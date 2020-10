VACACIONES 2021: en Punta del Este abre Fasano, el hotel de lujo más exclusivo de Uruguay

En Punta del Este abre el resort de lujo favorito de los argentinos: cuánto cuesta la noche Las vacaciones 2021 de verano se acercan. Punta del Este es uno de los destinos y playas favoritos de los argentinos. Si bien el gobierno de Uruguay anunció que va a tener las fronteras cerradas y no recibirá a turistas extranjeros, muchos argentinos podrán disfrutar de Fasano Las Piedras, el exclusivo resort que el 30 de octubre abre sus 10 habitaciones y suites. Cuánto cuesta pasar la noche en el hotel más lujoso de Punta

El exclusivo hotel Fasano Las Piedras, en Punta del Este, reabre sus puertas el 30 de octubre para dar inicio a una temporada de vacaciones de verano 2021 que será muy diferente, ya que Uruguay decidió cerrar sus fronteras a los turistas para evitar la propagación del coronavirus.

Ubicado en la zona de La Barra, en Maldonado, el hotel estaba trabajando desde octubre con sus dos restaurantes, pero no recibía a huéspedes. Ahora anunció que a partir de noviembe reabrirá sus instalaciones de manera gradual, iniciando con una cantidad reducida de habitaciones y servicios limitados.

El hotel reabrirá al público sus 10 habitaciones y suites, donde una pasar una noche varía entre los u$s 380 para una habitación superior, u$s 523 para una deluxe y u$s 736 para una suite.

La idea es realizar una evaluación constante de la situación para garantizar la seguridad y el bienestar de los huéspedes y trabajadores, aplicando los protocolos sugeridos por el gobierno uruguayo y la Organización Mundial de la Salud.

Fasano, el restaurante más exclusivo del hotel, está ubicado en el punto mas alto de la propiedad y abre los viernes y sábados por la noche. En tanto, su restaurante Locanda abre los viernes, sábados y domingos al mediodía.

El hotel Fasano, que cumple 10 años en Punta del Este, ha tenido entre sus clientes a celebridades internacionales como Ron Wood, David Guetta y Gerard Butler y a estrellas y empresarios argentinos como Susana Gimenez, Marcelo Tinelli, Alan Faena, Valeria Mazza, Eduardo Constantini y Adolfo Cambiasso.

Este verano Punta del Este vivirá una temporada diferente, lejos de las fiestas que la ponían en el centro del escenario internacional por la visita de celebridades mundialmente famosas.

Ante esta reapertura especial, el hotel ofrece el programa 'One More Night': para estadías de 3 o 4 noches, ofrece la última noche de regalo; mientras que para estadías de 7 noches, las 2 últimas serán invitación. Además, el programa 'Redescubra Punta del Este', que incluye alojamiento, desayuno y cena para dos personas en uno de sus restaurantes.

El presidente Luis Lacalle Pou anunció que durante el verano las fronteras de Uruguay permanecerán cerradas, con algunas excepciones. El viceministro de Turismo uruguayo, Remo Monzeglio, dijo que el cierre de las fronteras para los viajeros extranjeros no es un anuncio que les traiga "alegría", en especial respecto a los turistas argentinos y brasileros, pero consideró que de esta manera "se prioriza el cuidado de la salud humana ante todo".

Uruguay recibió en 2019 unos 3.500.000 turistas extranjeros, de los cuales 1.800.000 fueron argentinos y 400.000 brasileños, con un impacto económico del orden de los 2.300 millones de dólares. El arribo de visitantes argentinos representa el 56% del total de ingresos anuales del turismo extranjero al vecino país y el 70% en los meses de verano.