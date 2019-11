Vistas de cristal a más de 344 metros de altura: así será el nuevo mirador de Nueva York

Edge, la plataforma de observación al aire libre más alta del hemisferio occidental, abrirá al público el 11 de marzo de 2020 ofreciendo a los visitantes la oportunidad de ver y experimentar la ciudad de Nueva York como nunca antes. .

Atravesando el cielo a 100 pisos desde su altura récord de 344 metros, Edge revelará increíbles vistas de la ciudad, del oeste de Nueva Jersey y del estado de Nueva York, abarcando hasta 128 kilómetros.

Los visitantes podrán compartir un brindis con champaña bajo las nubes como también inclinarse sobre la ciudad contra las paredes de vidrio en ángulo, disfrutando del horizonte al aire libre desde el piso 100 al 101 o bien del piso de vidrio.

“Pisar Edge es como salir al cielo. Toda la experiencia está diseñada para inspirar a los visitantes y encender una nueva pasión por la ciudad de Nueva York con múltiples elementos de emoción incorporados, los que aseguran que Edge se convierta en una atracción local imperdible y obtenga un lugar destacado en la lista de deseos de cada viajero", dijo Jason Horkin, Director Ejecutivo de Hudson Yards Experiences.

Edge estará abierto los siete días de la semana durante todo el año, de 8:00 a.m. a medianoche. Los tickets de admisión general ya están a la venta y costarán u$s 36 comprados en línea y u$s 38 comprados en el lugar. Para niños, tendrán un valor de u$s 31 comprados en línea y u$s 33 en el lugar. También habrá tarifas especiales disponibles para personas mayores, miembros activos y retirados del ejército de Estados Unidos y grupos.

Un bar de champaña, ubicado en el piso 100, ofrecerá una copa o cóctel exclusivo y bocados ligeros para disfrutar en el interior o al aire libre en la terraza. El mismo será operado por el grupo Rhubarb, con sede en Londres. A su vez, Rhubarb operará Peak, el restaurante, bar, cafetería y espacio para eventos ubicado en el piso 101.

Diseñado por William Pedersen y Kohn Pedersen Fox Associates (KPF), Edge redefine el horizonte de Nueva York. Se trata de una maravilla de la ingeniería moderna y del diseño estructural: la plataforma de observación de 346 toneladas consta de 15 secciones, cada una con un peso de entre 15 y 45 toneladas, todas atornilladas y ancladas a los lados este y sur del edificio.

El área de visualización al aire libre de 696 metros cuadrados está rodeada por 79 paneles de vidrio, cada uno con un peso de 635 kilogramos, fabricados en Alemania y terminados en Italia. Los interiores de Edge y Peak están siendo diseñados por Rockwell Group.

Edge será un punto importante de Hudson Yards, el nuevo vecindario de 11 hectáreas en el West Side de Manhattan que reúne experiencias de moda, gastronomía y cultura junto con la sede de docenas de corporaciones líderes, miles de residencias, cinco hectáreas de parques públicos y espacios abiertos y lugares públicos interactivos, incluyendo The Vessel, estructura diseñada por Thomas Heatherwick y Heatherwick Studio.