Una propuesta publicada en Worldpackers busca voluntarios que quieran instalarse temporalmente en Ushuaia y colaborar con distintas tareas domésticas a cambio de alojamiento. La experiencia está pensada para quienes quieran conocer el destino mientras forman parte de la rutina de una casa de familia.

A cambio de cuatro horas de ayuda por día, los participantes pueden acceder a una habitación privada, utilizar distintos espacios de la vivienda y disfrutar de dos días libres por semana. La convocatoria acepta personas que viajen solas, parejas y dúos.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

La principal actividad consiste en ayudar con la limpieza profunda y el mantenimiento de la casa. La colaboración es de cuatro horas por día, lo que suma 20 horas semanales, y contempla tareas en dormitorios, cocina, baños, espacios comunes y sectores exteriores.

Entre las actividades también se encuentra hacer las camas, mantener el orden y colaborar en la preparación, terminación y servicio de algunas comidas.

La propuesta puede incluir otras tareas según las necesidades del momento. Algunas de ellas son cocina y pastelería, cuidado de una gata, mantenimiento de plantas, costura, pequeñas reparaciones, artesanías y cuidado de jardines.

También existe la posibilidad de colaborar con la huerta durante primavera y verano, aunque para esta actividad se solicita experiencia previa. Otra alternativa es ayudar con la creación de contenido para Instagram.

Ushuaia, Tierra del Fuego. Unsplash.

Los horarios pueden variar según el día. De lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos, las tareas se realizan por la tarde. Los martes y jueves se trabaja por la mañana, aunque existe la posibilidad de dividir las cuatro horas en dos turnos.

Qué ofrece la casa a cambio

Uno de los principales beneficios es una habitación privada, por lo que cada voluntario cuenta con un espacio propio durante su estadía. Además, dispone de acceso gratuito a la lavandería y puede utilizar la cocina equipada para preparar sus comidas.

La experiencia también incluye clases de yoga gratuitas y conexión a internet básica para realizar algunas actividades de manera remota.

Después de cumplir con los días de colaboración correspondientes, los voluntarios tienen dos días libres por semana para descansar o recorrer Ushuaia.

La convocatoria permite postularse de manera individual, en pareja o junto a otra persona. Además, quienes participen pueden comunicarse en español, francés, inglés o italiano.

Ushuaia, Tierra del Fuego. Unsplash.

Requisitos y condiciones para participar

La propuesta, publicada en Worldpackers, establece distintas normas de convivencia. Se pide mantener una actitud respetuosa y responsable, cuidar los muebles y electrodomésticos y conservar limpios los espacios utilizados.

También existen restricciones sobre los horarios: no se permite cocinar ni limpiar la cocina después de las 21:30 y desde las 22 se debe mantener silencio. Además, los martes y jueves entre las 15 y las 17 no se puede permanecer dentro de la casa.

Los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visa no están incluidos y quedan a cargo de cada participante.

Quienes quieran postularse pueden consultar la propuesta completa y enviar su solicitud a través de Worldpackers.