YouTube transmitirá las películas de los 21 festivales de cine de 2020

El Festival digital de 10 días de duración, producido y organizado por Tribeca Enterprises de Robert De Niro, en conjunto con YouTube, contará con la programación de 21 festivales, incluidos el Festival Internacional de Cine de Berlín, Cannes y Venecia.

Entre lo más destacado se incluye el estreno mundial de Ricky Powell con Natasha Lyonne y LL Cool J, el estreno mundial de Motorcycle Drive By de Third Eye Blind, charlas que incluyen a Francis Ford Coppola con Steven Soderbergh, Song Kang-ho con Bong Joon-ho y Jackie Chan y un set del DJ Questlove.

We Are One: A Global Film Festival, ideado a raíz de la suspensión de todos los festivales por la pandemia de coronavirus, presentará entre el 29 de mayo y el 7 de junio más de 100 películas provenientes de 35 países, además de charlas, contenido de realidad virtual y actuaciones musicales.

"El evento digital de 10 días de duración celebrará voces mundiales, exaltará las películas que tienen el poder de generar un cambio y reunirá a audiencias de todo el mundo para crear conexiones significativas" dicen. "Reuniendo a algunos de los artistas, narradores de historias y curadores más talentosos del mundo en torno a un esfuerzo central para brindar entretenimiento y asistencia en forma de organizaciones de apoyo que responden a la pandemia de COVID-19" agregan.

We Are One: A Global Film Festival incluye 13 estrenos mundiales, 31 estrenos online y cinco internacionales online.

Se podrán ver 23 largometrajes narrativos y 8 largometrajes documentales, 57 cortometrajes narrativos y 15 cortometrajes documentales, 15 charlas de archivo junto con 4 exclusivas del festival y 5 piezas de programación de VR.

Entre las charlas, además de la mencionadas, sobresale la de Jane Campion y Claire Denis. Mientras que la selección de realidad virtual en 360 grados contará con el documental nominado al Emmy Travelling While Black y Atlas V, un largometraje de ciencia ficción protagonizado por Bill Skarsgard, así como títulos adicionales con talentos notables como John Legend, Oprah Winfrey y Lupita Nyong'o. También habrá actuaciones musicales especiales, incluido un DJ set de 30 minutos por Questlove.

El calendario completo del festival se puede encontrar en el sitio www.weareoneglobalfestival.com