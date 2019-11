"Un nuevo Italpark requiere u$s 20 millones de inversión y un lugar espectacular"

¿En qué consiste la AAPA?

La AAPA, es una Cámara que tiene más de 20 años de existencia, tenemos 45 asociados (Temaiken, Mundo Marino, Aventura Center, Sacoa, Isla de la fantasía, etc) y yo soy uno de los socios fundadores. Tenemos todo tipo de parques, desde el parque tradicional con montañas rusas o juegos mecánicos; los parques que nosotros llamamos "centro de entretenimiento familiar" que son los que están básicamente en centros comerciales; tenemos los parques acuáticos; oceanarios; bioparques; parques temáticos. Pero también tenemos proveedores de la industria como asociados, como fabricantes de fuentes de agua, de sistemas electrónicos de acceso, simuladores, peluches, etc

¿Cómo está funcionado el negocio en la actualidad? ¿tuvieron baja de entradas?

La caída existió, eso es real, especialmente en lo que tiene que ver con el beneficio porque no pudimos acompañar con los precios el costo de la inflación porque sería contraproducente. Tratamos de hacer un esfuerzo para mantenernos lo más competitivos posible y que la gente pueda venir, pero si la gente tiene problemas de bolsillo, entre ir a un supermercado o ir a un parque vas a un supermercado.

De todas formas, muchas veces cuando te va mal y no podés tomarte vacaciones y no podés hacer ciertas cosas, esto no deja de ser medianamente accesible y un padre de familia le puede dar un poco de alegría y diversión a sus hijos.

Así que nos afecta como a todos. No somos una burbuja, pero somos siempre una industria optimista.

¿Tienen algún promedio de asistencia a los diferentes parques y centros asociados?

Somos 45 asociados, pero tenemos arriba de 100 puntos de venta, porque hay algunos que tienen más de 20 puntos de venta. Según un estudio que mandó a hacer la asociación mundial del año 2017, tuvimos 37,5 millones de visitas aproximadamente. Ese mismo año se crearon 9500 empleos directos y 4500 indirectos.

Estamos en una gran parte del país, pero en la provincia de Buenos Aires tenemos cerca del 40% de las operaciones.

¿Cuál es la situación en la ciudad de Buenos Aires?

Hay muy poco parque, el 16%, básicamente porque la ciudad de Buenos Aires tiene pocos lugares disponibles, los cuales además muchas veces son muy caros.

¿No hay parques con montañas rusas en Capital?

No. Los últimos que hubo fueron el Italpark y el Parque de la Ciudad

¿Porqué no funcionan? ¿No cierran económicamente? Hacer un mini Disney, bien hecho, con toda la tecnología, moderno, ¿no cierra?

Habría que ver. Estamos hablando de un parque pequeño Un parque escala Italpark no bajaría de u$s 20 millones de inversión y necesitaríamos un lugar espectacular para hacerlo, que no quita que no vaya a haber. Tiene que aparecer ese lugar y habrá que convencer, no en este contexto actual, a los inversores.

Un gran parque en América Latina, en Brasil por ejemplo, cuesta como 50 dolares la entrada ¿cómo hacés para cobrar 50 dólares la entrada acá?

Personalmente, los parques y centros de entretenimiento no me dan mucha seguridad ¿cómo es ese tema?

Los asociados nuestros le dan mucha importancia al tema seguridad. Nosotros trabajamos muchísimo en seguridad. Tenemos contratado un experto en la asociación, que a su vez está contratado por varias de las empresas que son asociadas nuestras. Es un experto a nivel mundial y el mejor de toda la región. Todos los años hacemos seminarios de seguridad y cada dos años viene un especialista de los Estados Unidos para dar conferencias sobre el tema. Vienen de Disney, de Universal, etc.

¿Qué es lo que más le gusta a los argentinos? ¿La montaña rusa?

Todos los tipos de parques son exitosos. Los chicos son muy felices también yendo a Mundo Marino a al acuario de Mar del Plata. Van a Temaiken y ven los animales en un ámbito totalmente cuidado...

¿No tienen problemas en Mundo Marino con los animales en cautiverio?

Es una movida que existe, pero ellos están trabajando muy bien, con programas educativos, los animales nacieron todos ya en cautiverio. Rescatan animales que vienen empetrolados, hacen una tarea muy grande en ese sentido.