Récord: las cinco grandes ligas de Europa ya gastaron más de u$s 7000 millones en 2019

Los equipos de las cinco grandes ligas europeas de fútbol (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia) registraron un nuevo récord de gastos en traspasos y cesiones, con más de 6600 millones de euros (u$s 7275 millones) desembolsados en lo que va de 2019, según un informe difundido por el Centro Internacional de Estudio del Deporte (CIES), con sede en Neuchâtel (Suiza), y que trabaja en conjunto con la FIFA.

Según esta organización, el anterior récord estaba fijado en 6100 millones de euros (u$s 6723 millones) y se dio en el año 2017.

El CIES estima que el nuevo récord se explica por el aumento del precio de los jugadores en el mercado, después de un 2018 de contracción, en el que los gastos entre los clubes alemanes, ingleses, españoles, italianos y franceses alcanzó los 5800 millones de euros (u$s 6400 millones).

"El precio de los jugadores en el último mercado aumentó un 31% en relación al año anterior. Desde 2014 la tasa de inflación anual en el mercado de fichajes de los futbolistas del Big 5 ha sido del 26%", estima esta fundación basándose en un algoritmo propio, que analizó una muestra de 1852 traspasos.

Los clubes ingleses son los que dominan en inversiones en traspasos con 1900 millones de euros (un poco más de u$s 2000 millones) a nivel global. Los siguen los españoles con 1503 millones (u$s 1656) los italianos con 1500 millones (u$s 1653), alemanes con 880 millones (u$s 970) y los franceses con 830 millones (u$s 914).

El Atlético de Madrid, con 329 millones de euros (u$s 362 millones) invertidos en 2019, es el club que más gastó en Europa, impulsado por los 126 millones de euros (u$s 140 millones) pagados por Joao Félix.

Lo sigue en dinero gastado el Real Madrid, con los 324 millones de euros (u$s 357 millones) que pagó para contratar, entre otros, al belga Eden Hazard y al serbio Luka Jovic.

Por otra parte, el Manchester City alcanzó un récord nunca antes visto en la historia del fútbol. Según el CIES, superó los 1000 millones de euros (u$s 1100 millones) de gasto en la última década, con un desembolso concreto de 1014 millones. Lo siguen París Saint Germain (913) y Real Madrid (902), que se quedan cerca de esta astronómica cifra.

El Barcelona y el Atlético de Madrid también entran entre los diez primeros de este ránking con un gasto de 697 millones y 550 respectivamente. United (751), Juventus (719), Liverpool (639), Chelsea (561) y Arsenal (498) completan este top ten de inversión en fichajes en esta última década.

Que los dos primeros clubes de este listado sean City y PSG, no es casualidad. En 2008 el grupo inversor de Emiratos Árabes dirigido por el jeque Al-Nahyan se hizo con el control del equipo bluesky. Esto supuso una importante inyección de capital para que el equipo creciera económica y deportivamente, y en consecuencia dejara de ser el vecino pobre de Manchester. En el caso de la entidad parisina, ocurrió algo similar tres años después. En su caso el dinero llegó desde Qatar en 2011 con el objetivo de llevar la Champions League a la capital francesa por primera vez en la historia, algo que todavía no ha conseguido.