viajeros y anfitriones.

Para postularse, los interesados deben crear un perfil en la plataforma y enviar una solicitud al anfitrión. Allí también pueden consultar las condiciones completas de la propuesta y conocer las evaluaciones y experiencias compartidas por otros viajeros.

La oportunidad permite combinar una estadía de varias semanas en Puerto Iguazú con tareas de atención al público y, durante el tiempo libre, conocer uno de los principales atractivos turísticos de Misiones: las Cataratas del Iguazú.