Lollapalooza Argentina 2024: lanzará el line up día por día, ¿cuánto cuestan las entradas?

El Lollapallooza Argentina 2024 se realizará el 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Los interesados podrán adquirir las entradas de preventa en la web oficial de All Access.

La modalidad "Early Birds" permite que el público acceda a las tres jornadas del festival de música, con origen en Estados Unidos, durante los tres días que dure.

En las últimas horas, Recitales Argentina, portal especializado en la difusión de shows en Argentina, informó que las ediciones de Chile y Brasil informaron el line up por día.

Ambas también se realizarán en marzo del próximo año, en simultáneo y después del festival argentino.

Line Up del Lollapalooza día por día: ¿quiénes tocan?

A través de sus redes sociales oficiales, los primeros días de noviembre, los organizadores confirmaron a los artistas extranjeros y nacionales que arribarán en marzo del 2024. Los artistas confirmados son Blink-182; Feid; Sza; Sam Smith; Arcade Fire y Limp Bizkit; entre otros.

Lollapalooza Argentina 2024: ¿precio y cuánto salen las entradas?

Así, el precio para asistir a los tres días del evento escaló a $ 120.000.

Todos los artistas que tocarán en Lollapalooza 2024: grilla completa

Ysy A; Hozier; The Offspring; Thirty Seconds to Mars; Phoenix; Miranda!; Jungle; Diplo; Abvove & Beyond; Meduza; Cristian Castro; Dom Dolla: The Blaze; Grupo Frontera; Rina Sawayama; Dove Cameron; Bandalos Chinos: Zhu; Timmy Trumpet; Omar Apollo; King Gizzard & The Lizard Wizard; MK: Jaden; Mariano Mellino; Peces Raros; Kenia Os; Robleis; Latin Mafia; Loud Luxury: Pierce the veil; Bhavi; The Driver Era; Saiko; Fletcher; FMK; BM; León Arregui; Jere Klein; Nothing But Thieves; Dayglow; Dombresky; El Zar; Overmono; Mesita; Ximena Sariñana; Gale; Alejo Isakk; Koino Yokan; Juliana Gattas; Winona Riders; Blair; Mechayrxmeo; Santi Muk; Franzizca; Akrila; NSQK; _Evlay; Luca Bocci; Chico blanco; Jaze; Anita B Queen; Nenagenix; Santi Celli; Pacífica; Fermín; Ill Quentin; Abril Olivera; Paula Prieto; Lia Kali; Oney1; Joven Breakfast; Un verano; El culto casero; Canals; Mujer cebra; Mar Marzo; Mat Alba; Fin del mundo; Babeblade; Juana Rozas; Trucha; Daniela Milagros; Joelle; y Fiah Miau.