'IT Capítulo Dos': fecha de estreno para la secuela de 'el payaso maldito' La segunda entrega sobre el malvado Pennywise también es dirigida por el argentino Andrés Muschetti. Se triplicó el presupuesto de 'IT', que recaudó más de u$s 700 millones.

Después de 'IT' (la película del director argentino Andrés Muschietti, que recaudó más de u$s 700 millones a nivel mundial) se viene 'IT Capítulo Dos'. Veintisiete años después de que Pennywise fuera vencido por el Club de los Perdedores, vuelve para aterrorizar al pueblo de Derry una vez más.

'Los Perdedores', que ahora son adultos, se distanciaron hace tiempo. Pero, a medida que las personas empiezan a desaparecer, Mike (Isaiah Mustafa), el único del grupo que se quedó en el pueblo, decide acudir a sus amigos. Con el daño de las experiencias pasadas, todos deben conquistar sus miedos más profundos para destruir a Pennywise (Bill Skarsgård) de una vez por todas... Lo cual los llevará directamente ante el payaso metamorfo, que está más letal que nunca.

"Me gusta que la gente se divierta en el cine, no tengo interés en hacer un bodrio personal. Quiero que la película te haga sentir cosas y si te sale bien, va a ser buena. El objetivo es llegar al corazón", le dijo a Télam Muschetti, quien ya se preparar para filmar 'The Flash', una historia de la factoría DC. El director, que estudió en la Universidad del Cine, partió en 2001 para después instalarse en Hollywood en 2014.

Crédito: Fox Enterteinment

"Yo quería una película de mayor impacto y con una conclusión a la altura. En el proceso de preproducción cada vez pedíamos más y el estudio fue muy generoso. Sabían lo que tenían entre las manos y había que estar a la altura", comentó. De hecho, para este filme se triplicó el presupuesto de la primera 'IT'.

A diferencia de la entrega anterior, 'IT Capítulo Dos' profundiza en el crecimiento de este grupo de chicos y los desafíos de la vida adulta. Muschetti admite que optó por distanciarse de la novela original de Stephen King: “Tomé los puntos básicos en el viaje emocional. Hay una profundización de los miedos de los personajes adultos y calamos un poco más hondo allí. Ahí nos separamos bastante del libro, en lo que es el trauma infantil que tienen. En la segunda aprovechamos para ver qué les pasó a estos chicos cuando estuvieron solos, algo que en la primera no está”, le explicó a Télam. En este sentido, agregó: “En la primera, los niños tienen el poder de la infancia y a través de esa creencia unificada avanzan, algo que de adulto se pierde. Si bien son adultos, hay algo interno que los mantiene atados, a través de un trauma, y es algo que los ata a ser niños otra vez", explicó.

Crédito: Fox Enterteinment

El elenco está conformado por James McAvoy ('X-Men' y 'Fragmentado', entre otras) en el papel de Bill; Jessica Chastain ('La noche más oscura', 'Mamá', 'Apuesta maestra') como Beverly; Bill Hader (de la serie 'Barry') es Richie; Jay Ryan (serie de TV 'Mary Kills People') es Ben; James Ransone (serie de HBO 'The Wire') es Eddie; y Andy Bean ('Swamp Thing', 'Divergente la serie: Leal') es Stanley.

El estreno mundial está programado en cines y IMAX a partir del 5 de septiembre de 2019.