Guerra en Manchester por el fichaje de Lionel Messi, aunque las apuestas lo ubican en el City

La muy posible salida de Lionel Messi del Barcelona y las supuestas intenciones de ficharlo por parte del Manchester City están generando en Inglaterra, y más precisamente en la ciudad de Manchester, un verdadero revuelo, y claro no es para menos.

Aunque mayormente la especulación y los trascendidos sean en torno a que, en caso de concretarse su desvinculación del Barca, el crack rosarino estaría muy cerca del City, donde lo esperan los millones de los árabes, el director técnico que lo dirigió en su mejor momento, Pep Guardiola, y su compinche de la selección nacional, Sergio "Kun" Aguero, en los medios de Manchester también se especula seriamente con la posibilidad de que Messi firme por el Manchester United.

De hecho, según revelan desde el diario Manchester Evening News, el United ya se puso en contacto con el padre de la estrella del Barcelona para facilitar su traslado a Old Trafford.

Lo mismo se está diciendo en torno a contactos entre las autoridades del City y el entorno familiar de Messi.

De acuerdo al mismo medio, Manchester United dejó muy claro últimamente lo que quiere en esta ventana de transferencias, y es que buscará armarse fuerte con vistas al próximo torneo de la Premier League.

Aunque los objetivos de fichajes se identificaron ya en febrero, medio año después, el United todavía no incorporó a nadie a su equipo.

Su prioridad era reforzarse con el mejor talento joven de su propia cosecha, pero eso fue antes de que se explotara la bomba Messi, explican los analistas del medio, y que se lo lleve su archirrival sería un duro golpe.

El United actualmente gasta el 53% de sus ingresos en salarios y agregar a Messi a su factura, en función de su salario de Barcelona, que ronda entre sueldo, premios, y mas casi u$s 100 millones lo elevaría al 67%, lo que significa que tendrían que vender a algunos de sus estrellas para compensar. De todas formas, vale decir que los Rojos cuentan con una billetera muy importante, una de las más "gordas" del planeta fútbol, y que Messi seguramente en su próximo destino, teniendo en cuenta su edad y un retiro cercano, no cobraría lo mismo que en España, y sus ingresos serían bastante menores.

Por el lado del City, la prensa catalana afirma que ya tentó al jugador con un contrato por cinco temporadas, con tres años en la Premier League y otros dos en el New York City que es un franquicia del club inglés y que juega en la MLS de Estados Unidos.

El City Football Group es mayoritariamente propiedad de Abu Dhabi United Group, más la empresa estadounidense Silver Lake y de las compañías chinas China Media Capital y CITIC Capital.

En ese contexto, el diario deportivo Sport destacó que "Messi podría terminar su carrera deportiva en Estados Unidos y sólo falta que acepte la oferta que le ha puesto sobre la mesa el Manchester City".

Por otra parte, consultado por el Daily Mirror sobre una posible llegada de La Pulga a Inglaterra, el ex mediocampista francés del Arsenal, Emmanuel Petit, advirtió: "Honestamente, no creo que se adapte a la intensidad de Inglaterra. No le gusta que lo cierren y que le peleen. Y en España, está protegido”.

Mientras que el tenista británico (escocés) Andy Murray confesó que le gustaría ver a Messi en la Premier League y reveló que lo admira desde que lo vio jugar por primera vez cuando residía en Barcelona y el rosarino era apenas un juvenil.

"Me gustaría verlo jugar en la Premier League, para ser honesto. Quiero que Messi demuestre que puede jugar y por supuesto creo que puede jugar y demostrar sus condiciones", expresó Murray, en declaraciones efectuadas a la prensa en Nueva York.

El que se mostró muy contento sobre la posible operación fue Liam Gallagher, ex integrante de Oasis, fanático del City y lo demostró en Twitter con varias publicaciones, entre las que se destaca la que sigue a continuación. El músico comparó además la carrera por contratar a Messi con la carrera espacial.

Messi messi messi messi messi messi messi messi messi messi — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 26, 2020

De todas formas, todavía falta que el mejor jugador del mundo confirme que se va del Barcelona y solucionar los temas jurídicos que no permiten su rescisión a menos que se abonen u$s 800 millones.

LAS APUESTAS

En Inglaterra apuestan por todo, y el equipo donde podría ir Messi si es que finalmente se va de Barcelona es en este momento una de las grandes jugadas. Las apuestas están así:

Manchester City: 4/5

PSG: 1/8

Inter de Milán: 8/1

Chelsea: 1/10

Manchester United: 1/12

Cualquier club sudamericano: 20/1

Juventus: 20/1

Liverpool: 25/1

Cualquier club chino: 25/1

Cualquier club de la MLS: 33/1

Bayern Múnich: 33/1

AC Milán: 40/1