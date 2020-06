Volver a correr en cuarentena: dos puntos que no podés dejar de lado antes de dar las primeras zancadas

Hay dos temas centrales que no podemos dejar de profundizar antes de salir y dar nuestras “primeras zancadas”. La primera es, por supuesto, la salud y los cuidados necesarios que debemos tomar con respecto al Covid-19 y, en segundo lugar, la ansiedad por volver a nuestro estado de entrenamiento al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Es muy importante conocecr y cumplir la reglamentación dispuesta por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo salir en los horarios permitidos, como máximo de a dos personas y con todas y cada una de las medidas preventivas.

Como profesor, mi recomendación es evitar los horarios y lugares donde se pueden producir aglomeraciones: lo ideal es no salir ni en el primero ni en la último horario de la franja permitida y tratar de no acudir a los grandes espacios verdes, donde se reúne mucha gente.

Pero además, es muy importante cuidar nuestro cuerpo en el regreso. Hoy nos toca volver en otras formas y condiciones, una de ellas es volver a amigarnos con el impacto con el suelo, fundamentalmente para no sobreexigir a nuestras articulaciones y huesos; respirar y cuando nos crucemos a otro corredor mirar para otro costado; salir en pareja y evitar los grupos.

Con respecto a volver a nuestro estado de entrenamiento hay que evaluar en qué situación física nos encontrábamos en el inicio del confinamiento y qué tipo de actividad o entrenamiento realizamos durante la cuarentena. Es de suma importancia tomar conciencia que tenemos un solo cuerpo y por lo tanto cuidarlo es aprender a escucharlo. No pequemos de ansiosos. Disfrutemos del momento y no nos desesperemos. Todavía nos quedan muchos kilómetros por recorrer.

Si perteneces al grupo de personas que no realizaron actividad física o la misma fue muy escasa, durante el aislamiento, la clave es empezar de a poco y de forma gradual, de lo contrario el riesgo de lesión es mucho más alto. Pregúntale todo lo que necesites saber a tu entrenador, a tu médico y una vez más, escuchá a tu cuerpo.

Para aquellos que mantuvieron de forma activa y regular su entrenamiento, la vuelta a la práctica deportiva será con un estado no muy distinto con el que recibieron al confinamiento. Con lo cual podrán realizar rutinas con otra intensidad y duración que les permitirá continuar con su plan de entrenamiento y sentir de a poco esas "buenas sensaciones" que llegan cuando estamos en nuestro punto óptimo de entrenamiento. Y aunque las fechas de las carreras estén modificadas y no haya nada seguro, es importante seguir focalizado en el objetivo planteado, no perderlo de vista y hoy más que nunca pensar que cada zancada te acerca más a lo que tanto te gusta y te hace bien.

Por último y no menos importante la práctica de deportes y actividad física deben estar guiadas por profesores de educación física y con el apto médico correspondiente.