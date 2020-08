US OPEN 2020 en Nueva York: cuándo es, fechas y horarios de partidos, dónde ver el Us Open

US Open 2020: quiénes son los argentinos que juegan hoy y a qué hora Cuándo empieza el US Open 2020. Se juega en la burbuja montada en Nueva York. Por qué no juegan Nadar ni Federer. Hay 6 tenistas argentinos. Novak Djokovic es la estrella del torneo. Cuándo son los partidos y dónde verlos

Este lunes 31 de agosto empieza el US Open 2020 en Nueva York. Por primera vez en este siglo habrá un Grand Slam sin Rafael Nadal (2) ni Roger Federer (4). Desde 1999, cuando el español era un adolescente y el suizo no pasaba de las qualys en los torneos grandes. Sus ausencias tienen motivos distintos: Federer convalece de una operación en una rodilla, mientras que Nadal no estará por los riesgos de la pandemia.

Son varias las estrellas que decidieron no presentarse en Nueva York (Gael Monfils, Fabio Fognini, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios, Jo-Wilfred Tsonga), donde al igual que en otros deportes se estableció una "burbuja" de protección para los participantes. Tampoco lógicamente habrá público en las gradas.

La ausencia es más notoria entre las damas, ya que seis del Top 10 mundial del circuito femenino resolvieron no viajar por las condiciones sanitarias, incluyendo a la australiana Ashleigh Barty (1) y la rumana Simona Halep (2).

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis sudamericano, Juan Ignacio Londero y Federico Coria, serán los tres argentinos que jugarán hoy sus partidos de la ronda inicial en la primera jornada del segundo Grand Slam del año que se jugará en el Billie Jean King National Tennis Center.

Schwartzman, ubicado en el puesto 13 del ranking mundial de la ATP y noveno cabeza de serie, se medirá con el británico Cameron Norrie (77) a partir de las 12 con televisación de ESPN.

En el caso de ganar, el tenista de 28 años jugará su siguiente partido frente al vencedor del cruce entre el rosarino Coria (103) y el taiwanés Jason Jung (120), quienes se enfrentarán también desde las 12 y con televisación de ESPN 3.

Por su parte, Londero (62), de 27 años, jugará a partir de las 12 ante el ruso Evgeny Donskoy (114) y si logra superarlo su siguiente rival surgirá entre el croata Borna Coric (33) y el español Pablo Andújar (53).

De los demás argentinos, el único que no sabe cuándo jugará es Federico Delbonis (78), debido a que la jornada de mañana sólo tiene programados por el momento los partidos de las canchas principales.

Delbonis jugará el martes no antes de las 22 frente al ruso Daniil Medvedev (5). Al ganador lo espera el serbio Laslo Djere (80) o el australiano Christopher O'Conell (115).

La 'burbuja' de Nueva York, sede del US Open

Los otros argentinos en el cuadro de singles son Guido Pella (35) y Leonardo Mayer (118), mientras que en el cuadro de dobles, que comenzará el miércoles, estarán el marplatense Horacio Zeballos (4) en dupla con el catalán Marcel Granollers (16), y el tandilense Máximo "Machi" González (42) con el italiano Simone Bolelli (72).

En la jornada de este lunes los principales atractivos serán las presentaciones de los máximos favoritos de ambos cuadros en la cancha central Arthur Ashe.

A partir de las 12, la checa Karolina Pliskova (3) enfrentará a la ucraniana Anhelina Kalinina (145), mientras que desde las 19 el serbio Novak Djokovic (1), invicto este año con 23 triunfos, jugará ante el bosnio Damir Dzumhur (107).

Djokovic reafirmó su favoritismo tras coronarse en el torneo de Cincinnati, luego de ganar una final ante el canadiense Milos Raonic. Fue su triunfo número 23 en línea y su Masters 1000 número 35, igualando el registro de Rafael Nadal en ese tipo de torneos.

El US Open ofrecerá u$s 53,4 millones entre los participantes, contra los u$s 57 millones de 2019, con u$s 7,6 millones dedicados a la ayuda de los jugadores afectados por la pandemia de Covid-19.

Aunque el dinero del premio de primera ronda de individuales de hombres y mujeres aumentó un 5% (de 58.000 a 61.000), mientras que el premio de individuales de segunda (u$s 100.000) y tercera ronda (u$s 163.000) no cambió. Tanto el campeón masculino como femenino ganarán u$s 3 millones, es decir u$s 850 mil menos que en la edición anterior.

Djokovic, el gran favorito

Entre las medidas de seguridad establecidas para evitar contagios, los tenistas tuvieron que llegar al menos 4 días antes de su debut y quedarse encerrados en las habitaciones hasta recibir el resultado en los exámenes de PCR. Además, los jugadores no podrán visitar Manhattan entre partidos, los autos oficiales del torneo funcionarán con la mitad de su capacidad y adentro hay zonas de juegos para que los tenistas se distraigan