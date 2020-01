La FIFA informó un nuevo récord mundial de traspasos con u$s 7345 millones

La FIFA publicó el informe del mercado global de transferencias que confirma un nuevo récord en las inversiones, con un 5,8% más que en el 2018.

El fútbol masculino concretó en total 18.042 traspasos internacionales, que afectaron a 15.463 jugadores de 178 nacionalidades distintas.

En estos movimientos estuvieron implicados 4162 clubes (3980 en 2018) y el 80% del gasto de los fichajes lo hicieron 100 clubes.

El organismo no revela de qué países proceden los 100, aunque los datos por confederaciones dejan meridianamente claro que se trata de los participantes en las ligas de las cinco potencias continentales: Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia. "Los clubes de estas cinco federaciones gastaron conjuntamente u$s 5000 millones", señala el estudio Global Market Transfer Report 2019.

Por confederaciones la UEFA fue la más activa con 1914 equipos de 53 federaciones europeas que firmaron fichajes, traspasos o ambas operaciones para protagonizar un total de 12.290 transferencias internacionales representando el 68,1% del total. La Conmebol fue la única confederación en la que clubes de todas sus asociaciones registraron movimientos.

Portugal protagonizó el mayor balance positivo con u$s 384 millones, mientras Inglaterra se situó en el polo opuesto, con un balance negativo de u$s 549,9 millones, superior al de España que fue de u$s 373,8 millones.

El informe de la FIFA analiza por segunda vez consecutiva tanto los movimientos en el fútbol masculino como el femenino, en el que se produjeron también aumentos en los traspasos internacionales (19,7%), en los clubes participantes (24,5%) y en la cuantía de las transacciones (16,3%).

Casi un 20% de los traspasos tuvieron como protagonista a una futbolista de Estados Unidos y la duración media de los contratos aumentó 16%, de 10,5 meses en el 2018 a 12,1 meses en el año 2019.

"Estamos orgullosos de poder publicar los informes del 'Global Transfer Market' sobre el fútbol masculino y femenino, los cuales muestran sin lugar a dudas la evolución constante del mercado mundial de fichajes", declaró el director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, Emilio García Silvero.

Los datos provienen del sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS)