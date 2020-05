Fin de semana a todo ritmo con el Jazzvedra, Zeppelin, David Guetta y más!

Por más que en varios países, incluso en algunas regiones de la Argentina, se este flexibilizando la cuarentena provocada por la pandemia de coronavirus, los shows y recitales de música en vivo todavía deben esperar, ya que la aglomeración de gente en espacios cerrados está considerada una de las situaciones más peligrosas y proclives al contagio, acá y en todas partes.

Teniendo en cuenta esta realidad, los artistas siguen llevando a cabo presentaciones vía streaming o subiendo algunas de sus actuaciones más recordadas a YouTube. Lo hizo Pink Floyd, también los Rolling Stones, y hasta los Beatles ofrecieron aunque sea durante unas pocos horas la película Yellow Sumarine.

Pues bien, ahora es el turno de Led Zeppelin. Durante sólo tres días en su canal oficial de YouTube, y a partir de este sábado a las 16 hs de Argentina, se podrá disfrutar en su versión completa de Celebration Day, el concierto que muestra el histórico show en vivo que se llevó a cabo en 2007 en honor a su amigo y fundador de Atlantic Records Ahmet Ertegun.

Led Zeppelin subió al escenario del O2 Arena de Londres el 10 de diciembre de 2007 en el que era el primer show de la banda en 27 años y uno de los más ansiados conciertos de rock de la historia, con 20 millones de personas intentando conseguir entradas en un sorteo mundial. Los miembros fundadores John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant contaron con la participación de Jason Bonham, hijo del desaparecido baterista de Led Zeppelin John Bonham, en lo que fue una actuación magistral de más de dos horas de duración.

El concierto incluyó interpretaciones legendarias de canciones como "Whole Lotta Love", "Rock And Roll", "Kashmir", "Black Dog" y "Stairway To Heaven". Tanto el video como el audio del concierto fueron lanzados en 2012, con excelentes críticas y éxito comercial en todo el mundo, además de ganar el Grammy como Mejor Álbum de Rock.

Pero este fin de semana también habrá mucha música en vivo y en directo.

Entre las principales ofertas se destaca el sábado la segunda edición de "United At Home", en este caso desde y a beneficio de la ciudad de Nueva York (la primera fue en Miami) con una fiesta protagonizada por el DJ David Guetta. Desde las 20 hs de Argentina, y tras el aplauso a los trabajadores de primera línea y sanitarios, se podrá visualizar a través de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, VK y canales de TikTok del DJ francés. El evento, contará con las participaciones de trabajadores de la ciudad, además de invitados sorpresa.

Los fondos que se recauden serán destinados a Mayor's Fund to Advance New York City, Feeding America, la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

Por el lado local, se destacan dos interesantes propuestas. El músico Willy Crook ofrecerá mañana sábado, a las 21.15, su primer show en streaming, que estará centrado en la presentación de "Lotophagy", su más reciente disco, editado el año pasado. Aunque sólo podrá verse a través del sistema pago Tickethoy, y el costo de la "entrada" es de $ 400.

Otra alternativa, gratuita en este caso, es la primera edición de "Jazzvedra", un festival de jazz impulsado por vecinos del barrio de Saavedra. Se realizará a través de las redes sociales y del sitio www.jazzvedra.com.ar este viernes desde las 21 hs.

La iniciativa, que surgió en el grupo comunitario de Facebook "Vecinos del Parque Saavedra", consiste en disfrutar de este género musical de la mano de bandas de barrio y figuras de la escena nacional. Contará con la conducción de Leandro Larrouyet, quien presentará entre otros a Litto Nebbia, Leo Sujatovich, Baldo Martinez, Guillermo Bazzola, Sergio Duddik, José A. Caligaris y Fractal. Además se proyectará el primer capítulo de la serie de micro documentales "Personas, no números" en homenaje a las víctimas de COVID-19.

¡Muchas gracias @LittoNebbiaOk por el saludo y las buenas vibras! Los esperamos el 29/5 a las 21 para la primera edición de #Jazzvedra que transmitiremos desde https://t.co/bR62r8IvQ0 pic.twitter.com/Vdd7az1aPA — Jazzvedra (@jazzvedra) May 23, 2020

Además, cada sábado por la noche Nahu Martinez y Facu Rodriguez tocan las pistas que arman en sus canales de YouTube dando lugar a su famoso evento "Fiesta Mala".

A estas recomendaciones, se le pueden agregar las siguientes: el viernes, OneRepublic en el Golden Hour Festival (17 hs); Christine And The Queens en el Pitchfork Listening Club (18 hs); los Dropkick Murphys junto a Bruce Springsteen de forma remota. La transmisión estará disponible en las páginas de Dropkick Murphys (19 hs); Carlos Santana y Cindy Blackman Santana lanzarán su versión de "Imagine" de John Lennon como parte de la lista de reproducción de SongAid. También participan Tom Morello, Darryl "DMC" McDaniels, The Silkroad Ensemble con Yo-Yo Ma, y más. Y el sábado va Snow Patrol a través de Instagram Live Songwriting Session with Gary (16 hs); y The Black Crowes y The Trews lanzando la nueva serie semanal Budweiser Stage at Home y Live Nation Canada con un espectáculo de una hora, desde el nuevo sitio de música virtual de Live Nation, Live From Home (21 hs).