Viajar, un hábito que no se resigna ni por la crisis

En verano o en invierno; en una escapada de fin de semana o en un viaje de tres semanas al exterior; en avión o en auto: no importa cómo, los argentinos siempre encuentran el modo de seguir viajando a pesar de la crisis económica.

"Al argentino le gusta planificar, y la crisis lo obliga a ser lo más creativo posible. Por eso es común que, en busca de conseguir los mejores precios, contrate la estadía por un lado y los vuelos por otro, haciendo uso de blogs especializados con alertas de vuelos económicos y promociones aéreas", plantea un informe de la compañía de asistencia al viajero Travel Care.

El reporte destaca que más del 80% de los argentinos elige viajar sin un paquete turístico armado, haciendo un uso estratégico de millas y promociones. "Con la disponibilidad de recursos online, el turista smart planifica su viaje como un tetris, donde el objetivo es optimizar los costos para que el bolsillo duela menos", agrega.

En cuanto a las preferencias, los destinos internacionales siguen liderando el podio, con estadías promedio de entre 15 y 16 días. Brasil, con Río de Janeiro a la cabeza; y Europa, con Madrid y Barcelona como favoritos, pican en punta. Miami, en los Estados Unidos, y Cancún, en México, también aparecen en la lista.

Europa y Asia, lógicamente por la distancia, son los lugares que registran la mayor estadía promedio, con 26,5 noches.

"Las estadías prolongadas son una elección obvia, ya que permiten amortizar los pasajes aéreos. En el caso de asistencia en viajes, particularmente para Europa, los turistas deben saber que para ingresar es obligatorio contar con una asistencia al viajero de 30.000 euros como mínimo", indicó Jerónimo Pou, director de Travel Care.

No obstante, desde la agencia de viajes Almundo señalan que la brecha con los viajes nacionales empezó a achicarse: 57% para los destinos del exterior y 43% para los locales en agosto. Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Córdoba y Mendoza fueron los que lideraron la decisión de compra, con una estadía promedio de 6 días.

En esto coincidió un informe de Booking.com, el metabuscador de viajes para reservas de alojamiento, que reveló que entre enero y agosto de este año los destinos más reservados por los argentinos fueron Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, San Carlos de Bariloche y Salta.

La anticipación es otro factor clave para conseguir buenas tarifas debido a la inestabilidad del dólar, la inflación y la variación de precios. Sobre todo, si hay opciones de financiación. De hecho, la Argentina es el país de América latina donde las vacaciones se reservan con mayor tiempo de antelación.

Según el reporte Almundo Insights, los argentinos compran sus vuelos para destinos nacionales -en promedio- con 50 días de anticipación. Este número se duplica en el caso de los vuelos internacionales, llegando a 110 días. Los hoteles internacionales, en tanto, se eligen entre los 95 y 100 días previos al viaje, mientras que los nacionales se compran 35 días antes.

"Los argentinos, y la clase media especialmente, han adquirido el hábito de viajar al exterior casi como lo es salir a comer. Que ahora, por la devaluación, lo hagan con menor frecuencia, es otra faceta del fenómeno, pero confío en que el turismo emisivo local seguirá teniendo un rol relevante en el mercado a mediano plazo", opinó Pou, de cara a la temporada de verano.

Respecto a dónde y cuánto gastan los argentinos, el mayor gasto diario promedio se registró en los Estados Unidos y Canadá, con u$s 119,4 dólares. Le siguen los países del bloque Resto de América, con u$s 103,3. El gasto promedio es de u$s 88,2 e incluye hotel, alimentos, viáticos y cobertura de salud.

A la inversa, los que más reservaron para venir al país fueron brasileros, chilenos, franceses y uruguayos.