Netflix y The Last Dance: dónde y cuándo ver el último capítulo de la serie documental de Michael Jordan más vista en la cuarentena 'The last dance', la serie documental sobre Michael Jordan batió récords en Netflix durante la cuarentena por coronavirus. Es una producción original de ESPN que muestra la historia y los secretos del basquetbolista, que fue astro de los Chicago Bulls en los '90

Con más tiempo libre, la cuarentena por el coronavirus disparó el consumo de series y películas en el mundo. La serie documental 'The last dance', que muestra el paso del basquetbolista Michael Jordan por los Chicago Bulls y la historia y secretos de vestuario de las estrellas de la NBA en esa época, marcó récords de audiencia en el canal ESPN y en la plataforma de streaming Netflix .

'The last dance' resume la temporada 1997-98, en la que los Bulls obtuvieron el sexto título de NBA en 8 años. Su primer capítulo reunió a 6.3 millones de personas ante la televisión y el segundo a más de 5.8, informaron desde la producción del programa.

Según trascendió, Michael Jordan habría cobrado u$s 4 millones por la serie, pero anunció que los donará a través de su fundación para causas benéficas.

Las polémicas de la serie sobre Jordan

Craig Hodges, excompañero de Michael Jordan en el Chicago Bulls campeón de 1990/91 y 1991/92, criticó "todo el circo de la cocaína" que se muestra en la serie.

"Los jugadores somos una fraternidad, y me disgustó escuchar todo el circo sobre la cocaína. Pensé que jugadores de ese equipo quizá se sentaron a ver el capítulo con sus familias y se vieron obligados quizá a explicarles a sus hijos esa situación", apuntó.

Jordan, en los primeros capítulos, ventiló que en el plantel de mediados de los '80 se "tomaba cocaína, se fumaba y se bebía cerveza en el vestuario y en las concentraciones".

Además, Hodges también atacó a Jordan porque tildó de "egoísta" a Scottie Pippen, una de las figuras que tenía un contrato bajo dentro de la franquicia y se perdió parte de la temporada 1997-98 por una operación. "La parte de Pippen diciendo que era egoísta. Vamos hombre, vamos. Y también lo del último capítulo con Horace Grant. Le quiero hacer saber a MJ que eso no está bien. Horace no merece ese trato por las Jordan Rules. Estoy un poco enojado por cómo entrevistaron a todos, menos a mí", cerró.



Hodges emigró a Italia luego de ser bicampeón con Chicago Bulls y nunca más regresó a la NBA por "censura del Gobierno de George Bush", según relató en CBS Sports.

Por su parte, el exbasquetbolista croata de Chicago Bulls, Toni Kukoc, también apuntó contra la serie. “Espero que se vea la parte de celebración en vez de buscar culpables o preguntarse por qué no se ganaron 10 títulos o más. El mundo fue muy feliz cuando todo aquello ocurrió y no sé por qué hay gente a la que le molesta″, dijo en una entrevista con NBC.

Kukoc llegó a los Bulls en la temporada 1993-1994 tras ser electo en el Draft de 1990 y conquistó tres anillos con el equipo liderado por Michael Jordan y Scottie Pippen. De hecho, el croata defendió al criticado manager general de la franquicia, Jerry Krause, y relató: "Jerry siempre me decía lo mismo: 'No tienes ni idea de lo que tenemos: un entrenador increíble, buenos veteranos como John Paxson y Bill Cartwright, dos superatletas como Jordan y Pippen".

"Se lo pasaba bien hablando de todos ellos, lo disfrutaba. Nunca decía: 'Yo he construido este equipo, yo he hecho esto y aquello'. No. Siempre lo hacía poniendo en valor a los Bulls como organización. La gente que no estaba allí ya asume una opinión: 'Su ego se metió por medio y por eso destrozó la dinastía'. Ya no es que no aprecien lo que hizo, es que quieren destrozarlo", concluyó Kukoc.

Tal como sucedió desde su estreno, cada domingo se emitieron los nuevos capítulos en ESPN y, un día después, ya estuvieron disponibles en Netflix. Así, los episodios 9 y 10, es decir, el final de 'The last dance', se vieron el pasado domingo 17 de mayo. Y se pueden ver en Netflix desde el lunes 18 de mayo.