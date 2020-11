Nitto ATP Finals en Londres: cuándo es, cómo verlo y en qué grupo del torneo de tenis juega Diego Schwartzman

Llegó el turno del Nitto ATP World Tour Finals, en The O2 de Londres, en el cierre de esta particular temporada 2020. Los ocho mejores jugadores en singles y las ocho parejas más destacadas en dobles participarán de este certamen (el de mayor importancia después de los cuatro que integran el Grand Slam), que se celebra en la capital inglesa desde 2009, y que se desplazará a Turín, Italia, entre 2021 y 2025.

En singles, los ocho clasificados son: Novak Djokovic (1º), Rafael Nadal (2º), Dominic Thiem (3º), Daniil Medvedev (5º), Stefanos Tsitsipas (6º), Alexander Zverev (7º), Andrey Rublev (8º) y Diego Schwartzman (9º), como único representante latinoamericano.

En dobles también se reunirán los que hicieron mayor mérito en el año, entre ellos Horacio Zeballos (primer doblista argentino que llega en los últimos 16 años), en pareja con el español Marcel Granollers, ganador aquí en 2012 con su compatriota Marc López.

Schwartzman compartirá el grupo "Tokio 1970" con el serbio Novak Djokovic (con quien debuta el lunes en segundo turno), el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev, en el primer Masters de su carrera, que se jugará entre el 15 y el 22 de este mes, según el sorteo realizado ayer por la ATP. El otro grupo, denominado "Londres 2020", estará integrado por el español Rafael Nadal, el austríaco Dominic Thiem, el griego Stefanos Tsitsipas (último campeón de la competencia) y el ruso Andrey Rublev.

"Si pudiera elegir, tratándose de una superficie rápida, prefiero a los que son mejores en polvo, Nadal, Thiem y Tsitsipas, ellos me darían la chance de poder jugar más. Si me tocan los otros sería más difícil, te matan a saques", había dicho Schwartzman el martes último, en un encuentro virtual con los medios argentinos. Justamente le tocó compartir zona con los tres tenistas que no quería sobre la pista dura y bajo techo del O2 Arena, es decir un auténtico "Grupo de la Muerte".

Esta vez, el torneo se jugará sin público debido a las medidas sanitarias de Londres por la pandemia de coronavirus, con lo que la organización decidió una reducción del 37% en sus premios en relación a lo que repartió el año pasado. De esta forma pondrá en juego un total de u$s 5,7 millones, contra los u$s 9 millones de la edición 2019. Así, el máximo dinero que podrá ingresar un tenista serán u$s 1,56 millones en caso de ganar el certamen sin perder ni un solo partido. Esto supone un 45,5% menos que los u$s 2,87 millones que hubiera ganado un campeón invicto en 2019.

Solamente por participar, la ATP desembolsará a cada jugador u$s 153.000 (u$s 215.000 en 2019); por victoria en partido Round Robin también u$s 153.000 (u$s 215.000 en 2019); un triunfo en Semifinales significarán u$s 402.000 (u$s 657.000 en 2019) y, por la victoria final, serán u$s 550.000, contra los u$s 1.354.000 que se llevó Tsitsipas por su triunfo ante Thiem, o sea que quien corone se llevará un poco más de la tercera parte que se entregó el campeonato anterior. En dobles, los premios también son bastante menores: el máximo que puede obtener una pareja que gane el torneo invicta será de u$s 284.500, un 46% menos que en 2019.

Entonces, el reparto es el siguiente; por participar recibirán u$s 68.500 (u$s 103.000 en 2019); Victoria en partido Round Robin u$s 30.000 (u$s 40.000 en 2019); Triunfo en Semifinales u$s 56.000 (u$s 106.000 en 2019), y Victoria Final no invicta u$s 70.000 (u$s 204.000 en 2019).

La principal causa de esto lógicamente es la crisis económica que provocó la pandemia. El año calendario del tenis se vio afectado por el COVID-19, con varios torneos suspendidos o aplazados, nuevos sistemas de puntuación y repartición de los premios, con la consiguiente merma de ingresos tanto de espectadores, auspiciantes y transmisiones televisivas. El último torneo del año no quedó ajeno a ello, y es por eso que no se repetirá el aumento que hubo en la edición pasada en cuanto a los premios económicos.

Arrancando este domingo, la televisación estará a cargo de las diferentes señales de ESPN y los horarios de los partidos durante toda la semana serán los siguientes: Dobles a las 9 y a las 15 hs; y Singles se jugarán a las 11 y a las 17 hs, siempre en horario de la Argentina.